El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami (María Friggeri)

La escena artística argentina se prepara para ocupar un lugar central en la Semana del Arte de Miami, donde xx galerías nacionales desplegarán su propuesta en las ferias más influyentes de la ciudad: Art Basel Miami Beach, NADA, Untitled y Pinta Miami.

Este despliegue, que se desarrollará entre el 2 y el 7 de diciembre, marca una presencia institucional y creativa sin precedentes para el arte contemporáneo argentino en el circuito internacional.

La edición número veintitrés de Art Basel Miami Beach, considerada la feria de arte contemporáneo más relevante de Estados Unidos y una de las más prestigiosas a nivel global, se celebrará del 5 al 7 de diciembre en el Miami Beach Convention Center.

Alejandra Seeber (Valeria Pecoraro)

En la sección Galleries, la galería BARRO presentará obras de Alejandra Seeber, Pablo Reinoso, Mondongo, La Chola Poblete y Guillermo Kuitca, mientras que Ruth Benzacar exhibirá trabajos de Chiachio & Giannone, Tomás Saraceno, Ernesto Ballesteros, Liliana Porter, Stella Ticera y Ulises Mazzucca.

Entre las propuestas de la galería que cumplió 60 años, la serie Madurones de Chiachio & Giannone destaca por situar la domesticidad queer en el centro, con cinco piezas textiles enmarcadas por un papel tapiz diseñado especialmente para la ocasión.

El trabajo de Ticera se orienta a la experiencia sensorial del cuerpo en el proceso creativo, abarcando dibujo, video y escultura. Sus piezas, como Sinfonía en clave azul (2025) y Circundar la noche (2025), exploran el gesto y la tensión entre interior y exterior mediante tinta china, lápiz, hilos y alambres.

Chiachio & Giannone (Ana Quintanilla)

Por su parte, Saraceno presenta obras como Foam SB 130/12p (2024), Ibytu 14.0 (2025) y Gl 725A b/M+M (2024), realizadas en vidrio, acero y acrílico espejado, que abordan la convergencia entre arte, arquitectura, ciencia y tecnología. En la producción de Ballesteros, la experimentación artística se vincula con la divulgación científica. Sus series aplican métodos analíticos a acciones físicas, como en Línea trazada con ojos cerrados..., 1749 intersecciones (2001), y en fotografías nocturnas que marcan cada fuente de luz para crear una “imagen imposible”.

Porter investiga la linealidad del tiempo y los límites entre realidad y representación, utilizando el espacio blanco como territorio atemporal. Entre sus obras recientes se encuentran Untitled with Spirals (2021) y Man Holding Black Rope (2021), ambas en acrílico y ensamblaje sobre lienzo, junto a piezas de pequeño formato.

Liliana Porter (Ana Quintanilla)

El cuerpo es el eje central en la obra de Mazzucca, quien lo vincula a la adolescencia y la juventud a través de dibujos con tiza y pastel que muestran figuras desnudas o con ropas desgastadas. La serie There’s a Ghost in My Blood explora la trayectoria del cuerpo como vacíos y fracturas habitados por personas.

Por su parte, Isla Flotante, en colaboración con la galería brasileña Galatea, propondrá un stand concebido como un espacio de diálogo intergeneracional del arte latinoamericano, con la participación de Pablo Accinelli, Mariela Scafati, Valentin Demarco, Rosario Zorraquin, Tobias Dirty y Ana Prata.

Cuatro obras de Scafati sobresalen en la próxima exhibición por su enfoque en la intersección entre pintura, objeto y textil. Entre ellas, Espíritus del tren (2025) utiliza un pulóver y cuerdas para abordar la memoria y el cuerpo a partir de materiales cotidianos. El trabajo de Accinelli introduce objetos comunes en el arte conceptual. En Duración interna (2025), un candado sobre piedra se convierte en metáfora del tiempo y la permanencia.

Tobías Dirty (Santiago González Souza)

La propuesta de Dirty otorga protagonismo al dibujo con dos piezas en lápiz sobre papel: Taller/Cueva (2025) y Leyendo sobre ESO (2025), en las que explora la relación entre el espacio íntimo y la construcción de sentido, invitando a considerar el acto de dibujar como una forma de excavación personal y registro de lo invisible.

En la obra de Demarco, la escultura se expresa a través de tres piezas que combinan metal y piedra en tensión y equilibrio, mientras que Zorraquín fusiona pintura y textil en dos obras: Ulular (2025), y Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar (2025), en tinta y acrílico sobre lino.

En la sección Positions, PASTO tendrá su debut en la feria con un solo show del artista Manuel Brandazza, quien ha consolidado una trayectoria integrando diseño textil, cerámica, muralismo y escultura en obras que dialogan con el entorno del río Paraná.

Manuel Brandazza (Ignacio Conte Mac Donell)

Su producción reciente se caracteriza por una exploración plástica profundamente vinculada al paisaje y la cultura del litoral argentino, con piezas que emplean materiales autóctonos y técnicas como el esgrafiado sobre madera y barniz marino.

En la sección NOVA, W-galería participa con Claudia del Río con Formas respirantes donde surgen los intereses históricos de la artista, desplegando una escena, compuesta por 28 piezas con materialidades textiles, aluminio, madera, elementos de bijouterie y ladrillos, donde el fieltro reciclado cubre paredes y pisos, y donde objetos, materiales y figuras conviven en una micro-sociedad sin jerarquías ni propósitos definidos.

Claudia Del Río

Además, Rolf Art tendrá presencia en dos secciones: en Meridians con la artista Silvia Rivas, y en NOVA con Mapa Teatro y Roberto Huarcaya.

Zumbido (2009-2025), una instalación de video de gran formato de Rivas, sumerge al público en una atmósfera hiperreal y perturbadora, donde las moscas domésticas protagonizan una coreografía que tensiona la relación entre acción y consecuencia.

En el proyecto La vorágine más allá – Macharoko (2024), presentado por Mapa Teatro, surge de la colaboración con la comunidad experimental Nukak del Amazonas colombiano: grabados y videos nacen de encuentros en torno al mito fundacional de Macharoko, iniciados con la visita a los pictogramas milenarios de la Serranía de la Lindosa, considerados un archivo sagrado para los pueblos indígenas.

Mapa Teatro

La serie Amazogramas (2014-2024) de Huarcaya, que representó al Pabellón Peruano en la Bienal de Venecia 2024, fue creada en la selva amazónica durante la noche, utilizando metros de papel fotosensible y la luz de la luna llena para capturar la huella directa del entorno.

La New Art Dealers Alliance (NADA), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de nuevas voces en el arte contemporáneo, celebrará también su vigésima tercera edición del 2 al 6 de diciembre en Ice Palace Studios.

En la Sección Principal, la galería Calvaresi representará a Alfredo Spampinato, Marcelo Alzetta, Mildred Burton y Nina Kunan.

"El juego de la oca", 1975, de Mildred Burton

Burton explora temáticas que van de lo fantástico a lo cotidiano en piezas como El juego de la oca (1975) y Evasión a las 20 y 29 (1979), además de dos obras sin título realizadas con témpera sobre papel. Por su parte, entre las pinturas de Spampinato elegidas se encuentran Rancho blanco (1962), El almacén (1963) y Alameda (1966), todas óleos sobre hardboard que retratan paisajes rurales y escenas cotidianas.

La propuesta de Alzetta introduce una mirada contemporánea atravesada por la experimentación y la resiliencia. A pesar de los desafíos de salud derivados de su condición genética, mantuvo una presencia activa en el circuito artístico, con exposiciones individuales y colectivas tras su regreso a Tandil en 2007. Las obras como Pálida flor (2020) y Abstracción caniche (2020) exploran la abstracción y el color.

Marcelo Alzetta (Franco Calvaresi)

La presencia de Kunan aporta una perspectiva actual centrada en la experimentación con materiales y la reflexión sobre el cuerpo, el espacio público y la cultura pop.

_VIGILGONZALES_, con sede en Buenos Aires y Lima, exhibirá un solo show del peruano Gonzalo Hernández, en el que realiza un cruce entre arte contemporáneo, migración y estructuras de poder cultural, a través de instalaciones, pintura y textiles, en la sección Projects.

Obra de Gonzalo Hernández (Camila Gonzalez)

Linse Gallery llega con la nueva serie de Mayra vom Brocke, No tengo ideas mentales, en la que profundiza en la relación entre la forma y su sombra, en la que los objetos cotidianos del entorno inmediato de la artista, como nudos de cortinas o enchufes, se transforman en elementos visuales que diluyen la frontera entre el espacio físico y el cuadro.

Mariposas y polillas, atraídas por la luz, son absorbidas por el marco de las obras, creando una interacción en la que lo físico y lo metafísico se entrelazan.

Mayra vom Brocke

En la sección Projects, la pintora Jimena Losada Lacerna, de PASTO, presenta su obra en el espacio de Primary, en las que profundiza en la exploración de la suspensión temporal y la densidad atmosférica.

La pintora lo realiza a través de obras de gran formato, como Lerda Tarde (slow evening) (2025), Declamamos poemas bajo un sol agobiante, esa es nuestra farsa (2025) y Reflejos funambulescos (2025), todas realizadas en óleo sobre lienzo.

Jimena Losada Lacerna

En su debut, hipopoety llega con obras de Juan Gutiérrez y pinturas de Paloma Klenik, dos artistas de generaciones y procedencias distintas, cuyas obras encarnan modos divergentes de abordar el deseo, la experiencia queer y la relación entre la feminidad y la ciudad.

Klenik es una pintora emergente cuya obra propone una experiencia particular del paisaje urbano desde una mirada y un deseo situados en lo femenino, mientras que Gutiérrez realiza una práctica multidisciplinaria que abarca pintura, dibujo, escultura textil e instalación, y en su trabajo se articula en las estéticas queer, en la cultura visual latinoamericana y en los cruces entre la iconografía popular, la memoria y los cuerpos políticos.

Paloma Klenik

Mientras que en Untitled, del 3 al 7 de diciembre, sirve como plataforma curatorial para descubrir arte contemporáneo, destacando tanto voces emergentes como consolidadas.

La única representante argentina será El Mirador, que participa con Jimena Travaglio, quien reinterpreta el tejido de tapices tradicional en una exploración de la tecnología moderna aplicada a la vigilancia y el control social y con 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹, que configura un universo donde se entrelazan imaginarios queer, ciencia ficción y corporalidades híbridas, explorando la tensión entre superficie y profundidad, entre lo humano y lo fantástico.

Jimena Travaglio

En paralelo, Pinta Miami se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en The Hangar, Coconut Grove, consolidándose como la única feria especializada en arte latinoamericano.

En esta edición, 6 galerías participarán en la Sección Principal: Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Biga Art Gallery, las cordobesas The White Lodge y Lyv Gallery, y la santiagueña YuVa,mientras que en Next se encuentra Crudo.

Obra de Perla Benveniste (Nestor Zonana)

En Pabellón 4, Julio Le Parc, figura central del arte geométrico y cinético, es uno de los protagonistas destacados de la muestra, con piezas que exploran la interacción entre luz, color y movimiento. El cinetismo argentino cuenta también con la presencia de Perla Benveniste y , quienes iniciaron su carrera a finales de los años 60, en un contexto de intensa experimentación artística impulsada por instituciones como el Instituto Torcuato Di Tella y el Salón Nacional.

La generación más joven está representada por Paul Sende, cuya obra se sitúa en la convergencia entre arte digital y analógico, mientras que Jimena Fuertes, orienta su producción hacia la abstracción geométrica contemporánea, propone juegos visuales a partir de figuras como triángulos, octógonos y trapecios.

El artista TEC, radicado en São Paulo, se distingue por combinar soportes y técnicas con la calle como fuente de inspiración. Sus intervenciones performativas y dibujos gigantes sobre el asfalto de São Paulo, realizados con perspectiva y drones, han renovado el arte urbano.

Paula otegui (Nestor Zonana)

Dino Bruzzone explora la ambigüedad entre ficción y realidad en la representación pictórica y fotográfica y Paula Otegui aporta una visión singular de la abstracción y la figuración en escenarios donde flora y geografías insólitas crecen sobre el lienzo en un equilibrio expansivo.

The White Lodge presenta una selección que pone el foco en artistas mujeres de origen latinoamericano, con Nushi Muntaabski, Nicola Costantino, Agostina Branchi, Claudia Santanera y Laura Spivak.

La muestra reúne paisaje, costumbres y mitología del Cono Sur a través de obras que exploran diversas técnicas y materiales. Entre las piezas más destacadas figuran los jardines colgantes inversos en cerámica coloreada de Costantino, que establecen un contraste visual con los paisajes remotos habitados por mujeres en las creaciones de Gart.

Claudia Santanera

El recorrido incluye esculturas de Nushi, centradas en la huerta y los cultivos domésticos, así como pinturas de Spivak que evocan la naturaleza de los patios porteños. Además, se presentan tejidos ancestrales de palma caranday realizados por Santantanera, que dialogan con técnicas en algodón orgánico inspiradas en los nudos de los gauchos correntinos, desarrolladas por Branchi.

Por otro lado, Costantino tendrá un espacio destacado en el Special Project con su Kiosco de flores, un espacio, atendido personalmente por la artista, que se instala en el centro del evento, donde el público encontrará flores hechas a mano, una a una, convertidas en piezas de arte accesibles y tangibles. Además, presenta la serie PaRDeS, una colección de arte cerámico que rescata técnicas ancestrales y las reinterpreta para el presente.

Kiosco de flores de Nicola Costantino

En YuVa galería de arte & diseño, la obra de Elda Munar se caracteriza por la fusión de devociones populares, cosmovisiones simbólicas con una práctica que abarca técnicas mixtas como tinta, acrílico, collage, textil y grabado, lo que le permite construir un lenguaje visual basado en capas, memoria y resonancia.

La participación de Biga Art Gallery se articula en torno a una curaduría que reúne a Celina Galera, Claudia Pucheta, Enrique Salvatierra, Federico Kirschbaum, Marcelo Toledo, María Silvia Corcuera, Miguel Ángel Vidal y Sergio Ehlert.

Federico Kirschbaum

La propuesta establece un diálogo entre la fibra, la manualidad y la expansión del textil, integrando además elementos de la escultura y la geometría que busca resaltar la riqueza material y técnica de las piezas, como también subrayar la importancia del trabajo manual y la experimentación en la producción artística contemporánea.

También formará parte de esta edición Lyv Gallery, mientras que en la sección Next, Crudo, que comparte espacio con la galería panameña Mateo Sariel, introduce la obra de la brasileña Alice Ricci.

Fuera del marco de las ferias, Circular Norte, la Red de galerías y gestiones del Norte Grande Argentino, se encuentra representada a través de las galerías, YuVa, Fulana, La Arte, Biomba y Ronda, que en la Galería Dotfiftyone reúne un conjunto de 15 producciones de artistas argentinos contemporáneos.