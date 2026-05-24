Platón, filósofo griego: “Tienes que ser amable, porque cada persona que conoces está librando una batalla más dura”

'Platón' , cuadro de Luca Giordano.

La Antigua Grecia nos ha legado un gran número de filósofos, pero pocos siguen teniendo la influencia a día de hoy que tiene Platón. Este pensador, discípulo aventajado de Sócrates y más adelante maestro de Aristóteles, fue el arquitecto del pensamiento occidental que fundó la Academia, la primera gran institución de enseñanza superior, donde se reflexionó sobre temas considerados como fundacionales de toda la historia de la filosofía.

La importancia de Platón radica sobre todo en su capacidad para cuestionar la esencia misma de la realidad, la política y la ética humana. A través de sus famosos Diálogos (que van desde La República hasta El Banquete, pasando por El Fedro), Platón nos enseñó que la búsqueda de la verdad y el perfeccionamiento del alma son los objetivos más elevados que podemos perseguir. Sus ideas sobre la justicia y el bien común sentaron las bases de nuestras democracias actuales, convirtiéndolo en un faro intelectual que, milenios después, sigue iluminando nuestro camino.

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En este contexto de búsqueda de la virtud, resuena con fuerza una de sus enseñanzas que con mayor frecuencia se le atribuye: “Tienes que ser amable, porque cada persona que conoces está librando una batalla más dura”. Esta frase resume la esencia de la empatía que defendía el filósofo, recordándonos que la apariencia externa de los demás rara vez refleja sus luchas internas, y que tratar bien a los demás no es solo cuestión de cortesía: también un reconocimiento profundo de la fragilidad y el esfuerzo que todos conocemos.

Platón en el cuadro de 'La escuela de Atenas', de Raffael. (Shutterstock)

El significado de las palabras de Platón

Para el fundador de la Academia, la amabilidad era “el principio de la justicia”. No en vano, como bien dejaba escrito en La República, en la armonía social era clave que cada individuo tuviera que cuidar su propio carácter para el beneficio de la polis griega. Así, el filósofo siempre enfatizaba la importancia de la educación, que no solo embellecía el alma, sino que además formaba el espíritu para tratar a los demás con consideración y respeto.

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Las palabras de Platón cobran especial relevancia en un contexto como el actual. Si algo caracteriza a la era digital, es la facilidad con la que a día de hoy se emiten juicios sobre los demás, olvidando esa “batalla” personal que todas las personas deben librar en su día a día. Si hoy nos viera, puede que el filósofo nos invitara a pausar nuestro juicio de ‘gatillo fácil’ y recordar que “buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”.

Así, la ética platónica sostenía que “el hombre que hace que todo lo que lleva a la felicidad dependa de sí mismo, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz”. Al elegir la amabilidad como nuestra respuesta predeterminada ante el mundo, facilitamos la vida a los demás y protegemos nuestra propia paz interior. Por eso, en vez de reaccionar con hostilidad ante el estrés ajeno, Platón propone elevar nuestra conducta hacia la coprensión: la forma más pura de la virtud humana.

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Cubierta de 'La República' de Platón. (Edimat Libros)

Los compañeros de ruta: Aristóteles y Séneca

En la Antigua Grecia, no solo Platón destacó la importancia del trato humano: su discípulo Aristóteles también habló en obra de la importancia de la “afabilidad”. Para el estagirita, la amabilidad es el término medio justo entre la adulación y la aspereza. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles afirma que “la amabilidad es la virtud de los que conviven bien”, lo que deja claro que el hombre virtuoso debe comportarse con los demás de manera adecuada, independientemente de si los conoce o siente afecto personal por ellos.

En Roma, Séneca también brindaría lecciones magistrales sobre la benevolencia con el prójimo. En sus cartas, el filósofo estoico sostuvo con firmeza que “dondequiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad”, recordándonos que nuestra condición compartida de mortales nos obliga a la solidaridad. Para Séneca, la crueldad es una debilidad del alma, mientras que la dulzura en el trato es el signo de una mente verdaderamente fuerte y dueña de sus propias emociones.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Para unos y para otros, la amabilidad nunca fue un lujo opcional reservado para los más cercanos, ni siquiera un signo de debilidad o de falta de carácter. Al contrario, tratar bien a los demás constituía una herramienta de transformación social cuyo origen está en el individuo y cuyo beneficio concluye en toda la comunidad. Siguiendo el consejo de Platón, si recordamos las batallas invisibles de quienes nos rodean, estaremos construyendo un mundo mucho más humano, justo y, sobre todo, profundamente sabio y compasivo.