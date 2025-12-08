El Martín Fierro de la danza distinguió a Eleonora Cassano y Julio Bocca, entre otras figuras

Julio Bocca y Eleonora Cassano, ganadores del Martin Fierro de Oro

La primera edición de los Premios Martín Fierro dedicados exclusivamente a la danza marcó un hito en la escena cultural argentina, al reunir a más de mil doscientas personas en una gala que celebró la excelencia y la trayectoria de los principales exponentes del arte coreográfico nacional. La ceremonia, que tuvo lugar en el Golden Center, distinguió a figuras emblemáticas como Eleonora Cassano y Julio Bocca con el Martín Fierro de Oro, y rindió homenaje a artistas de diversas generaciones, consolidando un espacio inédito para el reconocimiento de la danza en todas sus expresiones.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Hernán Piquín, quien recibió el Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza. Antes de recibir la estatuilla, un relato en off acompañó una coreografía que ilustró el recorrido vital de un bailarín: “Todo comienza con un paso, a veces pequeño, incierto, lleno de preguntas que el cuerpo puede responder. De niños bailamos sin miedo, sin técnica, sin motivo porque el movimiento es el primer lenguaje que aprendemos y el último que olvidamos”.

Julio Bocca (Maximiliano Luna)

“Luego llega el tiempo del esfuerzo, se vuelve difícil y el dolor se transforma en maestro, los sueños se vuelven constancia, cada caída enseña, una historia escrita en los músculos. La danza se convierte en idioma y refugio. Un día te das cuenta que la danza es el lenguaje oculto del alma, que el cuerpo no busca la perfección, sino la verdad. No bailás para vos, sino para que otros recuerden que es posible bailar. El alma se transforma y esa comunicación le da sentido a tu esfuerzo. Cada función es una oportunidad de volver a intentar y entendemos que somos parte de una coreografía que nunca se apaga”.

Al recibir el galardón, Piquín expresó: “La danza no es un sacrificio, los que amamos lo que hacemos lo tenemos que vivir como un regalo y estar siempre preparados para cuando llegue la oportunidad. Háganle caso a sus profesores y maestros. Gracias por este regalo”.

La apertura de la gala estuvo marcada por una mega coreografía con cuarenta bailarines en escena, que recorrieron estilos como tango, ballet, flamenco, urbano y árabe. La conducción estuvo a cargo de Virginia Gallardo, quien destacó: “La danza es arte que atraviesa el alma y hoy honraremos a los maestros que ponen su amor y pasión. Cuánto talento, ¿verdad? Nuestros bailarines nos hacen emocionar y espero que disfruten esta gran noche, un premio dedicado a la danza”.

Hernán Piquín

El presidente de Aptra, Luis Ventura, subrayó la importancia de valorar el evento “en un momento que se pone en duda la cultura argentina”. Durante su discurso, la transmisión televisiva sufrió un corte por problemas de audio, lo que impidió escuchar la totalidad de sus palabras.

El reconocimiento a la trayectoria también alcanzó a Aníbal Pachano, quien recibió una placa por su labor en la creación y dirección artística. Aunque los problemas técnicos dificultaron la audición de su discurso, se escuchó su mensaje final: “¡Bailar sana!”. Por su parte, Cecilia Figaredo fue distinguida en la categoría de Trayectoria en la Danza Clásica y Contemporánea, y agradeció: “Es una sorpresa este reconocimiento, la danza es mi pasión, mi vida, mi espacio. Agradezco esto y que se apueste a la danza”.

La gala incluyó presentaciones musicales a cargo del Ballet Contemporáneo del Teatro Nacional San Martín, que interpretó piezas con música de Piazzolla, y de Noelia Marzol, quien ofreció un fragmento de su espectáculo Bloody Tango. Además, se realizó un memorial musicalizado por Agustina Sol Pereyra con el tema “Recuérdame” de Carlos Rivera, en el que se recordó a figuras de la danza fallecidas desde la década de 1980.

Eleonora Cassano (Foto: Franco Fafasuli)

El evento también reconoció a quienes impulsaron la creación de estos premios. La legisladora Sandra Rey entregó un reconocimiento a Karina Armendariz y Mayra Saad, productoras del Martín Fierro de la Danza, tras la declaración de interés cultural del certamen. Ambas agradecieron a Carlos Siacaluga, miembro de Aptra, por su apoyo en la concreción del proyecto.

Entre los encargados de anunciar a los ganadores se destacaron figuras como Julieta Poggio, Noelia Marzol, Silvina Escudero y Nancy Duré. A diferencia de otras premiaciones, los galardonados no ofrecieron discursos al recibir la estatuilla, sino que se proyectaron videos mostrando su trabajo en acción.

El listado de premiados abarcó cuarenta y una categorías, reconociendo a intérpretes, dúos y ensambles en disciplinas como danza académica, contemporánea, jazz lírico, folklore, árabe, ritmos urbanos y latinos. Entre los nombres destacados figuran Benjamín Franco Giménez (Revelación Infantil en Danza Académica), Santino Serrano (Intérprete Juvenil Destacado en Danza Contemporánea), Ana Laura Oddone (Intérprete Destacado en Danza Clásica Argentina), Ciana Ferronato (Interpretación Juvenil Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas), Tiziano Farías (Intérprete Infantil Destacada en Danza Árabe), Zoe Valdez (Interpretación Juvenil Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos), Lucila Coppollela (Interpretación Destacada en Ritmos Urbanos Adultos) y Divergentes Crew (Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos).

El cierre de la noche estuvo reservado para la entrega del Martín Fierro de Oro a Eleonora Cassano y Julio Bocca, quienes fueron reconocidos por su trayectoria, inspiración y excelencia. Cassano, visiblemente emocionada, subió al escenario y manifestó: “No tengo que llorar pero estoy super emocionada, no lo esperaba, me acabo de operar de la cadera y no esperaba venir y estoy feliz”. Sobre su compañero, agregó: “Bailamos casi veinte años juntos y creo que marcamos un antes y un después para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Extraño bailar porque lo que se recibe en el escenario es maravilloso pero hoy estoy en otro lugar, que es enseñar lo que aprendí en mi carrera”.