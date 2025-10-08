Cultura

Nobel de Literatura: quiénes son los favoritos según las casas de apuestas

Las proyecciones sitúan al australiano Gerald Murnane y al húngaro László Krasznahorkai en primer lugar. La mexicana Cristina Rivera Garza y los argentinos César Aira y Samantha Schweblin también figuran entre las preferencias

Luciano Sáliche

Por Luciano Sáliche

Guardar
Nobel de Literatura: quiénes son
Nobel de Literatura: quiénes son los favoritos, según las casas de apuestas

Con la habitual expectativa en este momento del año, se acerca un nuevo anuncio del Premio Nobel de Literatura, que será anunciado el jueves 9 de octubre a las 13 hs. (hora de Estocolmo). El australiano Gerald Murnane y el húngaro László Krasznahorkai se posicionan como los principales candidatos a obtenerlo, según las casas de apuestas que, si, se dedican también a esto. El australiano encabeza las preferencias de la casa de apuestas sueca Betsson con una cuota de 6.00, seguido por Krasznahorkai (7.00) y la mexicana Cristina Rivera Garza (10.00).

Gerald Murnane, autor de The Plains e Inland, ya figuraba como máximo aspirante en las apuestas del año anterior. Robin Olenius, Jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, explicó que “no es inusual que un autor encabece la lista dos años seguidos. Lo que sorprende este año es que tanto Murnane como Rivera Garza provienen de regiones que por mucho tiempo no habían estado representadas entre los ganadores”.

A pocas horas del anuncio
A pocas horas del anuncio oficial, el australiano Gerald Murnane encabeza las apuestas

De acuerdo con la plataforma OLBG, Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson también se mantienen entre los favoritos, con cuotas superiores a 10.00. En ediciones recientes, los favoritos de las casas de apuestas lograron el premio, aunque con excepciones como la surcoreana Han Kang, consagrada en 2024 sin figurar entre los candidatos principales.

Betsson sitúa además a dos argentinos en la lista de candidatos: César Aira, en el puesto 17, aparece con una cuota de 20.00, y Samanta Schweblin, reconocida recientemente por el libro El buen mal, se suma al grupo con una cuota de 22.00. Ningún autor argentino ha ganado hasta hoy el Premio Nobel de Literatura, una distinción a la que aspiraron nombres como Jorge Luis Borges.

El húngaro László Krasznahorkai, segundo
El húngaro László Krasznahorkai, segundo en las apuestas (Foto: Fundación Formentor / Europa Press)

Betsson indicó que los pronósticos se nutren de tendencias internacionales, antecedentes de campañas anteriores y recomendaciones recibidas por la Academia Sueca. Las nominaciones se cerraron el 1 de febrero y, desde esa fecha, el comité de literatura de la Academia afinó la lista a unos veinte nombres antes de definir la terna final, sobre la que recae la decisión definitiva anunciada cada mes de octubre.

En América Latina, el reconocimiento ha correspondido en el pasado a Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).

La mexicana Cristina Rivera Garza sorprendió
La mexicana Cristina Rivera Garza sorprendió colándose en la lista (Crédito: Cultura Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León)

El interés regional se renueva esta edición con la presencia de Cristina Rivera Garza entre los principales favoritos y figuras como Aira y Schweblin disputando un lugar entre los elegidos. El anuncio de la Real Academia Sueca se realizará el jueves 9 de octubre, mientras que la tradicional ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo. Suena el redoblante. En horas lo sabremos.

Temas Relacionados

Nobel de LiteraturaNobelLiteraturaCulturaApuestas

Últimas Noticias

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?

El autor acaba de publicar “Morir en la arena”, una novela que ve con amargura el destino de su generación. “Debe haber una salida, no sé cómo ni cuándo, si lo supiera sería profeta en mi tierra”, dice desde La Habana

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

El esperado nuevo disco de la estrella pop contiene en su tapa y en una de sus canciones centrales, una directa referencia al trágico personaje femenino de “Hamlet”

Taylor Swift introduce a Shakespeare

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Caroline Lea ofrece una visión fresca y apasionada sobre la creación del monstruo y la vida turbulenta de su autora, Mary Shelley. El amor, el caos y el poder femenino en una historia tan intensa como adictiva

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

La escritora argentina es una de los cinco autores entre quienes se decidirá el National Book Award para libros traducidos. Es por una novela sobre una monja que se volvió alférez en el siglo XVII

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de

“La literatura es un arte, no es una ciencia exacta”: Maximiliano Tomas analizó la posibilidad de un Nobel argentino

El crítico literario y director del Centro Cultural Recoleta, entrevistado en el streaming de Infobae, anticipó expectativas y perspectivas sobre el anuncio del jueves 9

“La literatura es un arte,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Al Gobierno le quedan cerca

Al Gobierno le quedan cerca de USD 700 millones de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda

El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA
Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

TELESHOW
El emotivo posteo de Evangelina

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”