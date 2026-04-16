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Emilia Mernes reaccionó a la DJ que llevó la camiseta de Boca al Coachella y puso su canción

La artista compartió en sus redes el momento en que Zulan lució la camiseta azul y amarilla e hizo sonar uno de sus éxitos durante el famoso festival

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La DJ destacó en Coachella con la camiseta de Boca Juniors y una puesta visual inspirada en la cultura argentina (Video: Instagram)

En medio del brillo, la potencia visual y la proyección internacional que dominan cada edición de Coachella, hubo un momento con sello argentino que logró destacarse entre miles de estímulos. No llegó desde un escenario pop tradicional ni desde una aparición sorpresiva de una estrella consagrada, sino a partir de un set de música electrónica que mezcló identidad, fútbol, euforia y referencias locales. La protagonista fue Zulan, la DJ y productora argentina que se presentó en el festival con la camiseta de Boca Juniors, hizo sonar clásicos vinculados a la pasión nacional y, en ese recorrido, incluyó Como si no importara, la canción de Emilia Mernes y Duki. La reacción de la cantante no tardó en llegar y se convirtió en otro guiño que amplificó el momento en redes.

El episodio comenzó a viralizarse cuando empezaron a circular imágenes del show de Amanda Szulansky, más conocida como Zulan, en el escenario Sahara de Coachella. Vestida con una camiseta azul y amarilla de Boca, rodeada por una estética alineada con esos mismos colores y con un público entregado al clima de fiesta, la artista armó un set donde la electrónica se cruzó con elementos muy reconocibles de la cultura argentina. En ese contexto, uno de los fragmentos que más repercusión generó fue justamente el que contenía Como si no importara, el hit que Emilia lanzó junto a Duki y que, desde su estreno, se convirtió en una de las canciones más populares de su repertorio.

La elección de los colores azul y amarillo por Zulan rindió homenaje a Boca Juniors e impulsó la identidad argentina en el Sahara Stage de Coachella
La elección de los colores azul y amarillo por Zulan rindió homenaje a Boca Juniors e impulsó la identidad argentina en el Sahara Stage de Coachella

La escena tuvo un condimento extra: la propia Emilia vio el video, lo compartió en sus historias de Instagram y dejó un mensaje breve, pero elocuente. “Reinaaa” escribió, acompañado por corazones azules y amarillos y las banderas argentinas, en una muestra de apoyo a Zulan y también como celebración de ese instante en el que una canción suya sonó en uno de los festivales más importantes del mundo, atravesada además por una estética muy ligada al fútbol y a la argentinidad. Lejos de quedar ahí, el gesto se completó cuando la DJ reposteó esa historia y respondió con una mezcla de sorpresa y emoción: “quuuué” junto a emojis que reflejaban asombro y ternura.

Según se vio en los videos que comenzaron a circular, la presentación de Zulan no pasó inadvertida. La DJ apareció con la casaca xeneize y generó una narrativa visual completamente asociada a esos colores. En un festival acostumbrado a los looks calculados y las puestas de alto impacto, esa elección la volvió inmediatamente identificable. La apuesta fue todavía más fuerte cuando, hacia el cierre de su set, hizo sonar un remix vinculado al Himno Nacional Argentino y a Muchachos, la canción que quedó asociada al Mundial de Qatar 2022. El público respondió con euforia y el momento se volvió uno de los más comentados de su presentación.

La cantante argentina compartió un momento de su presentación en el festival estadounidense (Video: Instagram)

Emilia, que en los últimos días también estuvo en el centro de la conversación por su presencia en Coachella junto a Luísa Sonza, sumó así un nuevo gesto de conexión con lo que ocurrió en el festival, esta vez desde el costado del apoyo a otra artista argentina que hizo resonar su música allí.

La figura de Zulan también ayuda a entender por qué ese momento encontró tanta repercusión. Nacida en la Argentina y criada entre Buenos Aires y Nueva York, Amanda Szulansky fue construyendo una identidad atravesada por esa dualidad cultural. Su propuesta mezcla house, latin dance y una sensibilidad muy ligada a sus raíces. Aunque su desembarco en la escena no lleva demasiados años, su crecimiento fue veloz: en 2023 realizó su primer show propio en Nueva York, al que convocó por mensaje directo de Instagram, y desde entonces empezó a ganar visibilidad en diferentes ciudades y circuitos. Su llegada a Coachella aparece, en ese sentido, como un paso decisivo.

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