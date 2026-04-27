Cultura

Taylor Swift quiere registrar su voz como marca comercial por la revolución de la IA

La petición presentada ante la entidad de patentes de Estados Unidos busca convertir la identidad vocal de la artista en marca registrada, una medida impulsada por el aumento de contenidos sintéticos creados con nuevas tecnologías

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Taylor Swift solicita ante la USPTO registrar su voz como marca comercial para protegerla frente al avance de la inteligencia artificial
Taylor Swift solicita ante la USPTO registrar su voz como marca comercial para protegerla frente al avance de la inteligencia artificial

Taylor Swift presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) para registrar su voz como una marca comercial.

Esta iniciativa es similar a la tomada por el actor Matthew McConaughey a comienzos de año, ante el surgimiento de contenido generado con inteligencia artificial (IA).

La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con “Hola, soy Taylor” y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, The life of a showgirl, que se publicó a comienzos de octubre.

Contactada por la AFP, la jefa de prensa de Taylor Swift no respondió de inmediato.

En septiembre de 2024, la estrella condenó la publicación en la página web de la campaña de Donald Trump de una imagen falsa de ella en la que supuestamente pedía a las personas respaldar la candidatura del multimillonario republicano.

“Esto acrecentó mis miedos sobre la IA, y los peligros de divulgar desinformación”, escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta en Instagram.

En enero pasado, el actor estadounidense Matthew McConaughey fue el primer artista en pedir a la USPTO protección contra el uso indebido de su voz por parte de modelos de IA.

Numerosos artistas han manifestado su preocupación por el uso de su imagen y voz en creaciones de inteligencia artificial.

La cantante estadounidense presentó dos muestras de audio para asociar legalmente su voz a su identidad artística en EEUU
La cantante estadounidense presentó dos muestras de audio para asociar legalmente su voz a su identidad artística en EEUU

Varios estados estadounidense han aprobado leyes para prohibir esta práctica, pero muchos se enfocan sobre todo en usos maliciosos o con propósitos comerciales.

Solo algunas, como la aprobada en 2024 en Tennessee, ofrecen una protección mayor.

Pocos actores han iniciado acciones legales para proteger sus derechos.

El ejemplo más notable es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la app Lisa AI por crear, sin su consentimiento, un avatar similar a ella con fines publicitarios.

Fuente: AFP.

Fotos de archivo: Reuters/ Mario Anzuoni/File Photo.

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