El líder de la secta rusa fue trasladado de Bariloche a Buenos Aires para ser operado de emergencia

La Justicia permite traslado de Konstantin Rudnev a clínica privada bonaerense

En la causa conocida como secta rusa donde Konstantin Rudnev fue imputado por trata de personas con fines de explotación sexual en Bariloche, este martes, el juez autorizó su traslado. Rudnev, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, necesita intervención quirúrjica y por eso viajó a Buenos Aires.

El detenido por los crímenes, fue trasladado y sometido a una cirugía por una hernia inguinoescrotal, un procedimiento que debía realizarse “sin alternativa”, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La derivación fue autorizada por el juez federal de garantías Gustavo J. Zapata. El detenido permaneció esposado durante el traslado y en una clínica privada bonaerense.

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El viaje fue seguido y custodiado por la Policía Federal Argentina (PFA). La solicitud la inició el abogado defensor Martín Sarubbi, que presentó órdenes médicas para sustentar la necesidad de la intervención y evitar un agravamiento del cuadro. Rudnev, de 58 años, presenta problemas de salud por secuelas de un ACV.

El acusado de dirigir presunta secta rusa es operado en Buenos Aires por problema de salud

Desde hace días se encuentra en el Complejo Los Cedros, en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva, quien fue investigada en la causa, aunque sin cargos formulados. Además, la mujer firmó como garante de la prisión domiciliaria. Este beneficio fue autorizado el pasado 17 de mayo para que el imputado termine la condena en el lugar. La Justicia le otorgó una tobillera electrónica y el pago de $30 millones como caución.

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La causa principal sigue en etapa de instrucción y Konstantin Rudnev aún no recibió su condena en Argentina. El expediente incorpora análisis de comunicaciones, peritajes y testimonios, mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas restrictivas para los imputados. El proceso judicial continuará en las próximas semanas con nuevas audiencias y la revisión de los elementos secuestrados en los allanamientos.

El caso

Konstantin Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en el Aeropuerto de Bariloche, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a San Pablo, acusado de presuntos delitos vinculados a la trata de personas y rituales sexuales coercitivos. Durante ese operativo, también fueron arrestadas siete mujeres que lo acompañaban. Otros seis miembros del grupo resultaron detenidos en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, todos con el mismo itinerario de viaje.

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Integrantes del grupo detenido, durante uno de los procedimientos policiales realizados en Neuquén y Bariloche

La detención de Konstantin Rudnev en el aeropuerto reveló la existencia de una estructura internacional dedicada a la trata de personas bajo el liderazgo del ciudadano ruso, quien ya había sido condenado en su país de origen por abuso sexual. La organización operaba bajo la fachada de una secta denominada Ashram Shambala, captando principalmente jóvenes rusas para su explotación.

Las investigaciones señalan que el grupo trasladó a una joven identificada como E.M. desde Moscú hasta Argentina, donde fue alojada en Bariloche y dio a luz en el Hospital Ramón Carrillo. El objetivo era inscribir al recién nacido con el apellido de Rudnev, lo que le permitiría acceder a la nacionalidad argentina y, posteriormente, tramitar residencia en Brasil. La maniobra fue detectada cuando personal hospitalario advirtió un intento de modificar la partida de nacimiento del bebé, hecho que activó la causa penal.

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La imputación a Rudnev y su entorno incluye los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, además de falsedad ideológica en grado de tentativa y transporte de estupefacientes. Durante los allanamientos realizados en varios puntos del país, se incautaron documentos, drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las autoridades también identificaron pautas de control extremo sobre las víctimas, como restricciones alimentarias, aislamiento y castigos.

El operativo concluyó con 21 personas imputadas, de las cuales trece permanecen detenidas en cárceles y dependencias policiales de Bariloche, Buenos Aires y Neuquén. El resto fue excarcelado, aunque sigue bajo investigación. La causa sigue su curso en la justicia federal, con análisis de comunicaciones y elementos secuestrados en los diferentes allanamientos.

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