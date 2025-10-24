Mariana Enriquez regresa a Buenos Aires con un espectáculo que explora sus universos literarios

Mariana Enriquez presenta 'Mis extrañas compañías' en Buenos Aires con un espectáculo sonoro y visual

Mariana Enriquez regresa a Buenos Aires para presentar el espectáculo Mis extrañas compañías el domingo 23 de noviembre en el espacio cultural DESEO, en el barrio porteño de Villa Ortuzar. En esta propuesta, la escritora argentina despliega un recorrido sonoro y visual que explora sus obsesiones, los rostros y voces que han inspirado sus relatos, y los universos literarios que ha construido a lo largo de su carrera.

Acompañada por la periodista Lala Toutonian y la intervención sonora de DJ Frantri, junto a invitados especiales, Enriquez se presentará en un formato que trasciende la simple charla o presentación de libro. La autora de Nuestra parte de noche se sumerge en la ficción para revelar las búsquedas e intuiciones que han quedado plasmadas en sus obras, desde Bajar es lo peor hasta Un lugar soleado para gente sombría.

Mariana Enriquez reside actualmente en Tasmania y es referente de la narrativa contemporánea en español

Este espectáculo representa una oportunidad para que el público acceda a las motivaciones y mitologías personales que atraviesan su literatura, en un contexto donde la autora se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea en español.

Desde hace algunos meses, Mariana Enriquez reside en Launceston, una pequeña ciudad al norte de la isla y estado de Tasmania, Australia. Su trayectoria resulta singular dentro del panorama literario actual: con formación periodística, un profundo vínculo con el rock y la cultura pop, y habiendo publicado su primera novela a los 18 años (Bajar es lo peor), Enriquez genera su prosa, cargada de imágenes perturbadoras y oscuras, un impacto directo en una generación de lectores del siglo XXI, situándola en el centro de la escena global.

El fenómeno Enriquez ha superado hace tiempo los límites de la literatura, extendiéndose a espectáculos teatrales que dialogan con cierta iconografía rockera. No es la primera vez que asume el rol protagónico en un espectáculo. En marzo de 2023, presentó No traigan flores en Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

