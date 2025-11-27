Cultura

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

El Consulado Argentino en la ciudad catalana alberga “Boca + Arte”, una muestra única que celebra el legado del ídolo futbolístico y su amor por Boca Juniors y Nápoli

El Consulado Argentino en Barcelona
El Consulado Argentino en Barcelona alberga la exposición Boca+Arte en homenaje a Diego Maradona

El Consulado Argentino en Barcelona se transformó en un espacio de encuentro entre el arte y el fútbol al acoger la exposición itinerante Boca+Arte, que rinde homenaje a la figura de Diego Armando Maradona en el quinto aniversario de su fallecimiento. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre (instaurado como el “Día del Hincha de Boca”), reúne a diecisiete artistas y propone un recorrido por la historia y la identidad del club xeneize a través de fotografías, pinturas, vídeos y objetos devocionales.

La muestra inaugurada el pasado martes 25, ya congregó a una pequeña multitud de argentinos residentes en Cataluña, Aragón, Valencia y Andorra, regiones donde, según la cónsul general y embajadora de Argentina en Barcelona, Rossana Surballe, viven más de 180.000 argentinos, de los cuales 46.500 están empadronados en la capital catalana. Muchos de los asistentes vistieron los colores azul y oro de Boca Juniors y, antes de ingresar a la sala principal, se detuvieron ante El Santuario de D10S, una instalación de Iván Recalde compuesta por un televisor antiguo que reproducía goles en VHS, camisetas, bufandas, velas y diversos objetos de culto dedicados a Maradona.

La exposición Boca+Arte reúne fotografías,
La exposición Boca+Arte reúne fotografías, pinturas y objetos devocionales que celebran el legado de Maradona y el club más popular de Argentina

Durante la inauguración, Surballe destacó el papel del fútbol y de Boca Juniors en la construcción de la identidad argentina y su proyección internacional. “El fútbol y Boca han marcado nuestra identidad y han traspasado fronteras”, afirmó la diplomática, quien también subrayó la vigencia de Maradona en la memoria colectiva: “Diego está muy presente en esta muestra y en nuestras vidas. Quiero recordarlo como un gran argentino que amó a su país y a su gente, alguien que nos hizo muy felices”. La creadora de la exposición, Camila Rabinovich, añadió: “Hizo posible lo imposible, un pibe de barrio, con sus virtudes y defectos”, mientras la sala respondía con cánticos dedicados al legendario número diez.

Diecisiete artistas presentan obras sobre
Diecisiete artistas presentan obras sobre la historia de Boca Juniors y la figura de Maradona en una muestra itinerante

La exposición remite al barrio de La Boca, cuna del club fundado en 1905 por cinco inmigrantes italianos que aspiraban a representar a su comunidad. Surballe sintetizó el sentimiento que despierta la institución: “Boca es un sentimiento”. Los colores azul y oro, inspirados en la bandera del primer barco sueco que arribó al puerto, y el apodo xeneize, heredado de la inmigración genovesa, reflejan una historia marcada por la migración y el sentido de pertenencia.

En el centro de la sala, un cubo expositivo reúne imágenes de distintos artistas. Pancho Monti documenta la relación entre el pueblo y Maradona, desde la intensidad de La Bombonera —un estadio que, según el propio Diego, “no vibra, late, y que el propio Diego definió como ‘el verdadero templo del fútbol mundial’”— hasta la multitud que lo despidió en la Casa Rosada durante la pandemia. La muestra también explora la dimensión internacional de Maradona, quien fue un fenómeno social tanto en Argentina como en Nápoles, donde jugó entre 1984 y 1992 y alcanzó un estatus casi religioso, y en Barcelona, donde militó entre 1982 y 1984, una etapa marcada por lesiones y la hepatitis, pero en la que dejó una huella imborrable en el vestuario y entre los aficionados.

Boca+Arte busca fortalecer el sentido
Boca+Arte busca fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad compartida entre Buenos Aires y Barcelona a través del fútbol

Alrededor de este núcleo, Bruno Acanfora reinterpreta obras clásicas del arte universal con iconografía xeneize, mientras la fotógrafa China Sanjuán retrata la pasión de la hinchada en La Bombonera y Ciro Pipoli aporta imágenes del duelo napolitano que dialogan con el de Buenos Aires. Otras pantallas exhiben piezas adicionales, y un plafón reconstruye la vida de Maradona a través de retratos de personas anónimas, obra de Damián Cukierkorn (Proyecto Pelusa).

Rabinovich, creadora del proyecto Boca + Arte que ya realizó muestras en Buenos Aires en la sede de Boca, la Legislatura de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín, explicó el propósito de la exposición: “Estamos construyendo un sentido de pertenencia, un hilo invisible que nos acompaña cuando estamos lejos de casa y nos hace sentir parte de algo más grande”. La elección de Barcelona como sede responde a la historia compartida de ambas ciudades, forjadas por la llegada constante de inmigrantes y su relación con el agua —el Riachuelo en Buenos Aires y el Mediterráneo en Barcelona—, que las convierte en orillas distantes pero unidas por raíces populares y una identidad que también se expresa a través del fútbol.

[Fotos: Boca + Arte]

