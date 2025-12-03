Cultura

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

La agencia internacional inaugura una muestra fotográfica en el MUNTREF Museo de la Inmigración, donde se exhiben imágenes inéditas que retratan seis décadas de acontecimientos clave en la vida política y social argentina

Lionel Messi de Argentina salta
Lionel Messi de Argentina salta por la pelota en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Venezuela en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Sesenta años después de su desembarco en Buenos Aires, la Agencia EFE conmemora su papel como testigo privilegiado de la historia argentina a través de una exposición fotográfica que recorre los hitos políticos, sociales y culturales del país.

Desde 1965, cuando abrió su primera oficina fuera de España en la capital argentina, la agencia ha mantenido una cobertura ininterrumpida de los acontecimientos más significativos de la nación sudamericana, consolidando un archivo visual y periodístico de valor incalculable.

Plano general de una de
Plano general de una de las sesiones del juicio contra los miembros de las juntas militares argentinas que detentaron el poder de 1976 a 1983; y que se les juzga por las atrocidades cometidas en la llamada "guerra sucia antisubversiva" (Archivo EFE)

La muestra, titulada Testigos de la historia, se inaugura el 4 de diciembre en el MUNTREF Museo de la Inmigración y permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026. La exposición invita a los visitantes a sumergirse en la memoria colectiva argentina, abarcando desde la era de Perón hasta la actualidad bajo la presidencia de Milei.

El recorrido principal se centra en la evolución política del país, mientras que cuatro microrrelatos visuales —denominados ‘nubes’— exploran, mediante fotografías emblemáticas y una proyección audiovisual, los cambios, tensiones y esperanzas que han marcado a la sociedad argentina.

Fotografía de archivo (1980) del
Fotografía de archivo (1980) del escritor argentino Julio Cortázar (Archivo EFE)

Todas las imágenes que integran la exposición provienen del archivo de la Agencia EFE, que ha documentado dictaduras, transiciones democráticas, crisis económicas, renacimientos sociales, transformaciones culturales, avances tecnológicos, triunfos deportivos y movimientos ciudadanos.

Toledo, 13-6-1947. Eva Duarte de
Toledo, 13-6-1947. Eva Duarte de Perón recorre la ciudad acompañada de Doña Carmen Polo de Franco (Archivo EFE)

La agencia destaca su enfoque basado en el rigor informativo, la sensibilidad y la vocación de comprender la identidad de un país tan dinámico como complejo.

La inauguración oficial tendrá lugar este jueves a las 18:00 en el MUNTREF Museo de la Inmigración, ubicado en el predio de la Dirección Nacional de Migraciones, con acceso peatonal por la Escuela de Ciencias del Mar de la Armada Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barcelona, 29/06/1982. El jugador argentino
Barcelona, 29/06/1982. El jugador argentino Diego Armando Maradona sufre la falta cometida por el defensa italiano Gaetano Scirea, durante el partido disputado por las selecciones de Italia y Argentina, correspondiente a la segunda fase, grupo C, del Campeonato de Mundo de Fútbol España 82, que ha finalizado con el triunfo del equipo italiano por 2 a 1 (Archivo EFE)

El evento contará con la presencia de figuras destacadas como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; la delegada de EFE en Argentina, Esther Rebollo; y la directora artística de MUNTREF, Diana Wechsler. La inauguración podrá seguirse en vivo a través de YouTube.

