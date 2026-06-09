Todo lo que se sabe sobre la adaptacion de “La novela del verano” de Emily Henry

La adaptación cinematográfica de Beach Read inició su rodaje en Toronto el 8 de junio de 2026 con Phoebe Dynevor, Patrick Schwarzenegger y Yulin Kuang al frente del proyecto

El rodaje de la adaptación cinematográfica de Beach Read (La novela del verano, en español), la historia escrita por Emily Henry, arrancó oficialmente el 8 de junio de 2026 en Toronto, con Phoebe Dynevor y Patrick Schwarzenegger al frente del elenco y Yulin Kuang detrás de la cámara. La película, respaldada por 20th Century Studios, llegará a las salas de cine el 7 de mayo de 2027.

La producción, cuyo título de trabajo para mantener cierta discreción logística es Happily Ever After, se extenderá hasta el 24 de julio en la ciudad canadiense, según Hollywood North Buzz. Kuang, quien también firma el guion, compartió imágenes del primer día de filmación y confirmó la fecha de estreno a través de sus redes sociales, en un anuncio que realizó junto a la productora y a Dynevor.

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El rodaje de Beach Read ya está oficialmente en marcha - ( yulin.kuang)

Según informó Deadline, el reparto incluye a Kevin Bacon, Andie MacDowell, Tig Notaro y Kristin Davis en roles que aún no fueron revelados. La presencia de estos cuatro actores se sumó a las confirmaciones previas de los protagonistas: Dynevor fue elegida para el papel de January Andrews en febrero de 2026, y Schwarzenegger se unió al proyecto como Augustus “Gus” Everett en abril del mismo año.

La historia detrás de la adaptación

La trama de La novela del verano (Beach Read) sigue a January Andrews, escritora de novelas románticas, y a Gus Everett, autor de ficción literaria. Los dos personajes, bloqueados creativamente, se reencuentran como vecinos en casas frente a la playa del Lago Míchigan tras la muerte del padre de January. El giro que estructura la historia llega cuando ambos se desafían a escribir en el género del otro: Gus deberá entregar una comedia romántica, y January se adentrará en la ficción literaria seria.

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La novela del verano sigue a January Andrews y Gus Everett, dos escritores con bloqueo creativo que se desafían a escribir en el género del otro frente al Lago Míchigan

Dynevor describió en el podcast Collider Ladies Night las razones de su interés en el proyecto: “Los personajes están tan bien desarrollados. Tienen historias de fondo muy ricas”, y agregó que le entusiasmó “volver al mundo del romance” tras su paso por Bridgerton. Schwarzenegger, por su parte, publicó en Instagram que haría “todo lo posible para que los fans estén felices y orgullosos”.

Kuang ya había trabajado con el universo de Henry. La directora coescribió el guion de Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation), estrenada en Netflix en enero de 2026, y en una entrevista previa con The Hollywood Reporter adelantó su aproximación al material: “Pasé mucho más tiempo pensando en las palabras de esta mujer. Me atraen los héroes más reservados, distantes, fríos”, en referencia al personaje de Gus.

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Emily Henry avanza además con las adaptaciones de Book Lovers, Un lugar feliz y Una historia divertida, aunque ninguna tiene director, elenco ni fecha de estreno confirmados - emilyhenrywrites

Henry, en tanto, había anticipado en 2024 a Variety que el primer borrador del guion era “fantástico” y “muy diferente” a lo que ella habría imaginado: “Se siente como un gran salto, y estoy completamente a favor, porque creo que lo peor que puede ser una película es aburrida y mediocre”.

Las otras novelas de Henry en camino a la pantalla

La novela del verano (Beach Read) es solo una pieza del mapa de adaptaciones que tiene en marcha la autora, cuyas novelas superaron los 10 millones de copias vendidas y permanecieron más de 150 semanas en la lista de bestsellers del New York Times.

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Book Lovers avanza con la productora Tango Entertainment y un guion a cargo de Sarah Heyward, conocida por su trabajo en la serie Girls de HBO. La historia sigue a Nora, agente literaria, que durante unas vacaciones en Carolina del Norte no para de cruzarse con Charlie, un editor con quien tiene una relación tensa. El proyecto aún no tiene fecha de estreno ni elenco confirmado, aunque la propia Henry figura como productora ejecutiva.

La escritora estadounidense Emily Henry, autora de "Gente que conocemos en vacaciones". (Planeta de Libros).

Un lugar feliz (Happy Place) y Una historia divertida (Funny Story) irán a Netflix, con la propia Henry al frente de ambos guiones. Un lugar feliz narra la historia de Harriet y Wyn, una pareja que oculta su ruptura durante unas vacaciones familiares, y estuvo inicialmente en desarrollo como serie televisiva bajo la producción de Jennifer Lopez y su compañía Nuyorican Productions. En enero de 2026, el proyecto viró hacia el formato de largometraje. Una historia divertida (Funny Story), publicada en abril de 2024, también fue adquirida por Netflix ese mismo mes: cuenta la historia de Daphne, una bibliotecaria cuyo compromiso se rompe cuando su prometido se da cuenta de que está enamorado de otra persona, y que termina conviviendo con el exnovio de ella. Lyrical Media y Ryder Picture Company figuran como productoras.

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Ninguna de estas tres adaptaciones tiene aún director, elenco ni fecha de estreno confirmados, aunque Henry ya tenía un borrador del guion de Una historia divertida en revisión activa al momento de anunciarse el acuerdo con Netflix, según informó Deadline.

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Gente que conocemos en vacaciones, el antecedente en Netflix

Antes de que La novela del verano llegue a los cines, el universo de Henry ya tuvo su primera prueba en pantalla. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation), dirigida por Brett Haley con guion de Kuang junto a Amos Vernon y Nunzio Randazzo, se estrenó en Netflix el 9 de enero de 2026 con una duración de 1 hora y 57 minutos.

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La película sigue a Poppy Wright (Emily Bader), una escritora de viajes con el entusiasmo apagado, y a Alex Nilsen (Tom Blyth), su mejor amigo de carácter más reservado, que durante casi una década se encontraron cada verano en un destino distinto hasta que una pelea los distanció por dos años. La boda del hermano de Alex en Barcelona los vuelve a reunir. El elenco de reparto incluyó a Lucien Laviscount, Sarah Catherine Hook, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck y Molly Shannon.

El interés de los estudios por Emily Henry se apoya en el alcance digital de la autora y en el antecedente de Gente que conocemos en vacaciones, que tuvo una recepción crítica mayoritariamente positiva en Netflix

La recepción fue mixta pero mayoritariamente positiva entre la crítica especializada: obtuvo un 78% en Rotten Tomatoes sobre 67 reseñas y un 7.0 en IMDb. Screen Rant le otorgó 9 sobre 10 y destacó la química de los protagonistas, mientras que otras publicaciones señalaron que el tercer acto cedía ante las fórmulas más convencionales del género. El público, con un 50 en Metacritic, mostró una recepción más dividida.

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El fenómeno digital que rodea a la autora —el hashtag #EmilyHenry acumula cientos de millones de visualizaciones— sostiene el interés de los estudios por su catálogo. Tras las reacciones divididas de una parte de la comunidad lectora ante la elección del elenco de La novela del verano, Henry pidió públicamente dar un voto de confianza al equipo creativo.