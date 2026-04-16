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Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026

Great Place to Work® México reconoció reconoció la voz femenina de 100 organizaciones en México, quienes, desde su experiencia, confirman que forman parte de entornos laborales de alta confianza, en una ceremonia sobre liderazgo sin género y cultura organizacional

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Se realizó la última edición de Great Place To Work en la CDMX en donde se entregaron decenas de galardones a empresas comprometidas en ser los mejores lugares para las mujeres para trabajar. (Jenifer Nava/Infobae)
Se realizó la última edición de Great Place To Work en la CDMX en donde se entregaron decenas de galardones a empresas comprometidas en ser los mejores lugares para las mujeres para trabajar. (Jenifer Nava/Infobae)

Great Place to Work® México celebró este miércoles la sexta edición de “Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres”, un evento que reunió a líderes empresariales y especialistas en gestión de talento en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

La jornada destacó el compromiso de las organizaciones mexicanas con la equidad de género, la inclusión y la construcción de culturas laborales que maximizan el potencial humano sin distinción de género.

El evento contó con la participación de más de 100 empresas, seleccionadas a partir de la voz de más de 75.000 mujeres que participaron en la encuesta Trust Index™ durante el ciclo 2025-2026. La metodología de evaluación, basada en el Modelo For All™, prioriza la experiencia y percepción de las colaboradoras sobre temas críticos como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

Para calificar, cada organización debe superar un 70% de favorabilidad en las respuestas de su personal femenino y alcanzar un índice de confianza promedio del 90%, consolidando así ambientes laborales donde la equidad y el desarrollo profesional son una realidad tangible.

Antonio Ono Vicepresidente de Estudios y Data Science Fue Consultor Profesional en Business Management en la firma Booz Allen & Hamilton por cerca de 10 años, atendiendo empresas en México, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Es Licenciado en Matemáticas por el MIT y es MBA por el INSEAD (Francia).
Antonio Ono, vicepresidente de Estudios y Data Science de Great Place to Work® México. (Jenifer Nava/Infobae)

Durante la ceremonia, Antonio Ono, vicepresidente de Estudios y Data Science de Great Place to Work® México, subrayó la importancia de reconocer a las empresas que logran acortar las brechas de confianza entre colaboradoras.

“Estas cien organizaciones tienen las brechas más pequeñas, por eso las estamos reconociendo. Son el ejemplo a dar a muchas otras organizaciones donde las brechas son muy amplias. No solamente es un tema de clima y cultura organizacional. Es un tema estratégico de negocio, porque los estudios que hemos hecho y otras organizaciones concuerdan en que al generar un ambiente equitativo, donde hay más participación de mujeres en niveles de dirección, mandos medios y operativos, los resultados de negocios son sobresalientes, son más rentables, son más productivas, son más resilientes y hay mayor oportunidad de innovación”, explicó Ono.

Entre los datos destacados, en promedio, el 96% de las colaboradoras en las empresas premiadas afirmó sentirse tratada con equidad, mientras que el 97% señaló sentirse orgullosa de pertenecer a su organización. Además, el 93% recomendaría a su empresa como un excelente lugar para trabajar, y el 92% calificó el servicio al cliente como “excelente”, evidenciando que una cultura interna robusta impacta directamente en la experiencia externa.

Se realizó la última edición de Great Place To Work en la CDMX en donde se entregaron decenas de galardones a empresas comprometidas en ser los mejores lugares para las mujeres para trabajar. (Jenifer Nava/Infobae)

La agenda incluyó el panel “Del compromiso al empoderamiento: cómo las organizaciones fortalecen su cultura”, donde representantes de Lockton México y Red Ambiental compartieron estrategias y mejores prácticas para ampliar los espacios de participación femenina en todos los niveles. Las intervenciones subrayaron que el liderazgo no tiene género y que la diversidad es motor de innovación y productividad. La importancia de privilegiar la equidad en los procesos de promoción, remuneración y toma de decisiones fue uno de los temas centrales, en línea con los resultados que indican una brecha positiva de hasta 17 puntos porcentuales en percepción de justicia salarial y reconocimiento en las empresas listadas, frente a aquellas que no calificaron.

La conferencia magistral “Más allá del techo de cristal” ofreció una visión estratégica sobre los retos y oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres. Se abordó la necesidad de eliminar barreras estructurales y culturales que impiden el acceso equitativo a puestos de liderazgo, así como el rol activo de las empresas en la construcción de entornos donde el talento femenino pueda desplegarse plenamente. Se destacó que el 91% de las colaboradoras percibe que su trabajo tiene un significado especial, y el 96% considera que su empresa contribuye a la sociedad, reforzando el vínculo entre propósito organizacional y compromiso individual.

El análisis sectorial mostró que telecomunicaciones, tecnologías de la información y construcción concentran los niveles más altos de confianza, mientras que hospitalidad enfrenta mayores retos para ofrecer una experiencia homogénea a sus colaboradoras. Por tamaño, las empresas con menos de 50 personas reportan los mejores resultados en equidad y cercanía con el liderazgo, mientras que los grandes corporativos presentan desafíos adicionales en la gestión de una cultura inclusiva y consistente.

El evento reafirmó la importancia de reconocer y difundir las mejores prácticas en equidad de género, diversidad e inclusión, consolidando a Great Place to Work® México como referente en la transformación de las culturas laborales del país.

Estos Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México 2026

Se realizó la última edición de Great Place To Work en la CDMX en donde se entregaron decenas de galardones a empresas comprometidas en ser los mejores lugares para las mujeres para trabajar. (Jenifer Nava/Infobae)

Categoría de 10 a 50 Colaboradores

  1. KKAF SEGURIDAD
  2. VXT Capital
  3. Agder Entidad de Certificación
  4. Financiera Cualli
  5. GP AUTO
  6. Dolmen
  7. CIMA Consultores
  8. Medina Consultores
  9. Joined
  10. NUNSAM TECNOLOGIA
  11. Dimas Lighting
  12. Think-e English Courses
  13. SWEVEN ADVISOR
  14. ADATA México
  15. ASEPROF - Asesores Profesionales Contadores Públicos Consultores, S.C.
  16. Alupa Logistics
  17. Haz Innovación Telemática
  18. Digital Challengers IT
  19. Growth & Profit Consulting
  20. WE BUILD

Categoría de 50 a 500 Colaboradores Multinacional

  1. Refresco
  2. ACH Foods México
  3. Polaris Sales México
  4. Slalom
  5. Tequila Sauza
  6. Al-Dabbagh Group
  7. Bluetab an IBM company
  8. ASSURANT
  9. Smartsol Techonologies
  10. Diram
  11. ALCON
  12. Equinix
  13. Enable Global
  14. Genesys Cloud Services
  15. Himalaya International School
  16. Mazda de México
  17. ABBVIE
  18. NTT Data
  19. Mankiewicz México y Compañía
  20. Mergon México

Categoría de 50 a 500 Colaboradores Nacional

  1. Roomie IT Services
  2. CONTPAQi
  3. AVANZA SÓLIDO
  4. INDUSTRIAS TEBI
  5. Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
  6. JJForza
  7. Cyberpuerta
  8. Finsus
  9. Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro
  10. Terra Regia
  11. Grupo FIASA
  12. ZURICH CAPABILITY CENTER
  13. IDN DESARROLLOS
  14. Agencia de Innovación e Inteligencia Digital Gobierno Tamaulipas
  15. BTG Consultores de Riesgo
  16. METRIX LABORATORIOS
  17. Alamo Seguros
  18. Donner & Asociados
  19. IMPE CHIHUAHUA
  20. Corporativo Lumston

Categoría de 501 a 5000 colaboradores

  1. TE Connectivity Automotriz Empalme
  2. Fantasias Miguel
  3. SEPSISA
  4. Diestra Hoteles
  5. DECASA
  6. Medline Mexicali
  7. SAP México
  8. CONMED
  9. Gordian Staffing
  10. Monex Grupo Financiero
  11. Banco Base
  12. CISCO
  13. PENTAFON
  14. GRUPO AZOR
  15. Zurich México
  16. Hoteles BF
  17. GRUPO RUBA
  18. TOYOTETSU
  19. CATALONIA HOTELS & RESORTS
  20. Salesforce
  21. LOCKTON MEXICO
  22. UNLIMITED VACATION CLUB
  23. Havas Media
  24. Up Sí Vale
  25. Alorica México

Categoría más de 500 mil colaboradores

  1. Cotemar
  2. Alsuper
  3. Red Ambiental
  4. Schneider Electric
  5. Gentera
  6. Hyatt Hotels
  7. Farmacia San Pablo
  8. Grupo Nadro
  9. Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts
  10. Farmacias Similares
  11. Bepensa
  12. TP
  13. DHL
  14. MAGNA COSMA MEXICO
  15. Hilton México

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