América Latina

Dos visiones del lujo, un mismo destino: Fasano y Cipriani reconfiguran Punta del Este

El grupo brasileño JHSF adquirió el hotel Enjoy Punta del Este y apuesta al desarrollo de un polo de lujo con centro comercial, residencias y una propuesta gastronómica premium

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Vista aérea de un gran complejo hotelero y casino blanco, Enjoy Punta del Este, con piscinas y áreas verdes, rodeado de múltiples edificios altos en una zona urbana
Una vista aérea del complejo Enjoy Punta del Este Resort y Casino, destacando su impresionante arquitectura y la vitalidad de la jerarquía urbana circundante al atardecer.

El grupo brasileño JHSF planea invertir hasta USD 500 millones en la transformación del histórico Enjoy Punta del Este, una iniciativa que no solo ampliará la huella de la marca Fasano en Uruguay, sino que marca un giro decisivo en la evolución del balneario hacia el segmento internacional de mayor sofisticación. Esta expansión, anunciada oficialmente por sus directivos en Montevideo, anticipa una competencia inédita con el modelo Cipriani, que también redefine el horizonte de lujo en la región.

La reconfiguración del Enjoy Punta del Este fue presentada públicamente por José Auriemo Neto, presidente del Consejo de Administración de JHSF, durante un acto celebrado en la Torre Ejecutiva de Montevideo, al que asistieron el presidente de la República Yamandú Orsi, el intendente de Maldonado Miguel Abella y representantes de la empresa.

Según El País, Thiago Alonso, CEO del grupo brasileño, afirmó que el proyecto prevé la reconversión del complejo en un desarrollo de uso mixto bajo la marca Fasano, manteniendo la operación actual mientras se ejecutan las obras.

La iniciativa contempla la integración de hotel, residencias, un paseo comercial con marcas internacionales, espacios gastronómicos, áreas de entretenimiento y spa. La inversión podrá alcanzar hasta USD 500 millones y el plazo estimado de ejecución es de cuatro años, cifras que superan los montos tradicionales de inversión en desarrollos turísticos de Uruguay en la última década.

Esta noticia representa la culminación de negociaciones encaminadas durante meses, que ahora toman forma visible con el replanteo del uso y la filosofía arquitectónica del mayor complejo de Punta del Este. De acuerdo con El País, la operación no introduce un actor nuevo sino que amplifica la presencia de JHSF, ya consolidada en La Barra desde hace más de diez años con el Fasano Las Piedras.

La iniciativa contempla la integración de hotel, residencias, un paseo comercial con marcas internacionales, espacios gastronómicos, áreas de entretenimiento y spa
La iniciativa contempla la integración de hotel, residencias, un paseo comercial con marcas internacionales, espacios gastronómicos, áreas de entretenimiento y spa

La llegada de Fasano al corazón de Punta del Este desplaza su propuesta desde un entorno íntimo, caracterizado por la discreción y la integración con la naturaleza, hacia un ámbito mucho más visible y simbólico del balneario. En Las Piedras, La Barra, el grupo desarrolló un modelo donde el lujo se manifiesta en escala humana, villas privadas y experiencias para residentes habituales antes que para visitantes ocasionales, una filosofía que el grupo llevó a otras ciudades como Nueva York, Miami, Milán o Londres.

Ahora, con la reconversión del Enjoy, la apuesta es transformar el hotel tradicional en un ecosistema integrado, en línea con desarrollos internacionales de JHSF. El nuevo proyecto —denominado en fase inicial como Fasano Península— reimagina el recinto como nodo articulador de residencias, comercio y gastronomía con un diseño arquitectónico unificado.

Este movimiento coincide en el tiempo con el avance de Cipriani en la costa esteña, que impulsa una apuesta orientada a inversores y residentes internacionales, especialmente de Estados Unidos, Europa y países del Golfo. Cipriani se posiciona sobre el balneario con una propuesta de gran escala, marcada por la visibilidad y el impacto, y dirigida a un público vinculado a los grandes flujos de capital global.

A diferencia de una simple ampliación edilicia, la confrontación entre los proyectos de Fasano y Cipriani introduce en Punta del Este una competencia simbólica entre modelos opuestos de sofisticación. Uno se orienta a la privacidad y la exclusividad silenciosa; el otro privilegia la afirmación pública, el alto impacto y la integración con el circuito internacional de inversiones inmobiliarias.

Vista aérea de una ciudad costera al atardecer con edificios altos, una playa con sombrillas y personas, un muelle, vehículos en la carretera y el mar con barcos
Ahora, con la reconversión del Enjoy, la apuesta es transformar el hotel tradicional en un ecosistema integrado, en línea con desarrollos internacionales de JHSF

La redefinición del perfil del balneario ya es un hecho: Punta del Este transita del debate entre pasado y futuro a la coexistencia de distintas formas de lujo, según el análisis de El País. La intervención de estos grupos internacionales, acompañada por inversiones que superan los USD 500 millones tan solo en el proyecto de JHSF, convierte al destino uruguayo en un laboratorio donde se ensayan y confrontan estrategias globales para el turismo y la alta residencia.

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