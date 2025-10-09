Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

Laszlo Krasznahorkai, el "maestro del apocalipsis", obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2025 (Foto: Leo Neumayr/APA/AFP)

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, ha sido descripto como el “maestro del apocalipsis” posmoderno. “Es un escritor hipnótico”, dice George Szirtes, poeta y traductor al inglés de Krasznahorkai. “Te atrapa hasta que el mundo que evoca resuena y resuena dentro tuyo, hasta que se convierte en tu propia visión del orden y el caos”.

Hasta ahora, el fallecido sobreviviente del Holocausto Imre Kertesz era el único húngaro en ganar el Premio Nobel de Literatura, quien en 2002 fue honrado “por una escritura que defiende la frágil experiencia del individuo frente a la bárbara arbitrariedad de la historia”.

Nacido en Gyula, una pequeña ciudad en el sureste de Hungría en 1954, Krasznahorkai, ahora de 71 años, creció en una familia judía de clase media. Ha encontrado inspiración en sus experiencias bajo el comunismo y en los extensos viajes que emprendió después de mudarse por primera vez al extranjero en 1987 a Berlín Occidental para una beca.

El escritor húngaro define su literatura como una búsqueda de belleza en medio del caos y el infierno (Foto: Soeren Stache/dpa via AP)

Sus novelas, relatos y ensayos son más conocidos en Alemania —donde vivió durante largos periodos— y en Hungría, donde muchos lo consideran el autor vivo más importante del país. Críticamente difícil y exigente, su estilo fue descrito una vez por él mismo como “la realidad examinada hasta el punto de la locura”.

Su inclinación por las frases largas y los pocos saltos de párrafo también han hecho que se le califique de “obsesivo”.

Dolorosamente bello

Explorando temas de distopía posmoderna y melancolía, su primera novela Satantango (1985) lo llevó a la fama en Hungría y sigue siendo su obra más conocida. Relatando la vida en un pueblo en decadencia de la Hungría comunista, su estilo intransigente (12 capítulos, cada uno compuesto por un solo párrafo) fue calificado por su traductor Szirtes como “un lento flujo de lava narrativa”.

El libro era para personas que “quieren algo más que entretenimiento... que tienen preferencia por lo dolorosamente bello”, dijo en una entrevista. Satantango fue llevada al cine —con una duración de más de siete horas— con el mismo nombre en 1994 por el aclamado director húngaro Bela Tarr.

Tarr también llevó a la pantalla una adaptación de la novela de 1989, La melancolía de la resistencia, también ambientada en un desolado escenario de la era comunista, en su película Werckmeister Harmonies (2000).

Laszlo Krasznahorkai ganó el premio Booker Internacional en 2015 (Foto: Matt Dunham/archivo AP)

Comparado en diversas ocasiones con el escritor irlandés Samuel Beckett y el ruso Fiódor Dostoievski, la fallecida crítica estadounidense Susan Sontag lo definió como “el contemporáneo maestro húngaro del apocalipsis que inspira comparaciones con Gógol y Melville”.

Su novela Guerra y guerra (1999) fue descrita por el crítico de la revista New Yorker James Wood como “una de las experiencias más profundamente inquietantes que he tenido como lector”. “Sentí que había llegado tan cerca como la literatura puede llevarte a habitar a otra persona”, escribió Wood.

En 2015, ganó el Premio Booker británico por su trayectoria y dijo que esperaba que esto le permitiera acceder a un público más amplio. Primer autor húngaro en recibir ese galardón, atribuyó su inspiración a Franz Kafka, a Jimi Hendrix y a la ciudad de Kioto en Japón. “Espero que con la ayuda de este premio encuentre nuevos lectores en el mundo angloparlante”, dijo tras recibir el galardón.

Al ser preguntado por las imágenes apocalípticas en su obra, dijo: “Quizá soy un escritor que escribe novelas para lectores que necesitan la belleza en el infierno”.

Fuente: AFP