John Pizzarelli llega a Buenos Aires para dos recitales con swing, bossa nova y grandes clásicos

John Pizzarelli - Route 66

El trío liderado por John Pizzarelli ofrecerá dos presentaciones en Bebop Club el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, con funciones a las 20 y 22.30 hs. cada día. Nacido en 1960 en Nueva Jersey e hijo del guitarrista Bucky Pizzarelli -integrante de la orquesta de Benny Goodman durante los años 60 y 70-, John Pizzarelli es un guitarrista y cantante de jazz, conocido por fusionar el swing tradicional con elementos contemporáneos. “Espero poder transmitir el sonido revitalizante del jazz y también compartir un poco de mi sentido del humor con el público”, le dijo a Infobae Cultura en la previa de sus presentaciones en Buenos Aires.

Durante más de tres décadas, John Pizzarelli ha colaborado con figuras como Paul McCartney, James Taylor, Natalie Cole y Frank Sinatra, y ha construido una discografía reconocida por la crítica internacional. El guitarrista y cantante, célebre por su dominio del swing, la bossa nova y el Great American Songbook, estará acompañado por Mike Karn en contrabajo e Isaiah J. Thompson en piano.

—Se anuncia que tu repertorio en estos shows tendrá swing, bossa nova y standards. ¿Cómo decidiste esa combinación?

JP: Este es el programa que venimos desarrollando desde hace años. Me parece que es bueno tener una combinación equilibrada de todos esos estilos en un mismo concierto.

John Pizzarelli se presenta en Buenos Aires con dos shows en Bebop Club el 31 de octubre y 1 de noviembre

—Tu álbum más reciente, Stage & Screen, toma como eje la música de Broadway y del cine. ¿Qué aprendiste al explorar ese repertorio?

JP: Muchas de esas canciones son clásicos del cancionero americano que forman parte central de mi música desde hace más de 35 años. Tratamos de darles nueva vida a través de la interpretación jazzística.

—Recibiste de tu padre Bucky Pizzarelli una guía artística desde muy joven. ¿Cómo influye ese legado?

JP: Muchas de las cosas que aprendí de mi padre sigo aplicándolas hoy en los conciertos. Desde cómo voy y vuelvo del aeropuerto hasta cómo subo y bajo del escenario, o cómo organizo la música del trío para presentarla al público en un club.

John Pizzarelli ha colaborado con leyendas como Paul McCartney, James Taylor, Natalie Cole y Frank Sinatra

—Has explorado la bossa nova y la música brasileña ¿Qué lugar ocupa la música latina en tu universo artístico?

JP: Soy un gran admirador de los músicos que representan la música brasileña, desde Antonio Carlos Jobim y João Gilberto hasta artistas como Toninho Horta.

—¿Qué esperás experimentar en esta visita a Buenos Aires?

JP: Espero hacer nuevos amigos y fans, que disfruten el tipo de música que amamos tocar, y me entusiasma mucho presentarme por primera vez en un club íntimo en Buenos Aires. Muchos amigos míos ya han tocado allí y me hablaron muy bien del lugar. Estoy muy emocionado de ir por primera vez.

[Fotos: prensa Bebop]