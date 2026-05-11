Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del lunes 11 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su jornada final el lunes 11 de mayo en La Rural, con una agenda que fusiona literatura, ciencia, arte y tecnología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su jornada de cierre el lunes 11 de mayo en La Rural, Palermo, concluyendo su 50° edición con una programación que reúne literatura, ciencia, tecnología, arte y memoria. El último día de la feria propone actividades para todas las edades, reafirmando su carácter como el evento cultural más relevante del país y un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración colectiva.

Durante la jornada, el público podrá participar de talleres creativos, experiencias científicas, presentaciones de libros, propuestas lúdicas y espectáculos, con una agenda pensada para lectores, familias, docentes y estudiantes.

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Una multitud de entusiastas lectores examina libros y recorre los pasillos de una concurrida feria, disfrutando del ambiente literario.

Todas las actividades del lunes 11 de mayo

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

El programa del último día de la Feria del Libro 2026 incluye talleres de escritura creativa, desafíos literarios y biblioteca digital en el Espacio Digital

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Roedores y otras alimañas. En nuestro espacio vas a conocer los roedores que habitan en la Provincia de Buenos Aires, vas a jugar, explorar y descubrir cómo prevenir enfermedades, pero sobre todo vas a aprender a pensar como un ecólogo: observando el ambiente, identificando riesgos, comprendiendo las relaciones entre animales, personas y entorno, y tomando decisiones responsables para cuidar la salud y el ecosistema.

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Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Hacia la célula y más allá. Al pensar en células, lo más probable es que imaginemos el esquema de una de ellas, identificando la membrana plasmática que la separa del exterior y sus diferentes componentes internos. Sin embargo, esa célula no se encuentra aislada, sino que está en un contexto con el que se comunica constantemente. Este contexto se denomina microambiente y está formado por componentes celulares y no celulares. En esta estación te invitamos a aprender jugando para conocer estos componentes del microambiente y su vínculo con la salud y la enfermedad a través de propuestas lúdicas, observación al microscopio y visualización de imágenes y videos reales.

Organiza: Departamento de Química Biológica, Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

RecreaBots. Presentación. Proyecto desarrollado por estudiantes que construyen robots con materiales reciclados y resuelven desafíos a través del juego.

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Organiza: Club de Ciencias Profesor Jorge A. Sábato. E.E.S.T N°1 “Don Luis Bussalleu”-Rojas, Buenos Aires

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Pirulos en El Reino del Revés. Pirula y Pirulo jugando y casi sin darse cuenta, caen en El Reino del Revés. Allí conocen y descubren distintos personajes que habitan ese maravilloso y mágico lugar: el gato que pesca, la reina Batata, la mona Jacinta, Osías. Este espectáculo de La Sortija combina teatro, títeres, canciones y clown. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Los espectáculos de arte, narración oral y presentaciones de libros sobre historia y memoria destacan la diversidad cultural en la Feria del Libro de Buenos Aires

14:30 h

Presentación del libro Justicia juvenil: Alternativas a la sanción por criterios para la imposición de la pena.

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Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Karina Leguizamón, Alejandra García, Alejandra Quinteiro, Carla Cavaliere y Barbara Moramarco

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Rico en Data. Es el curso de educación financiera de Banco Provincia diseñado para estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la PBA. Tiene como objetivo brindar conocimientos teóricos y herramientas prácticas para tomar decisiones informadas en relación a su economía cotidiana. A lo largo del curso se reflexiona sobre el valor y la historia del dinero, la actividad bancaria y los principales conceptos de educación financiera: ingresos, gastos, ahorro, inversión, presupuesto y productos bancarios básicos.

Organiza: Banco Provincia

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Contar la historia a nuevas generaciones. A 50 años del golpe cívico-militar, un encuentro pensado para chicos y jóvenes sobre cómo transmitir la historia reciente. Memoria, verdad y justicia abordadas desde los relatos familiares y los libros para nuevas generaciones. Participan: Marcela Bublik y Catalina de Sanctis. De 5 a 12 años.

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Organiza: Marea Editorial

Participa: Marcela Bublik; Catalina de Sanctis

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Karina Battat

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

16:00 h

El viaje del libro. Un recorrido por las colecciones de la BCN. Presentación de las diversas colecciones –infantiles, juveniles, literarias y académicas– que produce la Editorial de la Biblioteca del Congreso, desde su concepción hasta su desarrollo y difusión federal.

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Organiza: Biblioteca del Congreso de la Nación

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

La política de la felicidad. Presentación del libro y diálogo abierto con su autora, Nayla Siancha, quien, entre ideas e historias en primera persona, propone transformar una mirada abstracta y distante sobre lo político en herramientas concretas para mejorar la vida cotidiana.

Organiza: ARG Editorial

Participa: Nayla Siancha y Lucía Álvarez

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

CUENTA CONMIGO. Un viaje interactivo junto al público por el infinito universo de la literatura infantil y juvenil en donde el libro físico es el protagonista junto a la narradora que nos invita a viajar con textos e ilustraciones maravillosas con objetos lúdicos que nutren su biblioteca. De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Veronica Alvarez Rivera

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Karina Battat

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:00 h

A definir.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Mujeres al borde: lectura de autoras de Editorial Conejos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Silvina Grupo, Magdalena Girardi, Luciana Czudnowski y Pamela Terlizzi Prina

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Los espectáculos de arte, narración oral y presentaciones de libros sobre historia y memoria destacan la diversidad cultural en la Feria del Libro de Buenos Aires

17:30 h

Sarmiento, escuelas y museos. Conferencia y Presentación de libro.

Organiza: Asociación Sarmientina

Participa: Pablo Palermo y Virginia González

Coordina: Nilda Ferreyra

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

El Libro y la Palabra.

Organiza: SADE

Participa: Víctor Acosta

Coordina: SADE Rosario, SADE Entre Ríos y SADE Coronda

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada.

Organiza: Sb editorial

Participa: Mario Carlón

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andrea Martinoli

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Pintores a la carta. la artista integral Faby Pavela invita a las familias a participar de una experiencia diseñada para acercar a las infancias al universo creativo de grandes pintores, a través de la narración, la exploración visual y la creación colectiva. De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fabiana Pavela

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Juegos literarios. Actividades con miembros de clubes de lectura con entretenimientos basados en libros juveniles.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Pilas Bloques Desenchufado. Presentación del juego de mesa. Una herramienta lúdica y educativa para introducir conceptos fundamentales de programación en niñas y niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria.

Organiza: Fundación Sadosky

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La feria presenta debates sobre educación financiera, justicia juvenil, inteligencia artificial, memoria histórica y futuro post laboral, promoviendo el pensamiento crítico y la reflexión social

19:00 h

El arte de la oscuridad: pintura, cine y literatura.

Organiza: Emilse Mancebo

Participa: Darío Lavia, Francisco Ángel Baldini, Sofía Somoza y Emilse Mancebo

Coordina: Ever Oroná

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Un paraguas contra un tsunami”.

Organiza: Juan Tonelli

Participa: Juan Tonelli

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

“Hackeando al futuro que fue ayer” con Daniel Giosa. ¿Y si el futuro no fuera mañana, sino ahora? Temáticas a tratar: inteligencia artificial y trabajo, educación en la era digital, pensamiento crítico y rol humano, tecnología y valores.

Organiza: Ediciones Fey y Editorial Vanadis

Participa: Daniel Giosa

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “El Canto del Peregrino”.

Organiza: Fundación LumenCor y Editorial Paulinas

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación de libros “América Latina y el Caribe en la encrucijada global” y “Un gigante en Movimiento”.

Organiza: Acercándonos Ediciones

Participa: Jorge Elbaum, Sergio Gelfenstein, Gabriel Fernández

Coordina: Darío Giavedoni

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Todas las voces todas”, de Juan José Panno (Ediciones Alarco). Historias curiosas y divertidas de relatos, relatores y transmisiones deportivas. Acompañaran al autor Juan Sasturain, Alejandro Fabbri y Alejandro Apo.

Organiza: Ediciones Alarco

Participa: Juan José Panno

Coordina: Juan Sasturain, Alejandro Fabbri y Alejandro Apo

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentacion del libro “Sur del mundo Cuna de la nueva humanidad”, editado por Kier. Charla, preguntas y respuestas.

Organiza: Federica Zosi

Participa: Federica Zosi

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

El neuropotrero. De aquel viejo potrero del barrio a este nuevo potrero del club. Rubén Rossi, uno de los formadores más destacados del fútbol sudamericano, presenta su nuevo libro donde analiza el viejo potrero de barrio con esta nueva realidad de “Potrero de club”. El autor, actual instructor CONMEBOL y FIFA, coordinó y dirigió el fútbol infanto-juvenil en Unión, River Plate, Quilmes y Colón, además de integrar el cuerpo técnico de César Luis Menotti en el club Puebla de México.

Organiza: LibroFutbol.com

Participa: Fernando Signorini

Coordina: Mauro Medvetkin

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

El cierre de la 50° edición se corona con una fiesta de música y baile en la Tribuna Joven, reafirmando a la Feria del Libro como el principal evento cultural de Argentina - (Fundación El Libro)

“China. Claves de un modelo de desarrollo”. Análisis del crecimiento económico de ese país que en 4 décadas sacó de la pobreza a 800 millones de habitantes y evaluación de las posibilidades de su adaptación para Argentina y América Latina.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Nestor Restivo, Gustavo NG y panelistas invitados

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La Manta de las historias (con kamishi). Es un espectáculo de cuentos y canciones poesía con objetos del mundo. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mariela de la Sota

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El cuento del Lobo Mentiroso. José Sépi realizará una función de títeres contando la historia del Lobo Mentiroso. Finalizada la obra, el autor enseñará a dibujar a todos los presentes el personaje Lobo Mentiroso. De 2 a 12 años.

Organiza: Editorial Paulinas

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Fiesta cierre: despedimos la feria 50 con música, baile y cantando los temas que nos hacen felices.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:30 h

Futuros especulativos hacia un nuevo orden mundial: Civilización en una era post laboral. Una charla que explora cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando la sociedad. Desde el arte, la ciencia y la tecnología se plantea cómo encontrarle sentido a la vida en una época post laboral. Una invitación a imaginar y construir colectivamente los futuros posibles.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El valor de la entrada general para el lunes 11 de mayo es de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o de manera anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable para la compra de libros en librerías adheridas dentro del predio. Las editoriales participantes ofrecen vales y descuentos adicionales con cada compra, ampliando los beneficios para los asistentes.

La Fundación El Libro, organizadora del evento, subrayó que este precio permite sostener la accesibilidad y la inversión cultural en el cierre de la feria.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la última jornada, estudiantes, jubilados y pensionados pueden entran sin cargo de lunes a viernes. Deben presentar dependiendo cada caso: libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. Todas las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada.

Horarios

El lunes 11 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La programación comienza con talleres y propuestas en el Espacio Digital, como actividades de escritura creativa, desafíos literarios, biblioteca digital y juegos de inteligencia artificial. La Zona Explora invita a experimentar con la biología celular, ecología y prevención de enfermedades, propuestas lúdicas sobre microambientes celulares y proyectos de robótica desarrollados por estudiantes.

Durante la tarde, la feria ofrece espectáculos para infancias —como el show de Pirulos en El Reino del Revés—, talleres de arte, narraciones orales, y presentaciones de libros sobre justicia juvenil, economía y memoria histórica. Las actividades incluyen talleres de pintura, experiencias participativas, juegos literarios juveniles, debates sobre circulación del sentido en la era digital y propuestas para pensar la historia reciente y la construcción de memoria en nuevas generaciones.

La grilla se completa con presentaciones de literatura académica, debates sobre felicidad y política, conferencias sobre educación financiera, narraciones de cuentos a medida, espectáculos de títeres, charlas sobre inteligencia artificial y sociedad post laboral, y la tradicional fiesta de cierre con música y baile en la Tribuna Joven.

El día final, la Feria del Libro ratifica su rol como espacio de promoción de la lectura, la ciencia y la creatividad, convocando a celebrar la diversidad cultural y el intercambio en Buenos Aires.

[Fotos: prensa Fundación El Libro]