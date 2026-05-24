Este clásico de cine bélico basado en hechos reales es considerado “la mejor película sobre la guerra que se ha hecho jamás”

Imagen de 'La chaqueta metálica', de Stanley Kubrick.

Hay películas para las que parece que no pasan los años: su legado permanece inalterable. Este es el caso de una buena parte de la filmografía de Stanley Kubrick. Considerado como uno de los mejores directores de la historia del cine, a lo largo de su carrera firmó varios clásicos, entre ellos El Resplandor, 2001: Odisea en el espacio y La naranja mecánica.

Sin embargo, otro de los géneros en los que este cineasta destacó fue en el de las películas sobre conflictos bélicos, ya fuera ambientándolas en la Antigüedad (aquí pondríamos Espartaco) o en el siglo XX, con títulos tan destacables como Senderos de gloria, uno de sus primeros grandes éxitos, ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, donde demostró sus dotes para la comedia, y La chaqueta metálica, considerada como una de sus grandes obras maestras.

PUBLICIDAD

Esta última película, basada en la novela autobiográfica The Short-Timers de Gustav Hasford, narra el recorrido de un grupo de marines estadounidenses desde el despiadado entrenamiento en Parris Island hasta su despliegue en la guerra de Vietnam durante la Ofensiva del Tet. La historia se divide en dos mitades claramente diferenciadas: la primera explora la brutalidad del adiestramiento militar bajo el mando del sargento de artillería Hartman, mientras que la segunda traslada a los protagonistas al frente de batalla en Asia.

Tráiler de 'La chaqueta metálica', de Stanley Kubrick.

Su relación con el ‘Apocalypse Now’ de Coppola

Pese a tratarse de un clásico del cine bélico, y para muchos de “la mejor película sobre la guerra jamás realizada” (así lo escriben fans de la cinta en reseñas de plataformas como Rotten Tomatoes), lo cierto es que La chaqueta metálica es, también, uno de los títulos más marcadamente antibelicistas que podemos encontrar. Tanto en la primera parte como en la segunda, la cultura bélica aparece como un infierno demoledor para todos sus personajes, los cuales acaban siendo suprimidos como individuos por el horror y la cruel disciplina que los envuelve.

PUBLICIDAD

Hay que decir que la construcción del guion contó con la colaboración de Gustav Hasford y Michael Herr, corresponsal de guerra que ya había participado en el guion de otra obra emblemática sobre Vietnam, Apocalypse Now, otro clásico del cine bélico dirigido por Francis Ford Coppola. La combinación de experiencias personales y conocimiento del conflicto permitió a Kubrick ofrecer una mirada cruda y multifacética sobre la guerra.

Por otro lado, a la potencia visual a la que Kubrick nos tiene acostumbrados hay que sumarle la interpretación de R. Lee Ermey como el sargento Hartman. El propio Kubrick reconoció que, aunque tenía previsto escribir todos los diálogos del personaje, decidió dejar a Ermey improvisar buena parte de sus intervenciones, dado su pasado real como instructor de la Infantería de Marina. Algo muy inusual si tenemos en cuenta la meticulosidad habitual del director, famoso por agotar a su reparto con decenas y decenas de tomas.

PUBLICIDAD

Imagen de 'La chaqueta metálica', de Stanley Kubrick.

Dónde ver ‘La chaqueta metálica’

A pesar de contar con una distribución inicial limitada, La chaqueta metálica acabó recaudando unos 120 millones de dólares en todo el mundo, superando ampliamente su presupuesto. Aunque la crítica especializada elogió la propuesta de Kubrick, no faltaron los matices. Muchos destacaron la potente división de la película en dos bloques narrativos, lo que para algunos redujo la coherencia temática. Sin embargo, la contundencia de las imágenes y el sentido del espectáculo cinematográfico del director fueron aspectos ampliamente reconocidos.

La película recibió varias nominaciones, entre ellas al Oscar al Mejor Guion Adaptado y dos candidaturas a los Premios BAFTA, consolidando su prestigio. Más allá de eso, no obstante, han sido el tiempo y los espectadores los que han ido ubicando a la película de Kubrick como una de las películas bélicas más influyentes y valiosas. El equilibrio entre el realismo del entrenamiento militar, la dureza del combate y la complejidad psicológica de los personajes sigue cautivando a los espectadores, que encuentran en la obra de Kubrick una visión única e irrepetible del conflicto de Vietnam.

PUBLICIDAD

En menos de dos horas, La chaqueta metálica (actualmente disponible en plataformas tanto en Filmin como en Movistar Plus) consigue retratar el proceso de deshumanización de los soldados y la dualidad inherente a la guerra, estableciéndose como una referencia obligada para quienes buscan comprender el género bélico en el cine. El equilibrio entre el realismo del entrenamiento militar, la dureza del combate y la complejidad psicológica de los personajes sigue cautivando a los espectadores, que encuentran en la obra de Kubrick una visión única e irrepetible del conflicto de Vietnam.