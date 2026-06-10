El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

La misión se reunió en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio y dejó su declaración final el 8 de junio de 2026. El balance es positivo, pero el cierre abre una pregunta clave. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 8 de junio de 2026 la declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV sobre Guatemala, tras reuniones realizadas en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio. El documento, difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló estabilidad macroeconómica y desafíos para el desarrollo.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la misión del FMI indicó que Guatemala mantiene una posición de estabilidad macroeconómica apoyada en políticas fiscales y monetarias prudentes aplicadas durante varios años. La cartera también afirmó que el país presenta deuda pública baja, inflación controlada y una sólida posición externa.

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El ministerio sostuvo que ese marco macroeconómico permitió afrontar choques externos y sostener las finanzas públicas. También atribuyó el reconocimiento del FMI a la continuidad de medidas orientadas a la disciplina fiscal y a la solidez del sistema financiero, que, según la cartera, preservaron la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

¿Qué destacó el informe sobre el potencial de crecimiento?

El informe difundido por la cartera de finanzas señaló que Guatemala atraviesa una etapa de transición hacia una nueva fase de desarrollo económico. Las autoridades consideran que el país cuenta con condiciones para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido, apoyado en su población joven y en su ubicación geográfica para fortalecer vínculos comerciales con los mercados de América del Norte.

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Archivo: Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional destacan la resiliencia de la economía guatemalteca, aunque advierten sobre posibles efectos adversos derivados del conflicto en el Golfo y las fluctuaciones de los combustibles (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

El texto también identificó áreas de potencial en infraestructura, logística, energía, turismo y manufactura, sectores que podrían dinamizar la economía nacional en los próximos años.

¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo fijó como prioridad aprovechar el contexto señalado por el FMI para acelerar una agenda de reformas orientada al desarrollo. Entre los ejes definidos por la administración mencionó el aumento de la inversión nacional y extranjera, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo.

La comunicación oficial agregó el avance en los indicadores de bienestar social entre los objetivos de esa agenda. Según el ministerio, si esos objetivos se consolidan, Guatemala podría posicionarse como una de las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.

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El reto señalado al final de la misión

En el cierre de su declaración, el Ministerio de Finanzas Públicas valoró el diálogo con el FMI durante la misión de consulta. Según la entidad guatemalteca, las recomendaciones del organismo internacional constituyen un aporte para la elaboración y ejecución de la agenda de reformas estructurales del país.

La delegación oficial expuso ante el organismo internacional los proyectos legislativos enfocados en transparencia financiera y el impulso de condiciones favorables para la inversión extranjera, además de discutir políticas monetarias y fiscales vigentes (Foto archivo, cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

La cartera advirtió que la estabilidad macroeconómica no es suficiente por sí sola y sostuvo que el principal reto para el país radica en transformar esa estabilidad en mayor productividad, competitividad y una prosperidad que beneficie de forma amplia a la población guatemalteca.

Por otra parte, el FMI ha ajustado a la baja sus expectativas sobre el avance económico de Guatemala, señalando que el país crecerá un 3.75 % en 2026. El organismo atribuyó este freno a la subida en los precios internacionales del petróleo, consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio, que encarece la factura energética del país.

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Esta previsión representa una revisión respecto al cálculo anterior del Banco de Guatemala, que situaba el crecimiento en 4.1 %.