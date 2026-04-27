El universo creativo de Federico Klemm regresa al Recoleta con una muestra imperdible

La obra de Federico Klemm regresa al Centro Cultural Recoleta (CCR), reencontrándose con el espacio en el que, durante décadas, desarrolló exhibiciones y performances que definieron parte de su figura pública y artística.

En una coproducción con la Fundación Federico Jorge Klemm, la exposición —curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva— reúne piezas clave del artista realizadas entre 1990 y 2000, en tres salas que abordan distintos ejes de su producción. Según Fundación Klemm, la iniciativa expande y profundiza el ciclo Encantador de la noche, presentado previamente en las salas de la Fundación en 2022.

En la sala 7 se presenta Banquete trágico, un recorrido centrado en la relación de Klemm con su madre, Rosa, y las figuras femeninas que marcaron su vida, además de su pasión por lo escénico y la ópera. Este espacio explora el modo en que el artista articuló drama, comedia y tragedia en un relato autobiográfico visual.

"Santa Evita resurrecta" (1996)

La sala 8 alberga Ansia congelada, donde se exhibe su última serie fotográfica, inspirada en la historia de Sansón y Dalila. En esta secuencia, Klemm profundizó sus ideas de artificio y simulacro empleando gigantografías y escenografías elaboradas con telgopor, consolidando su experimentación con los límites del soporte y la representación digital.

En la sala 9, éxtasis de los telecristales abre preguntas sobre el deseo y el cuerpo masculino en un escenario teatral que condensa referencias al pasado y al futuro.

El equipo curatorial define la muestra como una invitación a “recorrer la complejidad de un creador singular que transformó la teatralidad, el deseo y el mito en imágenes potentes y contradictorias”, una síntesis trabajada por Baeza, Chirotarrab y Villanueva para la comunicación de la exposición, según información difundida por Fundación Klemm.

“Transmigraciones III” (2000)

Federico Klemm, nacido en Checoslovaquia en 1942 y radicado en Argentina desde los seis años, se destacó no solo por su trayectoria artística sino también por su labor como mecenas, filántropo y coleccionista. Participó en los años sesenta en el Instituto Torcuato Di Tella y en espacios alternativos de Buenos Aires, desde galerías hasta discotecas y círculos intelectuales. En la década del noventa expandió su práctica a la ambientación, la fotografía y el video, desarrollando una técnica propia de foto-collage-pintura.

En 1992, Klemm fundó la Galería Klemm Arte Contemporáneo para promover tanto el arte argentino como internacional. Esta iniciativa sentó las bases para la actual Colección KLEMM, una de las más importantes en su género en Sudamérica, de acuerdo a los registros de Fundación Klemm. Dos años más tarde, en 1994, junto al crítico Carlos Espartaco, Klemm ideó y condujo el programa televisivo El Banquete Telemático, emitido durante 232 episodios y convertido en un referente cultural televisivo.

"Autorretrato. El ser es víctima y sacrificio en lo cotidiano" (1990)

En 1995 creó la Fundación Federico Jorge Klemm con el objetivo de ofrecer acceso público y gratuito a su valiosa colección. En 1997 instauró el Premio Klemm, un certamen anual que continúa vigente y constituye hoy la vía principal de expansión de la colección. Tras el fallecimiento del artista en 2002, la Fundación consolidó su misión a través de un fondo de resguardo y la gestión de un Consejo de Administración conformado por la Academia Nacional de Bellas Artes.

Baglietto, archivo, memoria y territorio

La programación del CCR incorpora, en la Sala Histórica, una instalación dedicada a Mireya Baglietto, artista visual y fundadora del arte núbico, un sistema estético que experimenta con espejos, gasas y luz para generar sensaciones de “ingravidez virtual” y suspender referencias espacio-temporales. Fundación Klemm informa que la intervención propone una nube realizada en tela colgando del techo, acompañada de instrucciones que guían la percepción del visitante. Baglietto, pionera en el arte participativo, ha sido figura recurrente en la historia del CCR.

"Arcoiris" (1995), de Mireya Baglietto

En la sala 4, Temblor de archivo, curada por Laura Focarazzo, explora la potencial crítica de la imagen mediada en relación a la memoria colectiva. Se reúnen allí archivos analógicos y digitales trabajados por artistas como Mercedes Invernizzi Oviedo (Mecha MIO), Mauro Movia, Ana Villanueva, Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich, que los someten a procesos de descontextualización y recontextualización para ampliar su potencia política y material.

En la sala 10, Belén Romero Gunset, artista tucumana, despliega Cuando un lago se seca, una narración multidisciplinaria sobre la desaparición del lago Colhué Huapi, actualmente seco. La exposición integra performance, pintura, instalación y tecnologías digitales para articular memoria territorial y disidencia como herramientas de transformación social. Según datos del CCR, esta propuesta se abre a múltiples interpretaciones y a la participación activa del público en el proceso de reflexión sobre el agua y el territorio.

Por último, en la planta baja, se exhibe el mural textil Anahí, en el jardín de humo negro de Hernán César, obra que surge a partir de sus experiencias en el Museo de Arte Popular José Hernández de la Ciudad de Buenos Aires, y que aborda una exploración sensorial y reflexiva en torno a la memoria y los lenguajes populares.

*Las cuatro muestras se podrán visitar a partir del jueves 30 de abril a las 18 h en el CENTRO CULTURAL RECOLETA (Junín 1930) con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21 h, sábados, domingos y feriados de 11 a 21 h.

Fotos: Gentileza Fundación Klemm