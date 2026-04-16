Darío Barassi contó el accidente que sufrió antes de un momento de intimidad con su esposa: “Terminé en la ambulancia”

El conductor relató la situación que vivió antes de tener intimidad con su pareja

Entre preguntas, respuesta y llamativas caídas, este miércoles, Darío Barassi detuvo la dinámica habitual de su programa para relatar una vivencia inesperada junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, en un hotel de campo. El conductor introdujo la anécdota con su estilo humorístico, anticipando un momento de intimidad que terminó convirtiéndose en un episodio tan accidental como memorable.

Todo comenzó cuando una participante debía responder cuál es el animal que más muertes provoca. Tras la respuesta correcta de la joven, mosquito, el conductor se dirigió a su productora: “Luli, vos sos medio mosquito”. Lejos de quedarse callada, ella retrucó: “Y vos sos un moscardón, es más pesado, hincha más que el mosquito”.

Así, introducido en la temática de insectos, Barassi recordó: “El fin de semana fui con mi mujer a un campo, fui al baño a darme a una ducha, previo a...”, comenzó Barassi, dejando en claro el tono con el que contaría el percance. Siguió: “Y entré desnudo y había una abeja en el piso. Yo pensé que estaba muerta. Yo la fui a empujar con mi pie, pero no, y me clavó el aguijón”.

El conductor bromeó con la situación y dio detalles de cómo fue ese momento que terminó resolviendo Lucía Gómez Centurión

La situación derivó en la intervención del personal y los dueños del establecimiento, así como en la asistencia de una ambulancia para administrarle corticoides, lo que transformó la noche especial en una escena inusual y divertida. “Yo soy medio alérgico a todo, entonces desnudo me tiro contra el piso, la ducha abierta y empiezo a gritar. Mi mujer, harta de mi me dijo: ¿¿Qué car...querés?’. Yo desnudo, la lluvia, la abeja y yo”.

“La noche que prometía ser muy romántica terminó con los dueños del hotel y una ambulancia para aplicarme corticoide por la picadura. La vida en pareja”, agregó entre risas durante el programa.

El estilo de Barassi ante cámaras supera esta única anécdota. Con regularidad, el conductor comparte vivencias personales de carácter íntimo o de salud, mezclando sinceridad y un particular sentido del humor. En otra ocasión, narró cómo su esposa Luli lo ayudó con un inconveniente embarazoso: “Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola”.

Barassi suele sumar detalles llamativos a sus historias. Bromeó: “Y aparte con los pelos me escribí Luli”, manteniendo un clima distendido en el estudio. Tampoco duda en abordar temas delicados o íntimos para hacer reír a todos.

Durante una conversación en el programa, cuando un concursante mencionó que se depilaba, Barassi compartió: “Acudo a profesionales para quitarme el vello... también me hago depilación definitiva en la espalda”.

En asuntos médicos no pierde su humor característico. Tras recibir un bloqueo por dolor en el ciático, relató: “Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo… Tuve un golpe fuerte ahí en la cola… y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora”. El conductor expresó su agradecimiento al personal sanitario que lo atendió.

Aun bajo medicación, Barassi aprovechó para reírse de sí mismo contando una situación inesperada. “Ayer estaba en mi camarín y, una vez que termino el programa, me quedo ligero de ropa, en ropa interior y una remera. Fui al baño, me senté tranquilo… De repente levanto la mirada y la chica que tenía que limpiar el camarín me mira y hace ‘Oh’, y yo la miro y hago ‘Oh’. Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño. Pero fue un momento muy incómodo”.

La autoironía y la franqueza respecto a la vida privada caracterizan la imagen pública de Darío Barassi. Cuando toca temas serios, como la muerte, lo hace desde la comedia. “¿Vos sabés que siento que voy a morir así con un disparo en el programa? La gran Joker”, bromeó en un programa en diálogo con un concursante.

En otro programa, luego de que una concursante contara que su esposo trabajaba en servicios funerarios, Barassi hizo un pedido a su compañera Luli Latorre: “No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor”. Siguió detallando su deseo para el día de su despedida: “Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquíllenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo”.