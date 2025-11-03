Cultura

Marisol Salanova cierra el ciclo de debates sobre curaduría en Buenos Aires

La reconocida crítica de arte española ofrecerá una conferencia magistral en el Centro Cultural de España, en el marco de “Desplazamientos”

Marisol Salanova
Marisol Salanova

El debate sobre el papel de la curaduría y la crítica en el arte contemporáneo tendrá un nuevo capítulo el miércoles 5 de noviembre, cuando la crítica de arte, curadora y editora Marisol Salanova ofrezca una conferencia magistral en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159.

Bajo el título “Curar o criticar: zonas de conflicto”, la especialista española analizará cómo la expansión del discurso curatorial está transformando el equilibrio tradicional entre la crítica y la mediación artística, en un contexto donde las instituciones y los relatos expositivos adquieren cada vez mayor protagonismo.

La actividad, que comenzará a las 15:30h y requiere inscripción previa debido al cupo limitado, marca el cierre anual del ciclo de formación y debate Desplazamientos, una iniciativa impulsada por el CCEBA con el respaldo de Fundación Williams, Oficina de Proyectos, Museo Moderno, Central Affair y La Escuelita.

En esta primera edición han participado, entre otros, con Patricia Molins, Gilberto González y Manuel Borja-Villel.

Gilberto González, durante una charla
Gilberto González, durante una charla en el Museo Moderno

Desde septiembre de 2024, este ciclo ha reunido a curadores internacionales y locales en talleres, mesas de debate y encuentros, con el propósito de generar herramientas para repensar la curaduría como una “práctica del desborde” y explorar cómo el trabajo artístico imagina el futuro en relación con la ciencia, la tecnología, la identidad y los territorios.

Durante la conferencia, Marisol Salanova dialogará con la curadora argentina Jimena Ferreiro, profundizando en las tensiones, dependencias y fricciones que atraviesan hoy el campo de la crítica y el curatorial.

El encuentro buscará reconsiderar el lugar de la crítica en un ecosistema artístico cada vez más condicionado por la lógica institucional, abriendo un espacio para debatir los modelos institucionalizados del arte y los escenarios imaginarios que promueven el pensamiento crítico.

El ciclo Desplazamientos se ha consolidado como una plataforma de referencia para quienes desean reflexionar sobre los desafíos y posibilidades de la curaduría contemporánea, habilitando un espacio de encuentro y formación que pone en diálogo diversas perspectivas y experiencias del ámbito artístico.

Click acá para inscribirse.

