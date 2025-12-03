Cultura

Forfait: cómo se escribe correctamente esta palabra en español y por qué no lleva cursiva ni comillas

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Forfait: abono para remontes y
Forfait: abono para remontes y servicios turísticos que ya forma parte del léxico oficial del español (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El término forfait, reconocido por
El término forfait, reconocido por la RAE y la Fundéu, se escribe sin comillas ni cursiva en español (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra forfait , que alude a un tipo de abono turístico o deportivo, se considera adaptada al español y no necesita comillas ni cursiva .

Son habituales en los medios de comunicación ejemplos como los siguientes: «El precio de los forfaits en Europa sube hasta un 40 % y convierte el esquí en un lujo», «León y Asturias prolongan hasta 2026 el forfait conjunto para sus cuatro estaciones de esquí» o «A la venta el forfait que permite esquiar en 97 estaciones de Suiza, Francia e Italia».

Aunque tenga su origen en el francés, el término forfait se considera un vocablo plenamente incorporado al español y, por tanto, tal y como explica el Diccionario panhispánico de dudas , se pronuncia /forfáit/ y no, como corresponde en la lengua de la que procede, de modo similar a /forfé/. Dado que se adapta a las pautas ortográficas generales, sin secuencias gráficas ajenas al español, se escribe en redonda y sin ningún tipo de resalte.

Su plural es forfaits . Se recuerda que ni el singular ni el plural llevan tilde porque son palabras agudas terminadas en consonante distinta de n y s y en grupo consonántico, respectivamente.

De acuerdo con la obra mencionada anteriormente, se emplea con los sentidos ‘abono para utilizar los remontes en una estación de esquí’ y ‘abono que se paga por anticipado, a un precio global convenido, para el uso de un conjunto de servicios o de instalaciones’, y, en función del contexto, se puede sustituir por abono (para remontes) o paquete (turístico).

Por lo tanto, todos los enunciados del principio se consideran válidos.

Además de este uso, también existe la construcción a forfait , que tampoco es preciso escribir en cursiva y que, según el diccionario académico, significa ‘mediante el procedimiento de comprar o vender un conjunto de cosas o servicios conviniendo anticipadamente un precio global’. En este caso, es posible hablar de a tanto alzado o a precio global acordado .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

