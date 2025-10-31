Cultura

El Congreso español aprueba un lenguaje “más empático” sobre el cáncer y Pérez-Reverte reacciona sin pelos en la lengua

Una iniciativa parlamentaria busca transformar la forma en que se habla de la enfermedad en instituciones. “Permítanme ser grosero”, escribió el autor. Y lanzó su respuesta

El Congreso aprueba un lenguaje
El Congreso aprueba un lenguaje “más empático” sobre el cáncer y Pérez-Reverte reacciona sin pelos en la lengua

La reciente aprobación en la Cámara Baja española de un proyecto no de ley para fomentar un lenguaje más empático y responsable en torno al cáncer ha generado un intenso debate público, especialmente tras la reacción del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien expresó su desacuerdo de manera contundente en redes sociales.

La medida, impulsada por el PSOE, busca erradicar el uso de metáforas bélicas y descalificaciones asociadas a la enfermedad en el ámbito institucional, apelando a la sensibilidad hacia pacientes y familiares. La proposición, aprobada el 28 de octubre con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones, se centra en promover un uso adecuado de la palabra “cáncer” en los discursos y comunicaciones oficiales, evitando que se emplee como insulto o sinónimo de hechos destructivos.

Según explicó la diputada socialista Isaura Leal a El País, la iniciativa responde a una demanda de pacientes, familiares, asociaciones y profesionales sanitarios, quienes reclaman “el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer, sobre todo, desde los ámbitos públicos e institucionales”.

La reciente aprobación en el
La reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley para fomentar un lenguaje más empático y responsable en torno al cáncer ha generado un intenso debate público (Crédito: Alberto Ortega - Europa Press)

En su intervención, Leal subrayó la urgencia de abandonar la utilización de la enfermedad como metáfora o insulto: “Abandonar la utilización de la palabra cáncer como metáfora, o sinónimo de insulto o descalificación, es urgente”, sostuvo. “En ningún caso es ético utilizar la enfermedad, ya sea el cáncer u otra, para insultar o desprestigiar al adversario político”, añadió.

La propuesta también pone el foco en la necesidad de difundir recomendaciones para el tratamiento informativo del cáncer en los medios de comunicación, basadas en la evidencia científica y orientadas a reducir la desinformación. El texto aprobado insiste en evitar expresiones de corte bélico, como “ganar la batalla” o “luchar” contra el cáncer, que, según algunos enfoques, trasladan una carga de responsabilidad al paciente y otorgan una épica innecesaria al proceso.

La reacción de Arturo Pérez-Reverte no se hizo esperar. El escritor y miembro de la Real Academia Española publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que manifestó su rechazo a la medida: “Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre”, escribió Pérez-Reverte.

"Por una vez (sin que
“Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre”, dijo Pérez-Reverte (Foto: Adrian Escandar)

Su comentario, que rápidamente se viralizó, refleja el malestar de quienes interpretan la iniciativa como un intento de limitar la libertad de expresión en el uso cotidiano del lenguaje. En las redes sociales, algunos usuarios compartieron la visión del escritor y consideraron que la propuesta podría suponer un “control del pensamiento” o una deriva “totalitaria”, mientras que otros reclamaron que el Congreso debería centrarse en “cosas más importantes”.

No obstante, la proposición no de ley aprobada afecta exclusivamente al ámbito institucional y no implica ninguna regulación sobre el uso privado o coloquial de la palabra. La medida también contempla la difusión de recomendaciones para los medios de comunicación, con el objetivo de que el tratamiento informativo del cáncer se base en criterios científicos y contribuya a combatir la desinformación. El texto subraya la importancia de reconocer la realidad de quienes superan la enfermedad y de evitar que el término “cáncer” se utilice como sinónimo de destrucción grupal.

La polémica suscitada por la reacción de Pérez-Reverte y el debate en redes sociales contrastan con la amplia acogida que la iniciativa recibió en el Congreso, donde la mayoría de los diputados respaldaron la propuesta presentada por el PSOE, según informó El País.

La haitiana Yanick Lahens recibe

"Monumentos bajo las Estrellas" propone

"Están orgullosos de la ciudad

Murió Maria Riva, la mujer

La haitiana Yanick Lahens recibe

Wanda Nara y un mensaje

