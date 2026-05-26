Ortografía y redacción: género en continentes, países y ciudades, usos

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Ante las dudas que se presentan a la hora de establecer la concordancia de género de los topónimos que se refieren a continentes, países y ciudades y los artículos, adjetivos y otras palabras que los acompañan, se ofrece a continuación una serie de reglas orientativas, pues en algunos casos existe cierta vacilación.

● Los nombres de los continentes son femeninos («Buscamos la Europa del futuro», «Queremos una América unida»).

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● Asia y África , que comienzan por a- tónica, se construyen con el artículo el , como ocurre con voces como el agua o el águila : «Estas decisiones han determinado el Asia de nuestro tiempo», «La última novela es un poderoso drama sobre el África contemporánea».

● Los nombres de países que terminan en -a átona se emplean habitualmente como femeninos: « Mi querida España es una de las canciones más famosas de Cecilia».

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● El resto de los nombres de países —⁠es decir, los que terminan en consonante, o en -a tónica u otra vocal⁠— suelen ser masculinos: «Defenderemos nuestro México», «Conocieron un Japón abarrotado de gente».

● Al contrario de lo que ocurre con África o Asia , se prefiere el artículo la con los nombres de países que comienzan por el sonido de la vocal a tónica : «Quiero enseñarle la Austria de mi juventud».

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● Es habitual que los nombres de ciudades que terminan en -⁠a , sea tónica o átona, sean femeninos: «Una Barcelona diferente es lo que quieren mostrarnos en este documental».

● El resto de los nombres de ciudades —⁠es decir, los que terminan en consonante o en vocal distinta de a — suelen ser masculinos, aunque también es muy frecuente el femenino por influjo del sustantivo ciudad , según explica el Diccionario panhispánico de dudas : «Aquí se aprecia el Londres real», «Muchos escribieron sobre la Buenos Aires antigua».

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● Cuando se antepone todo , el género alterna en todos los nombres de ciudades, de acuerdo con la citada obra académica: «Todo/toda Bogotá está en pausa».

● Al igual que con los nombres de países, con topónimos femeninos que comiencen por el sonido de /a/ tónica se prefiere el uso del artículo la : «Todavía recuerdo los veranos en la Haza de mis abuelos».

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¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.