Clausurado por la policía, ignorado por décadas y valuado hoy en 60 millones: el desnudo más buscado de Modigliani

La obra “Nu assis au collier” regresará al circuito internacional de subastas tras más de tres décadas fuera del mercado - Photo: courtesy of Sotheby's.

La esperada subasta de la obra Nu assis au collier de Amadeo Modigliani, pieza central de la colección del empresario Joe Lewis, liderará la próxima venta de Sotheby’s en Londres, con una estimación que supera los 60 millones de dólares. Tras más de tres décadas fuera del circuito de subastas, su regreso genera expectación como uno de los hitos del calendario artístico internacional.

La subasta de “Nu assis au collier”, programada para el 24 de junio en la sede londinense de Sotheby’s, es relevante porque se trata de uno de los siete desnudos de gran formato que Modigliani mostró en vida, cuya exhibición fue suspendida por la policía en 1917 por “indecencia”. El valor estimado, su escasez en el mercado y su procedencia refuerzan el atractivo y la importancia de este acontecimiento para coleccionistas e instituciones de arte en todo el mundo.

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La venta tendrá lugar el 24 de junio, y la obra permanecerá en exhibición pública del 10 al 23 de ese mes, de acuerdo con Artnet News. La colección completa de Joe Lewis suma un valor estimado que sobrepasa los 268 millones de dólares, cifra récord para una sola colección en una subasta europea.

La subasta de “Nu assis au collier” de Modigliani encabezará la venta de Sotheby’s en Londres con una estimación superior a 60 millones de dólares - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Historia y singularidad de Nu assis au collier

“Nu assis au collier” ocupa un lugar especial en la trayectoria de Amadeo Modigliani. Pintada entre 1917 y 1918, la obra muestra a una mujer desnuda de ojos cerrados, una mano sosteniendo un collar de coral y la otra apoyada en su regazo.

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Este cuadro protagonizó la única exposición individual realizada en vida por el artista, interrumpida la noche inaugural tras denuncias de “indecencia”, según relató Artnet News. Este episodio contribuyó a la fama de la obra y reafirmó la imagen de Modigliani como un pintor dispuesto a desafiar los límites sociales y estéticos de su época.

El presidente de Sotheby’s Europa, Oliver Barker, destacó a Artnet News la profundidad compositiva del cuadro, relacionándola con la pintura religiosa del Renacimiento y con “Le Rêve” de Picasso. Barker subrayó que, al igual que Manet con “Olympia”, Modigliani provocó a su público y desafió las convenciones mediante la presentación audaz de sus desnudos.

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La modelo de “Nu assis au collier” fue retratada también en otras dos obras de 1917: “Nu au collier”, conservada en el Allen Memorial Art Museum de Oberlin College, y “Nu aux yeux clos”, que está en la colección del Guggenheim de Nueva York.

Amadeo Modigliani, Nu assis au collier (1917-18) Photo: courtesy of Sotheby's.

La puja y el mercado de Modigliani

El vigoroso interés por las obras de Modigliani se refleja en los precios alcanzados en subastas recientes. El récord corresponde a “Nu Couché”, vendido por 170 millones de dólares en Christie’s en 2015.

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Sotheby’s logró en octubre pasado un nuevo hito para Modigliani en París, al adjudicar “Elvire en buste” por más de 31 millones de dólares, según datos de Artnet News.

La escasez de piezas relevantes y el renovado interés por parte de la academia —además de nuevos estudios como el catálogo razonado de Marc Restellini y la reciente película biográfica dirigida por Johnny Depp— intensificaron la demanda mundial. La asesora de arte Megan Fox Kelly explicó a Artnet News que la oferta limitada de obras relevantes amplifica el interés de los grandes coleccionistas y sostuvo que “existen relativamente pocas piezas verdaderamente importantes de Modigliani en el mercado, y los conocedores lo saben bien”.

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Aunque pueda parecer que los desnudos de Modigliani surgen regularmente en subastas, Fox Kelly aclara que las oportunidades reales para adquirir uno son muy raras y considera que el mercado del artista aún no alcanzó su máximo.

Modigliani completó más de 300 pinturas, pero solo entre 30 y 35 son desnudos, lo que incrementa la competencia y el valor de estas piezas.

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La colección Joe Lewis supera un valor estimado de 268 millones de dólares y marca una cifra récord para una sola colección en una subasta europea - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Procedencia y relevancia en el coleccionismo

La historia de “Nu assis au collier” en el coleccionismo es igualmente elevada. Antes de pertenecer a Joe Lewis, la pintura estuvo en manos del abogado neoyorquino Ralph F. Colin y Georgia Talmey Colin, que la incluyeron en notables exhibiciones.

Lewis la adquirió en 1995 por 12,4 millones de dólares en una subasta de Christie’s, y desde entonces la obra no había sido ofrecida al público hasta este regreso a Sotheby’s. Será apenas la tercera ocasión que este emblemático desnudo salga a subasta.

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Según Artnet News, la reaparición de una obra de tal magnitud confirma la posición destacada de la colección Joe Lewis y la importancia que los coleccionistas otorgan a las piezas maestras del arte moderno.

La constante búsqueda de calidad y rareza entre los mejores conocedores sostiene el atractivo internacional de Modigliani, impulsando la demanda y el valor de sus obras con cada retorno al mercado.

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