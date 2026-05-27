Abandonaron a un bebé recién nacido en Neuquén y le descubrieron cocaína en sangre

Hospital Eduardo Castro Rendon donde abandonaron al bebé recién nacido con signos de cocaína en sangre

Un bebé nació hace aproximadamente dos semanas y tras ser abandonado por sus padres en el Hospital Catro Rendón, le detectaron cocaína en sangre. El caso de Neuquén activó un protocolo de protección contra menores e intervino la Justicia mientras el recién nacido permanece internado bajo observación.

El Ministerio de Salud confirmó que el bebé presenta un buen estado general. Allegados a la familia también indicaron que el bebé presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y que los médicos continúan con estudios para evaluar posibles secuelas por exposición a estupefacientes durante el embarazo.

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Según lo publicado por Los Andes, pocas horas después del parto, la madre y el padre se retiraron del centro de salud y lo dejaron allí. Trascendió que ambos sufrirían problemas de adicciones. La abuela y la tía paternas iniciaron la documentación para obtener la tenencia, mientras la Justicia analiza el entorno más adecuado para garantizar el bienestar del niño.

En declaraciones de Iara Pérez, amiga de la tía del bebé, a LM Neuquén, la mujer señaló que el hospital contactó a la tía para consultar si se haría cargo: “Le encontraron cocaína en sangre al bebé. El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que sí”.

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Pérez también afirmó que la tía del recién nacido tiene 27 años y trabajo estable, al igual que la abuela paterna, y que ambas están dispuestas a hacerse cargo. Además, según su relato, el padre se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento. Afirmó que no sería la primera vez que el padre abandona uno de sus hijos.

La familia paterna gestiona la tenencia de un bebé abandonado en Neuquén

En relación al estado de salud del bebé contó: “Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar". En este marco, Pérez difundió una colecta a través de sus redes para recibir ropa, pañales, o cualquier aporte.

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Cómo interviene la Justicia ante estos casos

La Justicia, la Defensoría, el Hospital Castro Rendón y los equipos de salud y niñez activan en Neuquén una intervención estatal integral cuando un bebé nace con metabolitos positivos de cocaína en sangre, un procedimiento que busca proteger de inmediato al recién nacido sin perder de vista que. El objetivo central es que el niño pueda crecer dentro de su familia si existen condiciones adecuadas.

El alta hospitalaria, según explicó Mónica Palomba a LU5 no es inmediata, la internación puede extenderse entre siete y 10 días o incluso más tiempo mientras se realizan controles y estudios específicos. En ese lapso también se define quiénes estarán en condiciones de asumir su cuidado cuando salga del hospital.

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La primera alternativa que se analiza es si el recién nacido puede permanecer con sus progenitores. La evaluación no se limita a verificar la existencia de un consumo problemático de sustancias, sino que examina si los adultos responsables tienen herramientas concretas para brindar cuidados adecuados. Esa revisión también incluye la red familiar y afectiva disponible. Abuelos, tíos u otros referentes cercanos pueden asumir un papel de sostén para proteger al niño sin romper el vínculo con su familia de origen.

No todos los casos derivan en una medida judicial, según explicó Palomba. Cuando las evaluaciones concluyen que ningún integrante del entorno familiar puede garantizar el cuidado del recién nacido, la Defensoría puede pedir una medida de protección excepcional ante un juez de Familia. Esa decisión implica que el Estado asuma de manera transitoria el resguardo del bebé. Esa separación no se considera una solución definitiva, sino una medida excepcional y temporal.

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Cuando el bebé no puede permanecer ni con sus padres ni con familiares cercanos, el primer recurso no son los hogares institucionales, sino las familias solidarias. Se trata de un programa estatal integrado por personas previamente evaluadas que aceptan brindar alojamiento y cuidados temporales mientras se resuelve la situación familiar del niño.