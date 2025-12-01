Semana del arte en Miami despliega ferias, museos y espectáculos únicos

Nachofilms

La llegada de Art Basel Miami Beach cada diciembre transforma la ciudad en un epicentro de creatividad y efervescencia cultural, donde el arte contemporáneo, la moda, la música y hasta el deporte convergen en una semana que redefine el pulso de Miami.

Más allá de la feria principal, la ciudad se despliega en una constelación de eventos: desde museos y galerías hasta instalaciones públicas y espectáculos inesperados, como el campeonato de lucha de Sukeban, la liga japonesa de lucha libre femenina, en el Miami Beach Bandshell, o la colaboración de la NFL con una muestra que fusiona arte y fútbol en Wynwood.

La oferta artística se extiende incluso bajo el agua, con ReefLine, un parque de esculturas públicas sumergidas que funciona como arrecife híbrido, invitando a los visitantes a explorar el arte en el océano.

Obra de Leandro Erlich en el ReefLine

Esta diversidad convierte a la semana del arte en un desafío para quienes buscan aprovechar al máximo su tiempo, por lo que una selección cuidadosa de destinos resulta esencial para disfrutar tanto de las obras como del clima templado de la ciudad en diciembre.

El corazón de la semana late en el Miami Beach Convention Center, donde Art Basel Miami Beach reúne a más de 280 galerías internacionales y despliega el espectro completo del mercado de arte moderno y contemporáneo.

El recorrido por la feria puede resultar abrumador, por lo que se recomienda enfocarse en secciones clave: Nova, dedicada a obras innovadoras creadas en los últimos tres años; Positions, que destaca a artistas emergentes y galerías de menor tamaño; y Meridians, espacio reservado para instalaciones de gran formato. En el centro de la feria, las galerías más reconocidas exhiben piezas de artistas consagrados, y el visitante puede dedicar varias horas a recorrer los pasillos y disfrutar de una pausa gastronómica.

ICA Miami

En el Miami Design District, el ICA Miami se consolida como uno de los museos más concurridos durante la semana, presentando este año cinco exposiciones individuales: Richard Hunt, Joyce Pensato, Andreas Schulze, Masaomi Yasunaga e Igshaan Adams.

El espacio, de dimensiones contenidas, favorece una experiencia íntima y reflexiva. Destacan las esculturas suspendidas y tapices de Adams, así como las formas cerámicas de Yasunaga, que combinan esmaltes, minerales, metales y polvo de vidrio, evocando objetos de tiempos prehistóricos o de otro planeta.

A orillas del mar, Untitled Art, Miami Beach se instala en una carpa blanca bañada por la luz natural, donde la variedad de obras de artistas emergentes y de media carrera se complementa con secciones como Artist Spotlight, curada por Petra Cortright, y Nest, bajo la dirección del galerista londinense Jonny Tanna.

Untitled Art

El programa de eventos en vivo es constante, con performances como la de la artista Kite, inspirada en la cosmología lakota y los sueños, o intervenciones en las bancas cerámicas de Nicole Cherubini. Tras la visita, el acceso directo a la playa invita a sumergirse en el océano.

En el barrio de Allapattah, el Rubell Museum se erige como parada obligada, mostrando tanto piezas emblemáticas de su colección como obras recientes de la artista residente del año, la pintora Joanna van Son.

La programación incluye una retrospectiva del escultor estadounidense Thomas Houseago, una comisión de Seung Ah Paik y exposiciones individuales de Lorenzo Amos, Joseph Geagan, Rita Letendre, Yu Nishimura y Ser Serpas. El museo también ofrece la posibilidad de experimentar una sala “Infinity Room” de Yayoi Kusama sin largas esperas. Para quienes buscan más colecciones privadas, se recomienda visitar la Margulies Collection y El Espacio 23.

"Inifinity room" de Yayoi Kusama (Victoria Miro)

En el centro de la ciudad, NADA Miami —la feria de la New Art Dealers Association— se especializa en arte emergente, especialmente pintura, y en galerías que apuestan por artistas en las primeras etapas de su carrera.

El área NADA Projects acoge a espacios jóvenes, mientras que los pasillos principales están ocupados por galerías con trayectoria. El ambiente relajado se extiende al patio exterior, con mesas de picnic y la presencia habitual de gallinas, creando un entorno propicio para el encuentro y el descanso.

Pinta Miami

La feria Pinta Miami celebrará su 19ª edición del 4 al 7 de diciembre de 2025 en Dinner Key, uno de los barrios más antiguos de Miami, con la participación de casi 40 galerías de América y Europa y la exhibición de más de 500 obras de arte contemporáneo latinoamericano.

Entre las novedades de este año, la sección RADAR estará bajo la curaduría de Isabella Lenzi, directora artística y curadora jefa de la Fundación Alberto Cruz de São Paulo, mientras que Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, dirigirá NEXT, el espacio dedicado a artistas emergentes y experimentales.

El evento también contará con el Jardín de Esculturas, curado por Irene Gelfman, que presentará obras de Priscila Schott, Alberto Cavalieri (VAG Victoria Art Gallery) y Rafael Barrios (Proyecto H, México), centradas en la exploración de la geometría y la abstracción.

Un proyecto destacado será la instalación de la artista argentina Nicola Costantino, quien presentará un kiosco de flores-obra con piezas cerámicas hechas a mano, recuperando saberes ancestrales. Esta propuesta será exhibida por Pommery —The Art of Champagne—, aliado histórico de la creación contemporánea latinoamericana.

Design Miami

A pocos pasos del centro de convenciones, Design Miami celebra su vigésimo aniversario con una edición marcada por el lema “Make. Believe.” y el lanzamiento de Design Miami 2.0, un proyecto especial liderado por el curador Glenn Adamson que reúne a ocho destacados diseñadores contemporáneos.

La feria, nacida en Miami y ahora también presente en París, exhibe piezas de diseño contemporáneo e histórico de las principales galerías internacionales. Para los entusiastas del diseño, resulta imprescindible visitar la nueva sede de The Future Perfect en Villa Paula, en Little Haiti.

na vista de la instalación monumental de Es Devlin, Biblioteca de Luz, en Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)

En la playa de Faena, la artista y diseñadora Es Devlin presenta Library of Us (2025), una instalación pública que funciona como sala de lectura al aire libre. La estructura, de quince metros de altura, simula un reloj solar y alberga dos mil quinientos libros seleccionados por Devlin.

Los visitantes pueden sentarse en un anillo giratorio de asientos y leer durante su estancia. Al finalizar la semana, los libros serán donados a escuelas y bibliotecas locales.

El Pérez Art Museum Miami (PAMM), diseñado por Herzog & de Meuron y ubicado junto a la bahía de Biscayne, ofrece una de las experiencias museísticas más impactantes de la ciudad. Este año, destaca la primera exposición individual en su ciudad natal del artista Woody De Othello, titulada “coming forth by day”, que reúne mosaicos y esculturas en cerámica y bronce.

Pérez Art Museum Miami

La muestra explora la espiritualidad y la emotividad a través de objetos cotidianos, con un montaje que incluye paredes cubiertas de arcilla rojo-anaranjada y fragancias herbales en el ambiente.

En Little River, la galería Spinello Projects celebra dos décadas de actividad con una exposición especial comisariada por su fundador, Anthony Spinello. La muestra reúne obras de quince artistas fundamentales en la historia de la galería, muchos de ellos radicados en Miami, como Farley Aguilar, Esaí Alfredo, Reginald O’Neal, Marlon Portales y Agustina Woodgate. La exposición combina piezas tempranas y recientes, ofreciendo una visión del desarrollo de la escena artística local y del criterio del galerista.

Por último, la fundación sin ánimo de lucro Marquez Art Projects (MAP), también en Allapattah, se dedica a brindar espacio a artistas emergentes para realizar exposiciones individuales ambiciosas.

La argentina Agustina Woodgate en la galería Spinello Projects (Maximiliano Luna)

Este año, Kat Lyons debuta en una institución estadounidense con la muestra “Full Earth”, en la que plasma paisajes de Florida —en especial los Everglades—, representando cocodrilos, terrenos volcánicos y macacos salvajes. Las obras exploran la relación entre el entorno natural, la memoria y el cambio, integrando investigación científica e histórica para crear escenas que oscilan entre lo real y lo inquietante.

La semana del arte en Miami, con su despliegue de ferias, museos, instalaciones y eventos paralelos, confirma su posición como el mayor acontecimiento anual de arte en Estados Unidos, ofreciendo una experiencia tan diversa como la propia ciudad.