Pablo Trapero presentó “& Sons”, su primera película en inglés, en Londres

Pablo Trapero presenta en Londres su filme “& Sons”, una reflexión sobre las relaciones familiares. La película, protagonizada por Bill Nighy, adapta la novela de David Gilbert y explora la crisis existencial de un escritor

El director argentino Pablo Trapero presentó el martes en el Festival de Cine de Londres, y por primera vez en Europa, su filme & Sons, con el que “gente de todo el mundo puede identificarse”, afirmó el realizador a la AFP.

La película, presentada a nivel internacional el 7 de septiembre pasado en el Festival de Cine de Toronto (Canadá), tiene como protagonista a un escritor famoso que sufre una crisis existencial.

El literato, con una relación fracturada con sus hijos y su exmujer, convencido de que su vida se acerca a su fin, los llama a todos para hablar del pasado.

Trapero, de 54 años, que ganó el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia en 2015, por la película El clan, explicó a la AFP que & Sons recrea un “retrato familiar”.

“No estamos hablando únicamente, por supuesto, de Andrew (Dyer, el personaje principal) y su familia. También nos da a nosotros, los espectadores, la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias dinámicas y relaciones”, añadió Trapero.

“Eso, creo, es una de las mayores fortalezas de & Sons”. Es algo con lo que la gente de todo el mundo puede identificarse", señaló el director argentino.

Adaptación de una novela

El filme no está en competición en esta 69.ª edición del Festival de Cine de Londres, que se desarrolla entre el 8 y el 19 de octubre en la capital británica.

La producción, con guion de la canadiense Sarah Polley, es una adaptación de la novela & Sons, del estadounidense David Gilbert, que la publicó en 2013, y cuya versión en español fue traducida como El extravagante señor Dyer.

Pablo Trapero, referente del cine argentino, suma “& Sons” como su undécimo largometraje y continúa su proyección internacional

El personaje principal de esta coproducción de Argentina, Reino Unido y Canadá es el escritor Andrew Dyer, interpretado por el actor británico Bill Nighy.

Otro actor británico, George McKay, uno de los hijos de los cuatro hijos del escritor en el filme, estuvo en la presentación y destacó que la película disecciona las relaciones familiares.

“Trata de las repercusiones y consecuencias de cómo somos con nuestros seres queridos y lo que eso significa para las personas que están más cerca de nosotros”, afirmó McKay.

El también británico Johnny Flynn, quien interpreta a otro hijo, afirmó que encuentra “fascinante, desde un punto de vista psicológico”, adentrarse en las relaciones familiares.

Director “brillante”

En la película, según Flynn, “hay alguien a quien el mundo ama (el personaje de su padre, Andrew), pero tú tienes este trauma personal en tu experiencia con él”.

El británico Arthur Conti, quien interpreta a otro de los hijos del autor, calificó a Trapero como “brillante” y a la guionista Polley como “una genia”.

La película es el undécimo largometraje de Trapero, quien luego presentará el film en el Festival de Cine de Roma.

Trapero, uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino surgido a mediados de los años noventa, dirigió su primer largometraje, Mundo grúa, en 1999.

Con aquel primer trabajo fue nominado a los Premios Goya en el apartado de Mejor película iberoamericana, un galardón que conseguiría en 2015 con El clan.

