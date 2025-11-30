El Festival Mass comenzó con entradas agotadas

De "Sorda"

El interés del público por propuestas cinematográficas innovadoras quedó en evidencia cuando el Festival Mass, que finaliza hoy, anunció el agotamiento de entradas para las funciones de “Sorda” y “La Cena” en la sala Lugones del Teatro San Martín.

Esta respuesta masiva consolidó la posición del festival como un referente en la escena cultural porteña, al tiempo que subrayó la relevancia de su apuesta por el cine comprometido y de calidad.

La programación de MASS se distingue por la presencia de una delegación del cine español en Argentina y la visita de figuras destacadas como José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, directores de los festivales de San Sebastián y Málaga, respectivamente. Su participación en las actividades y proyecciones aporta un valor singular al evento, permitiendo un diálogo directo con referentes del cine internacional y enriqueciendo la experiencia de los asistentes.

José Luis Rebordinos (izq.), director del Festival de San Sebastián y Juan Antonio Vigar (der.), director del Festival de Málaga

Entre las películas seleccionadas, “Sorda” ha sido reconocida por su sensibilidad narrativa y el tratamiento artístico de su temática, lo que la convierte en una de las propuestas más esperadas del ciclo.

Por su parte, “La Cena” ofrece una combinación de humor negro, drama y sátira histórica, desarrollando una farsa cargada de ironía a partir del absurdo de las situaciones que presenta. Ambas producciones generaron una demanda inmediata de entradas, alcanzando el sold out pocas horas después de anunciarse sus proyecciones.

La organización del Festival Mass celebró el acompañamiento del público y destacó el respaldo recibido por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura. Este apoyo institucional resultó fundamental para la concreción del evento y su proyección internacional.

De "La cena"

El ciclo MASS es fruto de la colaboración entre el Festival de Málaga, el Festival de San Sebastián y la productora argentina Orca Films, con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa cuenta, además, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de España a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Acción Cultural Española (AC/E), en el marco de su estrategia de internacionalización de la cultura. También participan Aeropuertos Argentina y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Antes de su desembarco en Buenos Aires, MASS tuvo una presentación en Montevideo entre el 24 y el 26 de noviembre, donde se exhibió una selección de producciones recientes, anticipando el interés que luego se replicaría en la capital argentina.

El ciclo está integrado por seis largometrajes galardonados, varios de ellos inéditos en Argentina, que formaron parte de las últimas ediciones del Festival de Málaga y del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dos de los certámenes cinematográficos de mayor prestigio internacional.