Guatemala

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

La evaluación final de la misión, difundida por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló que el país mantiene deuda pública baja, inflación controlada y una posición externa sólida tras varios años de políticas prudentes

Guardar
Google icon
Vista frontal del Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala con su fachada gris, una bandera guatemalteca grande ondeando a la derecha y personas en la plaza empedrada
La misión se reunió en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio y dejó su declaración final el 8 de junio de 2026. El balance es positivo, pero el cierre abre una pregunta clave. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 8 de junio de 2026 la declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV sobre Guatemala, tras reuniones realizadas en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio. El documento, difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló estabilidad macroeconómica y desafíos para el desarrollo.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la misión del FMI indicó que Guatemala mantiene una posición de estabilidad macroeconómica apoyada en políticas fiscales y monetarias prudentes aplicadas durante varios años. La cartera también afirmó que el país presenta deuda pública baja, inflación controlada y una sólida posición externa.

PUBLICIDAD

El ministerio sostuvo que ese marco macroeconómico permitió afrontar choques externos y sostener las finanzas públicas. También atribuyó el reconocimiento del FMI a la continuidad de medidas orientadas a la disciplina fiscal y a la solidez del sistema financiero, que, según la cartera, preservaron la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

¿Qué destacó el informe sobre el potencial de crecimiento?

El informe difundido por la cartera de finanzas señaló que Guatemala atraviesa una etapa de transición hacia una nueva fase de desarrollo económico. Las autoridades consideran que el país cuenta con condiciones para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido, apoyado en su población joven y en su ubicación geográfica para fortalecer vínculos comerciales con los mercados de América del Norte.

PUBLICIDAD

Archivo: Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional destacan la resiliencia de la economía guatemalteca, aunque advierten sobre posibles efectos adversos derivados del conflicto en el Golfo y las fluctuaciones de los combustibles (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)
Archivo: Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional destacan la resiliencia de la economía guatemalteca, aunque advierten sobre posibles efectos adversos derivados del conflicto en el Golfo y las fluctuaciones de los combustibles (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

El texto también identificó áreas de potencial en infraestructura, logística, energía, turismo y manufactura, sectores que podrían dinamizar la economía nacional en los próximos años.

¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo fijó como prioridad aprovechar el contexto señalado por el FMI para acelerar una agenda de reformas orientada al desarrollo. Entre los ejes definidos por la administración mencionó el aumento de la inversión nacional y extranjera, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo.

La comunicación oficial agregó el avance en los indicadores de bienestar social entre los objetivos de esa agenda. Según el ministerio, si esos objetivos se consolidan, Guatemala podría posicionarse como una de las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.

El reto señalado al final de la misión

En el cierre de su declaración, el Ministerio de Finanzas Públicas valoró el diálogo con el FMI durante la misión de consulta. Según la entidad guatemalteca, las recomendaciones del organismo internacional constituyen un aporte para la elaboración y ejecución de la agenda de reformas estructurales del país.

La delegación oficial expuso ante el organismo internacional los proyectos legislativos enfocados en transparencia financiera y el impulso de condiciones favorables para la inversión extranjera, además de discutir políticas monetarias y fiscales vigentes (Foto archivo, cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)
La delegación oficial expuso ante el organismo internacional los proyectos legislativos enfocados en transparencia financiera y el impulso de condiciones favorables para la inversión extranjera, además de discutir políticas monetarias y fiscales vigentes (Foto archivo, cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

La cartera advirtió que la estabilidad macroeconómica no es suficiente por sí sola y sostuvo que el principal reto para el país radica en transformar esa estabilidad en mayor productividad, competitividad y una prosperidad que beneficie de forma amplia a la población guatemalteca.

Por otra parte, el FMI ha ajustado a la baja sus expectativas sobre el avance económico de Guatemala, señalando que el país crecerá un 3.75 % en 2026. El organismo atribuyó este freno a la subida en los precios internacionales del petróleo, consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio, que encarece la factura energética del país.

Esta previsión representa una revisión respecto al cálculo anterior del Banco de Guatemala, que situaba el crecimiento en 4.1 %.

Temas Relacionados

FMIGuatemalaMacroeconomíaReformas estructuralesFondo Monetario Internacionalmacroeconómica de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias en Honduras dejan 150 familias afectadas en Marcovia y paralizan actividad pesquera

Las lluvias y marejadas asociadas a la tormenta tropical Cristina han dejado al menos 150 familias afectadas en Marcovia y mantienen sin actividad a unos 3,000 pescadores en el Golfo de Fonseca.

Lluvias en Honduras dejan 150 familias afectadas en Marcovia y paralizan actividad pesquera

Aeropuerto Juan Santamaría movilizó cifra récord de pasajeros y aumentó inversión en sostenibilidad durante 2025

El operador AERIS destinó más de USD 28 millones a mejoras, redujo su huella ambiental y fortaleció programas sociales

Aeropuerto Juan Santamaría movilizó cifra récord de pasajeros y aumentó inversión en sostenibilidad durante 2025

Acciones comunitarias y vigilancia ambiental: la fórmula de Panamá para reforzar la protección de las tortugas marinas y las áreas de anidación

Entre las especies de tortugas marinas presentes en las costas panameñas se encuentran la lora, la carey y la canal

Acciones comunitarias y vigilancia ambiental: la fórmula de Panamá para reforzar la protección de las tortugas marinas y las áreas de anidación

Presidente Asfura encabeza ascenso de oficiales policiales en medio de debate sobre seguridad y fortalecimiento institucional

En un contexto marcado por los desafíos de seguridad ciudadana y los esfuerzos por fortalecer las instituciones encargadas del orden público, el presidente participó en la ceremonia de ascenso

Presidente Asfura encabeza ascenso de oficiales policiales en medio de debate sobre seguridad y fortalecimiento institucional

El Salvador oficializa prorroga hasta 2027 la ley que estabiliza el precio del gas licuado de petróleo

La norma, aprobada con 59 votos y vigente desde el 1 de junio de 2026, mantiene el subsidio estatal cuando la cotización internacional del combustible supera el techo oficial fijado por las autoridades

El Salvador oficializa prorroga hasta 2027 la ley que estabiliza el precio del gas licuado de petróleo

TECNO

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Apple revela una de sus funciones más avanzadas: actualizar contraseñas con un solo botón

Qué iPhones se pueden actualizar a iOS 27: guía para instalar la nueva versión gratuita

Por qué el Mundial de fútbol se hace cada 4 años, cuántas selecciones van y más preguntas de Google

ENTRETENIMIENTO

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

Esto piensa Jennifer Garner sobre la vida sentimental de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revela la lección que intentó transmitir a sus hijos durante años mientras crecían bajo la atención pública

Una escena de Jennifer Lopez en bikini se vuelve viral tras el estreno de ‘Office Romance’ en Netflix

‘The Last of Us’ pausa sorpresivamente el rodaje de su temporada 3: esto es lo que se sabe

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: Irán lanzó misiles y drones contra una base estadounidense en Baréin tras los bombardeos de Washington

Tensión en Medio Oriente: Irán lanzó misiles y drones contra una base estadounidense en Baréin tras los bombardeos de Washington

Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

Las negociaciones en El Cairo sobre el desarme de Hamas en Gaza llegan a un punto muerto

JD Vance dijo que el acuerdo con Irán para dar fin a la guerra podría tardar “una semana” o “varios meses”

Las protestas anti inmigración se extendieron por el Reino Unido tras un apuñalamiento en Belfast