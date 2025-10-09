EN VIVO: la Academia Sueca anuncia el Premio Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca anunciará este jueves el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, que se sumará a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

El anuncio está previsto para las 13 horas (hora de Estocolmo), y marcará la entrega número 117 del galardón literario más prestigioso del mundo, que ha distinguido a un total de 121 ganadores desde su creación.

Según las casas de apuestas, el australiano Gerald Murnane encabeza las preferencias con una cuota de 6.00 en Betsson, seguido por el húngaro László Krasznahorkai con 7.00. La mexicana Cristina Rivera Garza aparece en tercer lugar con una cuota de 10.00, sorprendiendo con su inclusión entre los principales favoritos.

Robin Olenius, Jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, señaló que “no es inusual que un autor encabece la lista dos años seguidos”, en referencia a Murnane, quien ya figuraba como máximo aspirante el año anterior. “Lo que sorprende este año es que tanto Murnane como Rivera Garza provienen de regiones que por mucho tiempo no habían estado representadas entre los ganadores”, agregó.

Primer plano de una medalla del Premio Nobel. El galardón literario más prestigioso del mundo ha distinguido a un total de 121 ganadores desde su creación.(Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Entre los candidatos también figuran dos argentinos: César Aira, con una cuota de 20.00, y Samanta Schweblin, con 22.00. Ningún autor argentino ha obtenido este reconocimiento hasta la fecha. Otros nombres que se mantienen entre los favoritos incluyen a Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson.

El premio de literatura es el cuarto en anunciarse esta semana, tras los Nobel de Medicina, Física y Química. El Premio Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes, mientras que el Memorial en Ciencias Económicas se anunciará el lunes.

El año pasado, la autora surcoreana Han Kang recibió el galardón por su obra que “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, según el comité. Kang se convirtió en la primera escritora surcoreana en obtener este reconocimiento.

Los ganadores más recientes incluyen al dramaturgo noruego Jon Fosse en 2023, por sus innovadoras obras de teatro y prosa; la escritora francesa Annie Ernaux en 2022, por su valentía al descubrir las raíces de la memoria personal; el novelista tanzano-británico Abdulrazak Gurnah en 2021, por su penetración en los efectos del colonialismo; y la poeta estadounidense Louise Glück en 2020.

El premio conlleva 11 millones de coronas suecas (cerca de 1.2 millones de dólares), además de una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia tradicional de entrega se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896, el industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó estos premios.