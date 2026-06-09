Cultura

Clausurado por la policía, ignorado por décadas y valuado hoy en 60 millones: el desnudo más buscado de Modigliani

Solo existen entre 30 y 35 obras de este tipo en toda su producción, y esta regresa al mercado por tercera vez en la historia con la estimación más alta de cualquier subasta europea del año

Guardar
Google icon
La obra “Nu assis au collier” regresará al circuito internacional de subastas tras más de tres décadas fuera del mercado - Photo: courtesy of Sotheby's.
La obra “Nu assis au collier” regresará al circuito internacional de subastas tras más de tres décadas fuera del mercado - Photo: courtesy of Sotheby's.

La esperada subasta de la obra Nu assis au collier de Amadeo Modigliani, pieza central de la colección del empresario Joe Lewis, liderará la próxima venta de Sotheby’s en Londres, con una estimación que supera los 60 millones de dólares. Tras más de tres décadas fuera del circuito de subastas, su regreso genera expectación como uno de los hitos del calendario artístico internacional.

La subasta de “Nu assis au collier”, programada para el 24 de junio en la sede londinense de Sotheby’s, es relevante porque se trata de uno de los siete desnudos de gran formato que Modigliani mostró en vida, cuya exhibición fue suspendida por la policía en 1917 por “indecencia”. El valor estimado, su escasez en el mercado y su procedencia refuerzan el atractivo y la importancia de este acontecimiento para coleccionistas e instituciones de arte en todo el mundo.

PUBLICIDAD

La venta tendrá lugar el 24 de junio, y la obra permanecerá en exhibición pública del 10 al 23 de ese mes, de acuerdo con Artnet News. La colección completa de Joe Lewis suma un valor estimado que sobrepasa los 268 millones de dólares, cifra récord para una sola colección en una subasta europea.

Muestra Modigliani
La subasta de “Nu assis au collier” de Modigliani encabezará la venta de Sotheby’s en Londres con una estimación superior a 60 millones de dólares - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Historia y singularidad de Nu assis au collier

“Nu assis au collier” ocupa un lugar especial en la trayectoria de Amadeo Modigliani. Pintada entre 1917 y 1918, la obra muestra a una mujer desnuda de ojos cerrados, una mano sosteniendo un collar de coral y la otra apoyada en su regazo.

PUBLICIDAD

Este cuadro protagonizó la única exposición individual realizada en vida por el artista, interrumpida la noche inaugural tras denuncias de “indecencia”, según relató Artnet News. Este episodio contribuyó a la fama de la obra y reafirmó la imagen de Modigliani como un pintor dispuesto a desafiar los límites sociales y estéticos de su época.

El presidente de Sotheby’s Europa, Oliver Barker, destacó a Artnet News la profundidad compositiva del cuadro, relacionándola con la pintura religiosa del Renacimiento y con “Le Rêve” de Picasso. Barker subrayó que, al igual que Manet con “Olympia”, Modigliani provocó a su público y desafió las convenciones mediante la presentación audaz de sus desnudos.

La modelo de “Nu assis au collier” fue retratada también en otras dos obras de 1917: “Nu au collier”, conservada en el Allen Memorial Art Museum de Oberlin College, y “Nu aux yeux clos”, que está en la colección del Guggenheim de Nueva York.

Amadeo Modigliani, Nu assis au collier (1917-18) Photo: courtesy of Sotheby's.
Amadeo Modigliani, Nu assis au collier (1917-18) Photo: courtesy of Sotheby's.

La puja y el mercado de Modigliani

El vigoroso interés por las obras de Modigliani se refleja en los precios alcanzados en subastas recientes. El récord corresponde a “Nu Couché”, vendido por 170 millones de dólares en Christie’s en 2015.

Sotheby’s logró en octubre pasado un nuevo hito para Modigliani en París, al adjudicar “Elvire en buste” por más de 31 millones de dólares, según datos de Artnet News.

La escasez de piezas relevantes y el renovado interés por parte de la academia —además de nuevos estudios como el catálogo razonado de Marc Restellini y la reciente película biográfica dirigida por Johnny Depp— intensificaron la demanda mundial. La asesora de arte Megan Fox Kelly explicó a Artnet News que la oferta limitada de obras relevantes amplifica el interés de los grandes coleccionistas y sostuvo que “existen relativamente pocas piezas verdaderamente importantes de Modigliani en el mercado, y los conocedores lo saben bien”.

Aunque pueda parecer que los desnudos de Modigliani surgen regularmente en subastas, Fox Kelly aclara que las oportunidades reales para adquirir uno son muy raras y considera que el mercado del artista aún no alcanzó su máximo.

Modigliani completó más de 300 pinturas, pero solo entre 30 y 35 son desnudos, lo que incrementa la competencia y el valor de estas piezas.

Muestra Modigliani
La colección Joe Lewis supera un valor estimado de 268 millones de dólares y marca una cifra récord para una sola colección en una subasta europea - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Procedencia y relevancia en el coleccionismo

La historia de “Nu assis au collier” en el coleccionismo es igualmente elevada. Antes de pertenecer a Joe Lewis, la pintura estuvo en manos del abogado neoyorquino Ralph F. Colin y Georgia Talmey Colin, que la incluyeron en notables exhibiciones.

Lewis la adquirió en 1995 por 12,4 millones de dólares en una subasta de Christie’s, y desde entonces la obra no había sido ofrecida al público hasta este regreso a Sotheby’s. Será apenas la tercera ocasión que este emblemático desnudo salga a subasta.

Según Artnet News, la reaparición de una obra de tal magnitud confirma la posición destacada de la colección Joe Lewis y la importancia que los coleccionistas otorgan a las piezas maestras del arte moderno.

La constante búsqueda de calidad y rareza entre los mejores conocedores sostiene el atractivo internacional de Modigliani, impulsando la demanda y el valor de sus obras con cada retorno al mercado.

Temas Relacionados

Subasta Sotheby'sAmadeo ModiglianiMercado del ArteNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los restos de Miguel Ángel Asturias volverán a Guatemala: el gobierno apunta a octubre para su repatriación

Los restos del premio Nobel de Literatura 1967, hoy en un cementerio de París, serán trasladados al país centroamericano en octubre para ser inhumados en el centro cultural que lleva su nombre

Los restos de Miguel Ángel Asturias volverán a Guatemala: el gobierno apunta a octubre para su repatriación

Laure Prouvost toma el Grand Palais con una muestra monumental que mezcla arte, ciencia y frambuesas

La creadora francesa inaugura en París una propuesta inmersiva inspirada en la física cuántica, con una gran pieza cinética, vídeos, esculturas y hasta bocados para el público más curioso

Laure Prouvost toma el Grand Palais con una muestra monumental que mezcla arte, ciencia y frambuesas

Todo lo que se sabe sobre la adaptacion de “La novela del verano” de Emily Henry

La producción liderada por Yulin Kuang explora el choque creativo entre dos autores rivales a orillas del Lago Míchigan y presenta a figuras de renombre en personajes aún secretos

Todo lo que se sabe sobre la adaptacion de “La novela del verano” de Emily Henry

Cineastas tachan de “fracaso intelectual” el boicot al director israelí Nadav Lapid en Francia

Las protestas de varios realizadores programados por sus vínculos con financiación pública de Israel llevaron al cineasta, exiliado en Francia, a desistir de viajar al certamen, según explicó

Cineastas tachan de “fracaso intelectual” el boicot al director israelí Nadav Lapid en Francia

La primera novela de Pedro Almodóvar ya asoma: escritura, bloqueo creativo y un vínculo amoroso

Luego de la colección de cuentos ‘El último sueño’, uno de los cuales inspiró la película ‘Amarga Navidad’, el director español publicará su primer relato de largo aliento el 29 de octubre

La primera novela de Pedro Almodóvar ya asoma: escritura, bloqueo creativo y un vínculo amoroso

DEPORTES

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

El épico posteo de Messi en la previa del último amistoso de la Selección antes del Mundial: los jugadores que lo acompañaron

Joaquín Panichelli se adelantó y confirmó en una nota donde jugará Valentín Barco después del Mundial 2026

Miami se convierte en una de las sedes más caras del Mundial 2026 con boletos de hasta USD 2.000

Uno por uno: cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira europea de polvo de ladrillo

TELESHOW

Marcela Tinayre reaccionó a la primera historia de amor de Mirtha Legrand: “Era la persona equivocada”

Marcela Tinayre reaccionó a la primera historia de amor de Mirtha Legrand: “Era la persona equivocada”

El inesperado encuentro entre Eva De Dominici y Sofía Vergara en Los Ángeles

Murió la actriz y directora Beatriz Matar a los 84 años

Nicole Neumann reveló cuál fue su nombre legal en los primeros once años de su vida: “Lo padecía”

El último adiós a María Rosa Fugazot: una despedida rodeada de familiares, amigos y colegas del espectáculo

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Ormuz

El presidente Bernardo Arévalo supervisa en Conred la respuesta por la tormenta tropical Cristina

Bocas del Toro lleva a Panamá a una lista exclusiva de destinos alejados de los huracanes

La ONU documentó ejecuciones públicas y torturas cometidas por Hamas en Gaza

Hallan sin vida a una menor de dos años en un pozo tras horas de intensa búsqueda en Los Chiles, Costa Rica