Cultura

Cineastas tachan de “fracaso intelectual” el boicot al director israelí Nadav Lapid en Francia

Las protestas de varios realizadores programados por sus vínculos con financiación pública de Israel llevaron al cineasta, exiliado en Francia, a desistir de viajar al certamen, según explicó

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Nadav Lapid en Francia
Nadav Lapid renunció a asistir al festival internacional de cine FID de Marsella por las presiones y protestas de cineastas programados

Un colectivo de artistas, entre ellos el oscarizado director francés Michel Hazanavicius y la actriz estadounidense Natalie Portman, calificaron el martes de “fracaso intelectual” el llamado al boicot que forzó al director israelí exiliado en Francia Nadav Lapid a anular su presencia en un festival en Marsella.

“Que el mayor artista disidente israelí, que trabaja incansablemente para denunciar las derivas fascistas y colonialistas de su gobierno, sus fallas morales criminales, en películas premiadas en todo el mundo, se vea obligado a retirarse de un festival francés debe alertarnos y movilizarnos más allá de esta aberración”, escribe en el diario Le Monde este grupo de artistas, donde también figuran los cineastas franceses Justine Triet y Jacques Audiard, ambos con una Palma de Oro de Cannes.

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“El boicot cultural contra Nadav Lapid es un fracaso intelectual. Los cineastas rusos, israelíes, iraníes no pueden estar bajo amenaza de desaparición para expiar crímenes cometidos por Gobiernos de los que a menudo son los más fervientes detractores”, añade este texto.

El lunes, otra tribuna firmada por 350 profesionales de la cultura, entre ellos el tailandés Apichatpong Weerasethakul (Palma de Oro en 2010) y el escritor palestino Elias Sanbar, ya criticó el boicot contra el director de Yes, una virulenta película contra la sociedad israelí posterior al 7 de octubre.

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Nadav Lapid en Francia
Michel Hazanavicius, Natalie Portman, Justine Triet y Jacques Audiard firmaron una tribuna en Le Monde contra el boicot cultural a Nadav Lapid

Lapid, alegando las “presiones” que había recibido, renunció a acudir al festival internacional de cine FID de Marsella, en el sur de Francia, debido a las protestas de cineastas que estaban programados y que le reprochaban haber recibido fondos públicos israelíes.

El director israelí, que vive en Francia desde hace cinco años, denunció un boicot “cruel y violento”, en declaraciones a esta agencia.

“Sean cuales sean los crímenes cometidos por su Estado, nadie puede ser reducido a un pasaporte”, sostiene el colectivo en su texto publicado el martes.

En un mensaje difundido en Instagram, 12 cineastas que habían llamado al boicot de Lapid justifican su iniciativa por su voluntad de “actuar contra una realidad colonial y genocida aprobada” y denuncian “la insistencia” de los festivales en “producir una simetría (...) entre producciones palestinas e israelíes”.

Fuente: AFP.

Fotos: Valerie Macon/ AFP.

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