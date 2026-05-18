Escribir 100 palabras sobre Buenos Aires y ganar en dólares: vuelve el concurso literario que no requiere experiencia previa

Buenos Aires en 100 palabras, un concurso para mirar la ciudad.

La ciudad tiene millones de historias guardadas en una mesa de café, en un colectivo de madrugada, en el pasillo de un conventillo o en la mirada de un desconocido en el subte. Buenos Aires en 100 Palabras regresa en su cuarta edición para invitar a los porteños a contarlas, con el auspicio de Infobae Ediciones, el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Plagio. El lanzamiento tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Buenos Aires en 100 Palabras: Los mejores 100 cuentos de la primera versión del concurso Por Varios autores eBook Gratis Descargar

El desafío consiste en narrar la vida en Buenos Aires en un máximo de 100 palabras. Desde el subte abarrotado de la hora pico hasta la esquina de un barrio que ya no existe, cualquier experiencia, observación o sentimiento vinculado a la ciudad puede convertirse en un relato. Cada participante puede enviar hasta cinco textos a través del sitio oficial www.buenosairesen100palabras.com antes del cierre de la convocatoria, fijado para el 13 de julio.

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El camino hasta esta cuarta edición se construyó sobre una base de participación que pocos concursos literarios locales pueden igualar. Las dos primeras ediciones reunieron más de 20.000 cuentos, cifra que trepó a más de 26.000 al cierre de la tercera convocatoria.

Los textos que se alzaron con el primer premio en cada edición dan una idea del rango de voces que el certamen convoca: en la primera, Roxana Miguel ganó con Más abajo no se puede, un relato que arranca con una mujer saliendo del subte por Avenida de Mayo con los tacos incrustados en los talones. En la segunda, La tía María de Barracas fue el cuento que se llevó el primer lugar. En la tercera, el jurado coronó a Crisantemos como el mejor relato de la convocatoria. Tres títulos, tres retratos distintos de la misma ciudad.

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Cómo participar del concurso

El certamen invita a todos los habitantes de la ciudad a escribir relatos breves de hasta 100 palabras sobre su vida cotidiana. No importa si la historia surge de una experiencia personal, una anécdota escuchada o una observación fugaz del paisaje urbano; lo esencial es que refleje el pulso de Buenos Aires.

Es posible participar con hasta cinco textos propios, enviándolos mediante el formulario en el sitio web oficial, hasta el 13 de julio.

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Historias ganadoras de ediciones previas

Los cuentos premiados en las ediciones anteriores muestran la variedad y profundidad de miradas sobre la ciudad. En su primera edición, el premio mayor fue para Más abajo no se puede, de Roxana Miguel; en la segunda, La tía María de Barracas ocupó el primer puesto; y en la tercera, Crisantemos resultó elegido como el mejor relato.

"Buenos Aires en 100 palabras", uno de los libros del consurso de cuentos. (Foto Fundación Plagio)

En la categoría Premio al Talento Joven sobresalieron Boliche en zona oeste, de Catalina Vignola (primera edición); Un instante propio (segunda edición); y La cuenta (tercera edición), que reflejan la visión de los menores de 18 años sobre Buenos Aires.

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Premios y jurado

Para esta nueva convocatoria, el jurado está conformado por Cecilia Pavón, Jorge Consiglio y Santiago Craig, responsables de seleccionar los relatos ganadores entre los miles de textos esperados. El premio mayor es de 1.000 dólares para la categoría general, y 500 dólares para el Premio al Talento Joven, destinado a menores de 18 años. Adicionalmente, se otorgarán tres Menciones Honrosas con diplomas de reconocimiento.

Origen y expansión del certamen

Detrás de esta propuesta se encuentra la Fundación Plagio, una organización cultural chilena reconocida por su trabajo en la promoción de la escritura colectiva. Su iniciativa más emblemática, Santiago en 100 Palabras, ha reunido desde 2001 más de un millón de relatos y sirvió como modelo para el formato porteño, que busca replicarse en otras ciudades, generando una memoria colectiva a partir de la escritura breve.

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"Buenos Aires en 100 palabras", disfrutar la ciudad y contarla.

Cómo seguir el certamen

El lanzamiento inscribe al concurso en el tejido cultural de la ciudad como una propuesta que integra tanto a escritores experimentados como a ciudadanos que debutan en la creación literaria. La consigna de las 100 palabras establece un desafío accesible y, a la vez, exigente para todos los participantes.

Quienes deseen seguir las novedades del certamen y las actividades durante la convocatoria pueden consultar el perfil de Instagram @Buenosairesen100Palabras o visitar www.buenosairesen100palabras.com. La convocatoria cierra el 13 de julio de 2026.

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