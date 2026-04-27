Las fotografías de Maximiliano Vernazza reúnen 30 años de ídolos populares

La exhibición 'Argentinos 1995-2025' reúne las fotografías más emblemáticas de Maximiliano Vernazza a lo largo de treinta años de carrera

Se inauguró la exhibición Argentinos 1995-2025, una selección de fotografías de Maximiliano Vernazza que reúne imágenes tomadas en su mayoría durante su labor como fotógrafo de la revista Gente.

La exposición recorre treinta años de trabajo de Vernazza, quien retrató a figuras públicas y referentes de la cultura argentina en ámbitos del espectáculo, la política y el deporte. El conjunto de imágenes se destaca por la búsqueda de la intimidad y las excentricidades de los personajes, resultado de extensas jornadas compartidas entre el fotógrafo y los protagonistas.

Las imágenes capturadas por Vernazza evidencian la intimidad y las excentricidades de figuras públicas argentinas del espectáculo, la política y el deporte

Matías Repar, responsable del texto de sala, señala: “Las fotografías de Maximiliano Vernazza proyectan el inconsciente colectivo sobre la celebridad retratada y, en ese mecanismo, la astucia del lente logra capturar algo más. Algo que no se ve, pero se siente”.

Maximiliano Vernazza explica sobre su método: “Mi idea es poder compartir con el personaje el mayor tiempo posible. Que se olviden que estoy ahí y, de esa manera, fotografiar situaciones de intimidad impensadas”.

Fito Páez, la mona Giménez y Charly García

La serie reúne imágenes tomadas entre 1995 y 2025, en las que se reflejan éxitos, fracasos, miedos y deseos de las figuras públicas argentinas, así como la construcción conjunta de la identidad entre fotógrafo y retratado.

Maximiliano Vernazza nació en Buenos Aires en 1971 y se formó con destacados fotógrafos argentinos. Ingresó en 1997 a Editorial Atlántida, donde trabajó para revistas como El Gráfico, Para Ti, Billiken y Gente hasta 2019. Ocupó cargos en áreas de fotografía de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía. Recibió el Premio Pléyade en 1999 por su retrato de Diego Maradona y participó en todas las muestras anuales de ARGRA entre 1998 y 2025.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, sala 512, C. A. B. A. La muestra puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20. Entrada gratuita.

Fotos: gentileza prensa Palacio Libertad.