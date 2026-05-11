Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del lunes 11 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su jornada de cierre el lunes 11 de mayo en La Rural, Palermo, concluyendo su 50° edición con una programación que reúne literatura, ciencia, tecnología, arte y memoria. El último día de la feria propone actividades para todas las edades, reafirmando su carácter como el evento cultural más relevante del país y un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración colectiva.
Durante la jornada, el público podrá participar de talleres creativos, experiencias científicas, presentaciones de libros, propuestas lúdicas y espectáculos, con una agenda pensada para lectores, familias, docentes y estudiantes.
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Todas las actividades del lunes 11 de mayo
14:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Roedores y otras alimañas. En nuestro espacio vas a conocer los roedores que habitan en la Provincia de Buenos Aires, vas a jugar, explorar y descubrir cómo prevenir enfermedades, pero sobre todo vas a aprender a pensar como un ecólogo: observando el ambiente, identificando riesgos, comprendiendo las relaciones entre animales, personas y entorno, y tomando decisiones responsables para cuidar la salud y el ecosistema.
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- Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas-UBA
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Hacia la célula y más allá. Al pensar en células, lo más probable es que imaginemos el esquema de una de ellas, identificando la membrana plasmática que la separa del exterior y sus diferentes componentes internos. Sin embargo, esa célula no se encuentra aislada, sino que está en un contexto con el que se comunica constantemente. Este contexto se denomina microambiente y está formado por componentes celulares y no celulares. En esta estación te invitamos a aprender jugando para conocer estos componentes del microambiente y su vínculo con la salud y la enfermedad a través de propuestas lúdicas, observación al microscopio y visualización de imágenes y videos reales.
- Organiza: Departamento de Química Biológica, Exactas-UBA
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
RecreaBots. Presentación. Proyecto desarrollado por estudiantes que construyen robots con materiales reciclados y resuelven desafíos a través del juego.
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- Organiza: Club de Ciencias Profesor Jorge A. Sábato. E.E.S.T N°1 “Don Luis Bussalleu”-Rojas, Buenos Aires
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:15 h
Pirulos en El Reino del Revés. Pirula y Pirulo jugando y casi sin darse cuenta, caen en El Reino del Revés. Allí conocen y descubren distintos personajes que habitan ese maravilloso y mágico lugar: el gato que pesca, la reina Batata, la mona Jacinta, Osías. Este espectáculo de La Sortija combina teatro, títeres, canciones y clown. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Presentación del libro Justicia juvenil: Alternativas a la sanción por criterios para la imposición de la pena.
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- Organiza: Editorial Jusbaires
- Participa: Karina Leguizamón, Alejandra García, Alejandra Quinteiro, Carla Cavaliere y Barbara Moramarco
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Rico en Data. Es el curso de educación financiera de Banco Provincia diseñado para estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la PBA. Tiene como objetivo brindar conocimientos teóricos y herramientas prácticas para tomar decisiones informadas en relación a su economía cotidiana. A lo largo del curso se reflexiona sobre el valor y la historia del dinero, la actividad bancaria y los principales conceptos de educación financiera: ingresos, gastos, ahorro, inversión, presupuesto y productos bancarios básicos.
- Organiza: Banco Provincia
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Contar la historia a nuevas generaciones. A 50 años del golpe cívico-militar, un encuentro pensado para chicos y jóvenes sobre cómo transmitir la historia reciente. Memoria, verdad y justicia abordadas desde los relatos familiares y los libros para nuevas generaciones. Participan: Marcela Bublik y Catalina de Sanctis. De 5 a 12 años.
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- Organiza: Marea Editorial
- Participa: Marcela Bublik; Catalina de Sanctis
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Karina Battat
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
El viaje del libro. Un recorrido por las colecciones de la BCN. Presentación de las diversas colecciones –infantiles, juveniles, literarias y académicas– que produce la Editorial de la Biblioteca del Congreso, desde su concepción hasta su desarrollo y difusión federal.
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- Organiza: Biblioteca del Congreso de la Nación
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
La política de la felicidad. Presentación del libro y diálogo abierto con su autora, Nayla Siancha, quien, entre ideas e historias en primera persona, propone transformar una mirada abstracta y distante sobre lo político en herramientas concretas para mejorar la vida cotidiana.
- Organiza: ARG Editorial
- Participa: Nayla Siancha y Lucía Álvarez
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
CUENTA CONMIGO. Un viaje interactivo junto al público por el infinito universo de la literatura infantil y juvenil en donde el libro físico es el protagonista junto a la narradora que nos invita a viajar con textos e ilustraciones maravillosas con objetos lúdicos que nutren su biblioteca. De 5 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Veronica Alvarez Rivera
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Karina Battat
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
A definir.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Mujeres al borde: lectura de autoras de Editorial Conejos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Silvina Grupo, Magdalena Girardi, Luciana Czudnowski y Pamela Terlizzi Prina
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
17:30 h
Sarmiento, escuelas y museos. Conferencia y Presentación de libro.
- Organiza: Asociación Sarmientina
- Participa: Pablo Palermo y Virginia González
- Coordina: Nilda Ferreyra
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
El Libro y la Palabra.
- Organiza: SADE
- Participa: Víctor Acosta
- Coordina: SADE Rosario, SADE Entre Ríos y SADE Coronda
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada.
- Organiza: Sb editorial
- Participa: Mario Carlón
- Coordina: Andrés Telesca
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Andrea Martinoli
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Pintores a la carta. la artista integral Faby Pavela invita a las familias a participar de una experiencia diseñada para acercar a las infancias al universo creativo de grandes pintores, a través de la narración, la exploración visual y la creación colectiva. De 5 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Fabiana Pavela
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
18:00 h
Juegos literarios. Actividades con miembros de clubes de lectura con entretenimientos basados en libros juveniles.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Pilas Bloques Desenchufado. Presentación del juego de mesa. Una herramienta lúdica y educativa para introducir conceptos fundamentales de programación en niñas y niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria.
- Organiza: Fundación Sadosky
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
El arte de la oscuridad: pintura, cine y literatura.
- Organiza: Emilse Mancebo
- Participa: Darío Lavia, Francisco Ángel Baldini, Sofía Somoza y Emilse Mancebo
- Coordina: Ever Oroná
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “Un paraguas contra un tsunami”.
- Organiza: Juan Tonelli
- Participa: Juan Tonelli
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
“Hackeando al futuro que fue ayer” con Daniel Giosa. ¿Y si el futuro no fuera mañana, sino ahora? Temáticas a tratar: inteligencia artificial y trabajo, educación en la era digital, pensamiento crítico y rol humano, tecnología y valores.
- Organiza: Ediciones Fey y Editorial Vanadis
- Participa: Daniel Giosa
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “El Canto del Peregrino”.
- Organiza: Fundación LumenCor y Editorial Paulinas
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libros “América Latina y el Caribe en la encrucijada global” y “Un gigante en Movimiento”.
- Organiza: Acercándonos Ediciones
- Participa: Jorge Elbaum, Sergio Gelfenstein, Gabriel Fernández
- Coordina: Darío Giavedoni
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Todas las voces todas”, de Juan José Panno (Ediciones Alarco). Historias curiosas y divertidas de relatos, relatores y transmisiones deportivas. Acompañaran al autor Juan Sasturain, Alejandro Fabbri y Alejandro Apo.
- Organiza: Ediciones Alarco
- Participa: Juan José Panno
- Coordina: Juan Sasturain, Alejandro Fabbri y Alejandro Apo
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentacion del libro “Sur del mundo Cuna de la nueva humanidad”, editado por Kier. Charla, preguntas y respuestas.
- Organiza: Federica Zosi
- Participa: Federica Zosi
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
El neuropotrero. De aquel viejo potrero del barrio a este nuevo potrero del club. Rubén Rossi, uno de los formadores más destacados del fútbol sudamericano, presenta su nuevo libro donde analiza el viejo potrero de barrio con esta nueva realidad de “Potrero de club”. El autor, actual instructor CONMEBOL y FIFA, coordinó y dirigió el fútbol infanto-juvenil en Unión, River Plate, Quilmes y Colón, además de integrar el cuerpo técnico de César Luis Menotti en el club Puebla de México.
- Organiza: LibroFutbol.com
- Participa: Fernando Signorini
- Coordina: Mauro Medvetkin
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
“China. Claves de un modelo de desarrollo”. Análisis del crecimiento económico de ese país que en 4 décadas sacó de la pobreza a 800 millones de habitantes y evaluación de las posibilidades de su adaptación para Argentina y América Latina.
- Organiza: Ediciones Continente
- Participa: Nestor Restivo, Gustavo NG y panelistas invitados
- Coordina: Jorge Gurbanov
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
La Manta de las historias (con kamishi). Es un espectáculo de cuentos y canciones poesía con objetos del mundo. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mariela de la Sota
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
El cuento del Lobo Mentiroso. José Sépi realizará una función de títeres contando la historia del Lobo Mentiroso. Finalizada la obra, el autor enseñará a dibujar a todos los presentes el personaje Lobo Mentiroso. De 2 a 12 años.
- Organiza: Editorial Paulinas
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Fiesta cierre: despedimos la feria 50 con música, baile y cantando los temas que nos hacen felices.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Futuros especulativos hacia un nuevo orden mundial: Civilización en una era post laboral. Una charla que explora cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando la sociedad. Desde el arte, la ciencia y la tecnología se plantea cómo encontrarle sentido a la vida en una época post laboral. Una invitación a imaginar y construir colectivamente los futuros posibles.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
El valor de las entradas y cómo comprarlas
El valor de la entrada general para el lunes 11 de mayo es de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o de manera anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable para la compra de libros en librerías adheridas dentro del predio. Las editoriales participantes ofrecen vales y descuentos adicionales con cada compra, ampliando los beneficios para los asistentes.
La Fundación El Libro, organizadora del evento, subrayó que este precio permite sostener la accesibilidad y la inversión cultural en el cierre de la feria.
Quiénes tienen descuentos
El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la última jornada, estudiantes, jubilados y pensionados pueden entran sin cargo de lunes a viernes. Deben presentar dependiendo cada caso: libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. Todas las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada.
Horarios
El lunes 11 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La programación comienza con talleres y propuestas en el Espacio Digital, como actividades de escritura creativa, desafíos literarios, biblioteca digital y juegos de inteligencia artificial. La Zona Explora invita a experimentar con la biología celular, ecología y prevención de enfermedades, propuestas lúdicas sobre microambientes celulares y proyectos de robótica desarrollados por estudiantes.
Durante la tarde, la feria ofrece espectáculos para infancias —como el show de Pirulos en El Reino del Revés—, talleres de arte, narraciones orales, y presentaciones de libros sobre justicia juvenil, economía y memoria histórica. Las actividades incluyen talleres de pintura, experiencias participativas, juegos literarios juveniles, debates sobre circulación del sentido en la era digital y propuestas para pensar la historia reciente y la construcción de memoria en nuevas generaciones.
La grilla se completa con presentaciones de literatura académica, debates sobre felicidad y política, conferencias sobre educación financiera, narraciones de cuentos a medida, espectáculos de títeres, charlas sobre inteligencia artificial y sociedad post laboral, y la tradicional fiesta de cierre con música y baile en la Tribuna Joven.
El día final, la Feria del Libro ratifica su rol como espacio de promoción de la lectura, la ciencia y la creatividad, convocando a celebrar la diversidad cultural y el intercambio en Buenos Aires.
[Fotos: prensa Fundación El Libro]
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