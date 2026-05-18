El cineasta Jafar Panahi vuelve a ser juzgado por “propaganda” contra el sistema clerical iraní

El director Jafar Panahi afronta juicio en el Tribunal Revolucionario de Teherán tras regresar a Irán luego de su triunfo en Cannes

Un tribunal iraní juzgará esta semana un caso contra el cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes el año pasado, tras su regreso a Irán durante la guerra contra Estados Unidos e Israel, indicó el lunes un medio iraní.

El caso pasará ante el Tribunal Revolucionario de Teherán el miércoles, según la agencia de noticias ISNA, quien señaló que el director, que también fue nominado a un Oscar por su película “Un simple accidente”, había regresado a Irán el 30 de marzo.

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Esta es la primera confirmación por parte de un medio dentro de Irán de que el director, quien se pronunció en contra de la represión de las protestas antigubernamentales en enero y asistió a los Oscar a mediados de marzo, volvió al país.

ISNA declaró que la vista se celebraba después de que los abogados de Panahi apelaran contra la sentencia que se le impuso en enero, en ausencia, de un año de cárcel y dos años de prohibición de viajar bajo los cargos de “propaganda” contra el sistema clerical iraní.

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La audiencia contra Panahi está motivada por cargos de propaganda contra el sistema clerical, con una sentencia previa de cárcel y prohibición de viajar

La nueva vista se celebrará bajo la presidencia del juez Iman Afshari, según la agencia. Afshari es conocido por sus duras sentencias contra los disidentes y ha sido sancionado por la Unión Europea.

Además, tendrá lugar en plena celebración del 79.º Festival de Cannes.

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Panahi, que ya ha estado encarcelado, regresó a Irán tras su triunfo en el prestigioso certamen francés en 2025, pero luego permaneció fuera del país mientras promocionaba la película en medio de las protestas de enero.

Un simple accidente es un filme con carga política que muestra a cinco iraníes enfrentándose a un hombre que creen que los torturó en prisión, una historia inspirada en la propia experiencia de Panahi en prisión.

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Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Benoit Tessier y Reuters/ Maryam Majd.

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