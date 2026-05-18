Cultura

El cineasta Jafar Panahi vuelve a ser juzgado por “propaganda” contra el sistema clerical iraní

En una nueva instancia judicial, un tribunal revisará el procedimiento contra el director tras una apelación presentada por su defensa y el reciente regreso de Panahi a su país

Guardar
Google icon
El director Jafar Panahi afronta juicio en el Tribunal Revolucionario de Teherán tras regresar a Irán luego de su triunfo en Cannes
El director Jafar Panahi afronta juicio en el Tribunal Revolucionario de Teherán tras regresar a Irán luego de su triunfo en Cannes

Un tribunal iraní juzgará esta semana un caso contra el cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes el año pasado, tras su regreso a Irán durante la guerra contra Estados Unidos e Israel, indicó el lunes un medio iraní.

El caso pasará ante el Tribunal Revolucionario de Teherán el miércoles, según la agencia de noticias ISNA, quien señaló que el director, que también fue nominado a un Oscar por su película “Un simple accidente”, había regresado a Irán el 30 de marzo.

PUBLICIDAD

Esta es la primera confirmación por parte de un medio dentro de Irán de que el director, quien se pronunció en contra de la represión de las protestas antigubernamentales en enero y asistió a los Oscar a mediados de marzo, volvió al país.

ISNA declaró que la vista se celebraba después de que los abogados de Panahi apelaran contra la sentencia que se le impuso en enero, en ausencia, de un año de cárcel y dos años de prohibición de viajar bajo los cargos de “propaganda” contra el sistema clerical iraní.

PUBLICIDAD

La audiencia contra Panahi está motivada por cargos de propaganda contra el sistema clerical, con una sentencia previa de cárcel y prohibición de viajar
La audiencia contra Panahi está motivada por cargos de propaganda contra el sistema clerical, con una sentencia previa de cárcel y prohibición de viajar

La nueva vista se celebrará bajo la presidencia del juez Iman Afshari, según la agencia. Afshari es conocido por sus duras sentencias contra los disidentes y ha sido sancionado por la Unión Europea.

Además, tendrá lugar en plena celebración del 79.º Festival de Cannes.

Panahi, que ya ha estado encarcelado, regresó a Irán tras su triunfo en el prestigioso certamen francés en 2025, pero luego permaneció fuera del país mientras promocionaba la película en medio de las protestas de enero.

Un simple accidente es un filme con carga política que muestra a cinco iraníes enfrentándose a un hombre que creen que los torturó en prisión, una historia inspirada en la propia experiencia de Panahi en prisión.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Benoit Tessier y Reuters/ Maryam Majd.

Temas Relacionados

Jafar PanahiIránLibertad de Expresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la tragedia a la reconstrucción democrática: Marta Oyhanarte publica sus memorias, un mosaico entre la poesía y la vida pública

La abogada argentina acaba de sacar “La silla de mimbre”, un libro donde recorre su biografía y la historia argentina. “Está de moda la literatura del yo, prefiero pensar que es una literatura del nosotros”, dice

De la tragedia a la reconstrucción democrática: Marta Oyhanarte publica sus memorias, un mosaico entre la poesía y la vida pública

Cate Blanchett: “El ‘Me Too’ reveló una capa sistémica de abuso y lo mataron muy pronto”

La intérprete australiana, ganadora de dos Óscar, participó de un encuentro con el público del Festival de Cannes, donde reflexionó sobre su visión del cine, la inteligencia artificial y su apoyo a los desplazados, entre otros temas

Cate Blanchett: “El ‘Me Too’ reveló una capa sistémica de abuso y lo mataron muy pronto”

Escribir 100 palabras sobre Buenos Aires y ganar en dólares: vuelve el concurso literario que no requiere experiencia previa

La convocatoria reconoce el trabajo creativo de participantes de todas las edades, con incentivos económicos y menciones especiales para voces emergentes

Escribir 100 palabras sobre Buenos Aires y ganar en dólares: vuelve el concurso literario que no requiere experiencia previa

Adiós a Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes

Pionera, provocadora, la artista austríaca revolucionó la performance y dejó una huella imborrable con su osadía y sus impactantes intervenciones públicas

Adiós a Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes

Las directoras latinoamericanas que se destacan en el Festival de Cannes

En el festival francés, Valentina Maurel y Manuela Martelli participan en la sección Una Cierta Mirada, donde cineastas de la región exploran temas personales y sociales alejados de los estereotipos tradicionales

Las directoras latinoamericanas que se destacan en el Festival de Cannes

DEPORTES

La “poderosa” formación con dos estrellas de Argentina con la que sueña el Real Madrid a la espera de Mourinho

La “poderosa” formación con dos estrellas de Argentina con la que sueña el Real Madrid a la espera de Mourinho

Las múltiples lesiones que sufrió Álex Márquez tras su impactante accidente: el malestar de los pilotos contra el MotoGP

“Ninguna institución está exenta”: los detalles detrás de los casos de grooming en Independiente

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

TELESHOW

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

El romántico compromiso de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, con Sebastián Freidzon: “Dios cumple promesas”

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá busca gerente educativo, tras la renuncia de su titular

El Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá busca gerente educativo, tras la renuncia de su titular

“Solo nos quedan unas 20 estructuras”: Alcaldía capitalina sobre retiro de puestos en el Centro Histórico en El Salvador

El Banco de Guatemala presenta billete conmemorativo de Q100 por aniversario

El Ministerio Público de Honduras cita a la ex Comisión Permanente por presuntos abusos de autoridad

Nicaragua: el reto diario de alimentarse pese a los mercados abastecidos