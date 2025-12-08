Las diez mejores películas de 2025, según la revista ‘Time’

La revista estadounidense ha recopilado un año de cine entre sus páginas. / Creación propia

Un año más, la revista Time recopila los diez mejores estrenos de 2025. Un año marcado por títulos que abarcan desde comedias desenfadadas hasta dramas históricos, pasando por homenajes a la industria del cine y sus integrantes. La revista estadounidense ha seleccionado dos títulos de Richard Linklater, director de Before Sunrise (1995), en su top tres de películas destacadas; así como, ensalza personajes de gran envergadura como el capitán francés Alfred Dreyfus, el letrista Lorenz Hart, el fotógrafo Peter Hujar e, incluso, al director francés Jean-Luc Godard.

Tampoco falta la multiculturalidad y la diversidad temática en las coproducciones recogidas por la revista Time. Películas danesa-noruegas, hispanoargentinas, francesas y estadounidenses se cuelan entre las favoritas de los críticos de cine. Además, la comedia, el terror y los dramas eclipsan el top 10 mientras retratan a la sociedad actual y sus dilemas, con o sin necesidad de crear retrospectivas.

Entre las menciones honoríficas, Time ha destacado títulos como The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, Sanatorium Under the Sign of the Hourglass de Stephen y Timothy Quay, Die My Love de Lynne Ramsay, Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck, Souleymane’s Story de Boris Lojkine, Train Dreams de Clint Bentley, Urchin de Harris Dickinson, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch y Highest 2 Lowest de Spike Lee.

‘One of Them Days’, una comedia sobre el drama universal de la vivienda

Entre las propuestas más celebradas, y en décimo lugar, figura One of Them Days, dirigida por Lawrence Lamont y escrita por Syreeta Singleton. En esta comedia, Keke Palmer y la cantante SZA interpretan a dos jóvenes residentes en Los Ángeles que, en un solo día, deben reunir 1.500 dólares para pagar el alquiler de su modesto piso. Sus intentos desesperados —como vender sangre o buscar ropa en un contenedor de beneficencia— se suceden con resultados desastrosos y cómicos. Incluso cuando encuentran unas zapatillas Air Jordan vintage con la esperanza de revenderlas, la situación se complica aún más. A pesar de los contratiempos, la película consigue ser una crítica social optimista, convirtiéndose en una de esas historias que, como señala Time, “milagrosamente te hacen sentir mejor con todo”.

One Of Them Days - Tráiler

Un melancólico y surrealista Luis Ortega con ‘Kill the Jockey’

Kill the Jockey, del argentino Luis Ortega, se adentra en el terreno del surrealismo y el neo-noir. El protagonista, Remo (Nahuel Pérez Biscayart), es un jockey alcohólico que, tras un grave accidente a caballo, debe ocultarse. Al despertar con amnesia, adopta la identidad de Dolores, una mujer que quizá siempre ha deseado ser. La coproducción hispanoargentina, que evoca el espíritu de Buñuel y los primeros trabajos de Almodóvar, destaca por su erotismo lúdico y su apuesta visual, según ha detallado Time. El elenco lo completa la actriz española Úrsula Corberó, en una actuación magistral.

En la línea de otros títulos del director como El Ángel (2018), la crítica compara a Luis Ortega con el cine finlandés de Aki Kaurismäki, melancólico y minimalista en lo visual. Tanto en la película de 2018 como en la que llegó este 2025 a las pantallas, sus personajes beben de personas reales. En este caso, son los delirios de un vagabundo porteño los que inspiraron a Ortega para rodar Kill the Jockey, un recorrido por la identidad propia, la realidad y “lo milagroso de la vida”.

Trailer completo - El Jockey

Un ladrón en los márgenes del sueño americano, en ‘The Mastermind’

El retrato de personajes perdidos continúa en el listado de Time con la obra de Kelly Reichardt, The Mastermind, ambientada en el Massachusetts de los años setenta y con los márgenes del sueño americano como telón de fondo. Su protagonista, J.B. (Josh O’Connor), es un ladrón de arte que, pese a haberlo tenido todo, se siente desorientado. Tras abandonar la escuela de arte, decide robar cuatro valiosos cuadros, justificando sus actos ante su esposa (Alana Haim). A diferencia de un robo habitual en el cine, esta película centra su acción en las causas y consecuencias de sustraer las piezas artísticas. La interpretación de O’Connor en una atípica película de atracos sostiene la trama y logra que el espectador empatice con un personaje difícil de aprobar. El Festival de Venecia otorgó este año la Espiga de Oro ‘ex aequo’ al filme de Reichardt junto a la coproducción española ‘Magallanes’, de Lav Diaz.

Tráiler de la película "The Mastermind", de Kelly Reichardt

Bailando con el diablo en ‘Sinners’

El regreso a los orígenes y la búsqueda de redención marcan el tono de Sinners, dirigida por Ryan Coogler. Michael B. Jordan encarna a los gemelos Smoke y Stack, que tras sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, vuelven a su pueblo natal en el delta del Misisipi. La intención de los hermanos es abrir un club de blues, pero su inauguración se verá alterada por la llegada de tres músicos blancos. Política y terrorífica a partes iguales, la historia viaja a 1932, época marcada por el Apartheid y la ferocidad del Ku Klux Klan en Estados Unidos. El racismo será entonces representado a través de vampiros que tratan de arremeter contra los hermanos. Del director de Black Panther (2018) y Creed (2015), la película explora el poder de la música para unir y dividir, y transmite una sensación de añoranza por una libertad y felicidad que, un siglo después, parece ser inalcanzable.

El ladrón de los McDonald’s llega a la ficción con ‘Roofman’

La crisis de la masculinidad en la cultura estadounidense es el eje de Roofman, una comedia romántica de Derek Cianfrance que se sitúa en quinto lugar en el podio de Time de mejores películas de 2025. Basada en hechos reales, Channing Tatum interpreta a Jeffrey Manchester, un antiguo ladrón y fugitivo que, tras escapar de prisión, se reinventa y encuentra el amor (Kirsten Dunst) y una nueva familia. Manchester fue un criminal que asaltó más de 45 McDonald’s entrando por un agujero que hacía él mismo en el tejado. No obstante, la película aborda el anhelo masculino de estabilidad y la dificultad de alcanzar metas que antes parecían razonables, según explica Time. Del director de Blue Valentine (2010) y The Place Beyond the Pines (2012), la nueva película combina drama y humor a partes iguales.

‘Peter Hujar’s Day’, un retrato íntimo sobre el fotógrafo

El arte y la belleza de la vida cotidiana se entrelazan en Peter Hujar’s Day, dirigida por Ira Sachs. La película parte de una entrevista real realizada en 1974 por la escritora Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall) al fotógrafo Peter Hujar (Ben Whishaw), icono de las víctimas de sida y fallecido por una neumonía relacionada con la enfermedad. El filme reproduce el relato de un día en la vida de Hujar, tal y como el título indica, pero a través de un retrato íntimo. Además, durante los 76 minutos de metraje, se reflexiona en la pantalla sobre el origen de las obras artísticas, cuyo foco se sitúa en los márgenes de la vida diaria. El director estadounidense, acostumbrado a plasmar personajes masculinos homosexuales, es también el guionista de esta cinta, así como de Passeges (2023) o Love Is Strange (2014).

Joachim Trier recurre a su actriz de confianza en ‘Sentimental Value’

El peso de la familia y la herencia emocional se exploran en la nueva coproducción danesa-noruega de Joachim Trier, Sentimental Value. Renate Reinsve, actriz recurrente en el cine de Trier, e Inga Ibsdotter Lilleaas interpretan a dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben afrontar la comunicación con su padre cineasta, interpretado por Stellan Skarsgård, de quien están distanciadas. La película reflexiona sobre el papel de la vivienda familiar como refugio y sobre la importancia de los lazos personales frente a los materiales. Con Elle Fanning completando el elenco, Trier recurre a un cine intimista que aborda la cotidianeidad y, en este caso, la propia industria cinematográfica. Ganadora del Premio del Jurado en Cannes, la crítica ha comparado las obras de Joachim Trier, amadas y odiadas a partes iguales, con el cine de Ingmar Bergman.

Tráiler 'Valor sentimental'

Un biopic divertido de Lorenz Hart con ‘Blue Moon’

En tercera posición en la recopilación de Time, se encuentra Blue Moon, de Richard Linklater, director que ha sorprendido este año con dos películas destacadas. En Blue Moon, Ethan Hawke encarna a Lorenz Hart, el letrista que formó pareja creativa con Richard Rodgers (Andrew Scott). La película es, también, el regreso de un trabajo conjunto entre Linklater y Hawke tras la trilogía de Céline y Jesse que marcó a una generación con Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) y Before Midnight (2013).

La acción transcurre en una sola noche, tras el éxito de la obra teatral Oklahoma! y la ruptura profesional entre Hartz y Rodgers. La película, según ha subrayado la revista estadounidense, ofrece un retrato perspicaz y melancólico de uno de los grandes letristas del siglo XX. Además, indaga en la salud mental del personaje interpretado por Hawke y su adicción al alcohol. Con Margaret Qualley como actriz protagonista, es una de las películas que resuenan como nominadas a los Oscar del próximo año.

Tráiler subtitulado: Blue Moon

La actualidad del caso Dreyfus en ‘An Officer and a Spy’

El cine histórico tiene su espacio con la última obra de Roman Polanski, An Officer and a Spy, centrada en el caso Dreyfus. Jean Dujardin interpreta al oficial Marie-Georges Picquart, quien luchó por liberar al capitán Alfred Dreyfus (Louis Garrel), injustamente acusado de espionaje. También aparecen otros personajes del momento como el escritor Émile Zola, condenado por redactar un artículo defendiendo a Dreyfus titulado J’accuse, nombre original del film. Estrenada en Venecia en 2019, la película ha llegado este año a Estados Unidos, donde resuena la vigencia de un caso como el del capitán, plagado de las conocidas como fake news.

J'accuse – El affaire Dreyfus trailer

El homenaje al cine francés no podía tener otro nombre que ‘Nouvelle Vague’

Por último, y encabezando el listado de Time, un homenaje al cine francés con Nouvelle Vague. De la mano de Richard Linklater, la película narra el rodaje de Al final de la escapada (Jean-Luc Godard, 1966) durante el París de 1960. Guillaume Marbeck da vida a Jean-Luc Godard, acompañado por Zoey Deutch y Aubry Dullin, en una celebración del arte y la belleza como motores vitales. Con humor y de forma ligera, Nouvelle Vague también es una exploración a la primera película que dirigió el director francosuizo, en la que se homenajea un tiempo en que la industria reinventó el cine de autor.

Tráiler de "Nouvelle Vague", de Richard Linklater