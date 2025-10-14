Cultura

Murió el cineasta iraní Nasser Taghvai

El realizador iraní, famoso por su valentía frente a la censura y su obra crítica, deja un legado imborrable en el cine mundial tras una vida dedicada a la libertad artística y la denuncia social

El destacado cineasta iraní Nasser Taghvai, ampliamente conocido por su larga lucha contra la censura, murió a la edad de 84 años, dijo su esposa este martes.

Nasser Taghvai, un artista que eligió la dificultad de vivir libremente, se ha ganado su liberación”, escribió su esposa, la actriz Marzieh Vafamehr, en Instagram.

Taghvai había nacido el 13 de julio de 1941 en la ciudad iraní de Abadan.

Saltó a la fama tras el estreno en 1972 de su primera película, Tranquility in the Presence of Others, un retrato crudo del conflicto entre la tradición y la modernidad en Irán.

A lo largo de su carrera, se hizo conocido por oponerse a la censura, tanto antes como después de la revolución islámica de 1979, que derrocó al sha de Irán, respaldado por Occidente.

En 2013, denunció la “terrible censura” de obras cinematográficas y literarias en su país y declaró que ya no haría películas debido al control estatal.

Dirigió seis películas, una serie de televisión y varios documentales a lo largo de su carrera.

Su serie satírica Mi tío Napoleón retrata la decadencia de un ex oficial del ejército imperial, consumido por la sospecha e incapaz de admitir que su tiempo había pasado.

Taghvai recibió numerosos premios cinematográficos nacionales e internacionales, incluido el Leopardo de Bronce en el Festival de Cine de Locarno en 1988 por su película Capitán Khorshid.

En 2002, recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Fajr, organizado por el Gobierno de Irán, pero se negó a aceptarlo.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo.

