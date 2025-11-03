Marisol Salanova cierra el ciclo de debates sobre curaduría en Buenos Aires

Marisol Salanova

El debate sobre el papel de la curaduría y la crítica en el arte contemporáneo tendrá un nuevo capítulo el miércoles 5 de noviembre, cuando la crítica de arte, curadora y editora Marisol Salanova ofrezca una conferencia magistral en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159.

Bajo el título “Curar o criticar: zonas de conflicto”, la especialista española analizará cómo la expansión del discurso curatorial está transformando el equilibrio tradicional entre la crítica y la mediación artística, en un contexto donde las instituciones y los relatos expositivos adquieren cada vez mayor protagonismo.

La actividad, que comenzará a las 15:30h y requiere inscripción previa debido al cupo limitado, marca el cierre anual del ciclo de formación y debate Desplazamientos, una iniciativa impulsada por el CCEBA con el respaldo de Fundación Williams, Oficina de Proyectos, Museo Moderno, Central Affair y La Escuelita.

En esta primera edición han participado, entre otros, con Patricia Molins, Gilberto González y Manuel Borja-Villel.

Gilberto González, durante una charla en el Museo Moderno

Desde septiembre de 2024, este ciclo ha reunido a curadores internacionales y locales en talleres, mesas de debate y encuentros, con el propósito de generar herramientas para repensar la curaduría como una “práctica del desborde” y explorar cómo el trabajo artístico imagina el futuro en relación con la ciencia, la tecnología, la identidad y los territorios.

Durante la conferencia, Marisol Salanova dialogará con la curadora argentina Jimena Ferreiro, profundizando en las tensiones, dependencias y fricciones que atraviesan hoy el campo de la crítica y el curatorial.

El encuentro buscará reconsiderar el lugar de la crítica en un ecosistema artístico cada vez más condicionado por la lógica institucional, abriendo un espacio para debatir los modelos institucionalizados del arte y los escenarios imaginarios que promueven el pensamiento crítico.

El ciclo Desplazamientos se ha consolidado como una plataforma de referencia para quienes desean reflexionar sobre los desafíos y posibilidades de la curaduría contemporánea, habilitando un espacio de encuentro y formación que pone en diálogo diversas perspectivas y experiencias del ámbito artístico.