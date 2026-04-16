Ximena Capristo habló de su pelea con Paula Chaves: “Fue doloroso porque sabía que busqué a mi hijo durante 4 años”

La panelista contó su enojo con la conductora por una situación que vivió cuando nació su hijo (Video: SQP/ América TV)

La distancia entre Ximena Capristo y Paula Chaves quedó marcada por un hecho que la actriz describió como “muy doloroso” y que, según relató, dejó una herida que aún no cierra. Un comentario dirigido a su hijo Félix fue el detonante que terminó con toda posibilidad de reconciliación.

En SQP (América TV), Capristo se refirió por primera vez al origen de su conflicto con la conductora. “Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, relató, dejando claro que el episodio fue “el punto de quiebre definitivo”.

Durante años, circularon versiones que atribuían el distanciamiento a cuestiones laborales, pero la ex Gran Hermano negó esa explicación. “No es un tema de las obras de teatro. Hubo un tema puntual que no me gustó, ella lo sabe y se lo dije”, afirmó, desmintiendo así los rumores sobre el origen del enfriamiento del vínculo.

“Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo”, aseguró Ximena Capristo sobre el quiebre en su relación con Paula Chaves (SQP, América TV)

El motivo real de la pelea entre Capristo y Chaves surgió cuando la actriz vivía un momento muy sensible de su vida. “Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo”, señaló. “Para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante 4 años”, expresó, subrayando la carga emocional detrás de la reacción que tuvo con la modelo.

Según contó, ese momento marcó un antes y un después en el trato, aunque siguieron viéndose un tiempo por la amistad de Pedro Alfonso y Gustavo Conti. Capristo fue tajante frente al vínculo con Chaves: “Nunca fui amiga de ella, Conti y Pedro eran amigos porque trabajaron un tiempo juntos. Jamás sería amiga de Paula”, lanzó, dejando clara la distancia que existía incluso antes del conflicto.

La actriz sostuvo que nunca hubo arrepentimiento de la otra parte y que el episodio fue debatido puertas adentro con su pareja. “Es una situación que me reduele y es la primera vez que la cuento”, confesó.

Ximena Capristo habló de Paula Chaves

En 2023 se refirió Capristo por primera vez al tema. Las parejas formadas por Gustavo Conti y Ximena, Paula Chaves y Pedro Alfonso, y Sabrina Rojas y Luciano Castro mantuvieron durante años una relación cercana, con frecuentes encuentros sociales y trabajos compartidos en teatro y televisión. Según relató Capristo en LAM (América TV), esta dinámica se modificó a raíz de comentarios cruzados y actitudes ambiguas que generaron incomodidad y desconfianza entre los miembros del grupo. “Me pareció como que había un manoseo. ‘Que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y si una me habla mal de la otra yo digo ‘¿Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos?’”, rememoró.

El distanciamiento se profundizó después de que los comentarios y críticas se hicieran habituales en ausencia de alguna de las parejas. Capristo también mencionó que, en el ámbito laboral, el vínculo entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti se deterioró durante la gira de la obra Abracadabra, cuando Conti fue excluido de la renovación del elenco, lo que le generó malestar. “Esa temporada Gus la pasó mal, hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira”, dijo.

Pedro Alfonso, Gustavo Conti y Luciano Castro, en momentos en que compartían pantalla en Las Estrellas

Capristo resaltó que el alejamiento no tuvo una única causa, sino que resultó de una acumulación de situaciones personales y profesionales que afectaron la relación entre las parejas. “Aparte estaba peleado con Freddy Villarreal, estaba peleado con toda la compañía y con la única que hablaba y que comían prácticamente solos, apartados, era con Flor Vigna. Gus se preguntaba ‘¿qué le hice? ¿por qué me trata de esta forma?’. A mi me daba mucha bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató fuerte”.