Mundo

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El paquete, el más amplio desde 2018, incluye más de 115 objetivos y apunta directamente a la familia de Ali Shamkhani, figura clave del régimen asesinada en febrero

Guardar
- Fotografía de archivo de la refinería petroquímica de Asaluyeh en las inmediaciones del yacimiento de gas de South Pars, cerca del puerto de Assalouyeh, en el sur de Irán EFE/ Abedin Taherkenareh
- Fotografía de archivo de la refinería petroquímica de Asaluyeh en las inmediaciones del yacimiento de gas de South Pars, cerca del puerto de Assalouyeh, en el sur de Irán EFE/ Abedin Taherkenareh

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra más de dos decenas de personas, empresas y buques vinculados a la red del magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani, en lo que describió como su mayor acción contra Irán desde 2018. La medida se suma a la campaña de presión máxima que Washington intensificó tras los ataques del 28 de febrero contra Teherán y que en 2025 ya había resultado en más de 875 designaciones contra personas, buques y aeronaves iraníes.

Hossein Shamkhani es hijo de Ali Shamkhani, quien hasta su muerte en la Operación Furia Épica ejerció como asesor político del líder supremo Ali Khamenei y fue durante años una figura central en la arquitectura de seguridad y el programa nuclear iraní. Según el Tesoro, el hijo aprovechó esa influencia para construir una flota masiva de buques cisterna y cargueros que transportaban crudo y derivados desde Irán y Rusia hasta compradores en todo el mundo, principalmente en China, acumulando decenas de miles de millones de dólares en beneficios. La red llegó a controlar una parte significativa de las exportaciones de crudo iraní, según reveló el propio Tesoro cuando sancionó a Shamkhani por primera vez, en julio de 2025.

La red opera a través de empresas de gestión naviera y sociedades pantalla —algunas presentadas públicamente como firmas de servicios financieros legítimas— para disimular el origen del capital y la identidad de sus propietarios. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Shamkhani utilizaba seudónimos en todas sus operaciones: “H”, “Hector” y “Hugo Hayek”, nombre falso que figura en su pasaporte de Dominica, obtenido mediante inversiones millonarias. La familia también habría accedido a propiedades de lujo en distintos países a través de los beneficios de la red.

ARCHIVO - El ex director del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, durante una reunión en Teherán, Irán, el 12 de junio de 2021. El presidente de Irán nombra un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional , que reemplaza al veterano Ali Shamkhani (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)
ARCHIVO - El ex director del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, durante una reunión en Teherán, Irán, el 12 de junio de 2021. El presidente de Irán nombra un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional , que reemplaza al veterano Ali Shamkhani (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la acción en términos explícitos: “El Tesoro actúa de forma agresiva con la iniciativa Furia Económica apuntando contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intentan lucrarse a costa del pueblo iraní”. La medida fue coordinada con el Departamento de Estado, que designó simultáneamente a 20 entidades adicionales y 10 buques bajo órdenes ejecutivas vinculadas al comercio de petróleo y petroquímicos iraníes, para un total de más de 115 designaciones conjuntas.

Las sanciones también incluyen al ciudadano iraní Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, acusado de financiar a Hezbollah, el grupo terrorista libanés respaldado por Teherán. Además, tres empresas quedaron designadas por participar en una trama de blanqueo que habría canalizado petróleo iraní a cambio de oro venezolano. El oro del Arco Minero del Orinoco ha sido utilizado históricamente como instrumento de intercambio opaco, difícil de rastrear una vez refinado, lo que lo convierte en un vehículo idóneo para eludir las restricciones financieras internacionales, según analistas de cumplimiento financiero.

Tras la muerte de Ali Shamkhani el 28 de febrero y el debilitamiento estructural de las fuerzas armadas iraníes en las semanas posteriores, Irán ha recurrido crecientemente a los ingresos petroleros para financiar la reconstrucción militar y mantener sus redes de influencia regional, incluido el respaldo a Hezbollah. Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto aún no han concluido, y el precio del barril Brent se mantenía este miércoles en torno a los 95,59 dólares. La convergencia entre crudo iraní y oro venezolano en esquemas de blanqueo apunta a una economía de sanciones cada vez más sofisticada, en la que distintos regímenes coordinan sus recursos para eludir los controles de Occidente.

Temas Relacionados

IránSanciones a IránMedio OrienteEstados Unidos

Últimas Noticias

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Mohsen Rezaei, veterano jefe de los Guardianes de la Revolución y reciente nombramiento de Mojtaba Jamenei, se pronunció contra la extensión del alto el fuego horas después del colapso de las negociaciones en Islamabad

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

La medida ya genera presión sobre los precios internacionales del petróleo y amenaza con saturar la capacidad de almacenamiento en Irán

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

El gabinete de seguridad israelí debatió la posibilidad de una tregua mientras Estados Unidos intensifica sus gestiones diplomáticas para impulsar un acuerdo con Beirut

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses

Estas máquinas, desarrolladas localmente, permiten reducir riesgos para los soldados y han logrado forzar rendiciones rusas

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses

Netanyahu rechazó un alto el fuego en el Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah

Israel presiona militarmente en Bint Jbeil mientras mantiene las primeras negociaciones directas con el Gobierno libanés en cuatro décadas, con la guerra de Irán como telón de fondo

Netanyahu rechazó un alto el fuego en el Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

Luis Fernando Almario irá a juicio por crímenes de lesa humanidad en Caquetá: JEP negó solicitud de nulidad del excongresista

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: lluvias esta tarde en la capital y Edomex

Científicos de la UNAM advierten sobre riesgos del clima espacial

Rafa Sánchez, Andrea Levy, Pablo Ojeda y David Seijas relatan cómo enfrentaron sus adicciones en ‘Ex. La vida después’

INFOBAE AMÉRICA

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026

Amnistía Internacional denunció que Cuba sigue sin liberar a los presos políticos tras más de 2.000 indultos

ENTRETENIMIENTO

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

Daniel Radcliffe reflexiona sobre la ventaja de iniciar su carrera con ‘Harry Potter’: “No todos los actores la tienen”

Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner en el Senado: “No confíen en las promesas vacías de los multimillonarios”

¿Perfect queda en pausa?: la biografía de Kerri Strug se detiene tras la salida de Millie Bobby Brown