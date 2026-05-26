Cultura

Magui Moavro y Alejandro Gigli experimentan nuevas fronteras de la abstracción en la sede del Fondo Nacional de las Artes

Las obras de la muestra ‘Técnicas de exploración’ que inaugura este jueves, reflejan distintas aproximaciones a este estilo visual, guiadas por búsquedas espirituales y conceptuales

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Pintura abstracta geométrica a la izquierda con formas poligonales en tonos grises, azules, verdes y tierra, junto a una forma blanca irregular sobre fondo púrpura a la derecha
El Fondo Nacional de las Artes inaugura la muestra "Técnicas de exploración" de Magui Moavro y Alejandro Gigli en Buenos Aires

El Fondo Nacional de las Artes inaugurará el jueves 28 de mayo Técnicas de exploración, una muestra de pinturas de Magui Moavro y Alejandro Gigli que propone una ruptura con la tendencia que dominó la abstracción argentina en los últimos años. La exhibición se presenta en la Sala “Arq. Clorindo Testa” de Buenos Aires y permanecerá abierta hasta el 30 de junio, con entrada libre.

Mientras buena parte de la producción abstracta local giró hacia las formas orgánicas, el gesto y la expresividad, Moavro y Gigli eligieron caminos distintos. La búsqueda de ambos arranca de exploraciones personales y espirituales que los alejan de esa corriente, y esa distancia es, precisamente, el eje de la muestra.

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Las obras de Moavro parten de una lógica de síntesis y contundencia. Lara Marmor, autora del texto de sala, así describe su trabajo: “La artista representa el contorno de objetos recortados sobre fondos de color pleno. A primera vista el principio de figura-fondo de la teoría gestáltica ordena la composición pero, como veremos, el trabajo va mucho más allá de una investigación formal“. La pintura de Moavro convive con la geometría, pero no se agota en ella.

Una mujer de cabello oscuro y chaqueta negra posa junto a una obra de arte modular con formas blancas geométricas sobre fondos grises, turquesas y amarillos
Las obras de Magui Moavro exploran la síntesis visual y el principio de figura-fondo, trascendiendo la mera investigación formal

Gigli, por su parte, construye paisajes arquitectónicos desde una complejidad estructural que desorienta antes de ordenarse. “La mirada deambula entre triángulos, cuadrados, algunos trapecios y rectángulos”, escribe Marmor, “pero luego, gracias a la presencia de la perspectiva, se puede atravesar de manera dinámica cada uno de los planos en los paisajes inventados”. La crítica cita a Paul Klee para definir el efecto: “El ojo sigue la ruta señalada por la obra”.

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La muestra está curada por la propia Moavro —artista y curadora a la vez—, lo que le da a la exhibición una dimensión poco convencional. Formada en artes visuales, escenografía y curaduría, Moavro realizó clínicas con Sergio Bazan, Manuel Amestoy y Fabiana Barreda, participó de residencias internacionales y obtuvo el Primer Premio Adquisición del Premio Banco de Córdoba en 2021. Gigli, formado con Jorge González Perrin, Luis Felipe Noé y Laura Casanovas, combina la producción pictórica con la reflexión teórica y la escritura sobre la obra. En 2026 recibió una mención honorífica en el Premio Witcomb.

La sala que aloja la muestra tiene su propia historia. Inaugurada en 1995 bajo la presidencia de Amalia Lacroze de Fortabat, fue proyectada por los arquitectos Clorindo Testa y Francisco Bullrich, quienes donaron el diseño. Luego de una década en desuso, el FNA la recuperó con el propósito de abrir el espacio al arte contemporáneo, y Técnicas de exploración es parte de ese programa de reactivación.

Hombre con cabello rizado y gafas, barba, camiseta polo negra, parado frente a una pared con un patrón geométrico abstracto multicolor
Alejandro Gigli presenta paisajes arquitectónicos complejos donde la perspectiva permite una experiencia dinámica e inventiva del arte abstracto

La exhibición se realizó en colaboración con la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, con coordinación general de Bárbara Levy, del área de Planeamiento y Servicios Culturales del FNA (Fondo Nacional de las Artes).

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 11 a 16, con entrada gratuita en Adolfo Alsina 673, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza Gerencia de Gestión Cultural de las Artes/ Fondo Nacional de las Artes.

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“Técnicas de exploración”Magui MoavroAlejandro GigliFondo Nacional de las ArtesSala “Arq. Clorindo Testa”Arte ContemporáneoPintura ArgentinaBuenos Aires

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