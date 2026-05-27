América Latina

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto

Tras el enfrentamiento, la Guardia Costera estadounidense activó el sistema de Búsqueda y Rescate para asistir a los dos sobrevivientes de la operación. No hubo bajas en las fuerzas militares que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur

Guardar
Google icon

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó la ejecución de un “ataque cinético letal” contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, acción que resultó en la muerte de un narcotraficante.

La intervención fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan.

PUBLICIDAD

Según el comunicado difundido por SOUTHCOM en redes sociales, el buque atacado era operada por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas habituales del Caribe, conocidas por su uso en actividades de narcotráfico. Tras la ofensiva, el mando militar notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar a dos sobreviviente.

Durante la operación no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. SOUTHCOM señaló que el éxito de la acción se debió a información de inteligencia que permitió identificar y ubicar la lancha, la cual participaba activamente en el tráfico ilícito de drogas para la región.

PUBLICIDAD

En las imágenes, se logra divisar a la narcolancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida por el SOUTHCOM.

El comando mantiene la responsabilidad de las operaciones y la cooperación en materia de seguridad en el Caribe, América Central y Sudamérica.

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental (@southcom)
El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental (@southcom)

Washington sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con el régimen de Venezuela y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses.

El Comando Sur presente en Caracas

El comandante SOUTHCOM, Francis L. Donovan, arribó el sábado pasado a la capital venezolana para supervisar un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense y mantener encuentros con autoridades venezolanas y miembros del cuerpo diplomático de su país. La embajada de Estados Unidos informó a través de la red social X que la visita constituyó la segunda misión oficial del jefe militar en Venezuela.

Donovan llegó acompañado por un contingente militar a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey de la Marina, utilizadas en el ejercicio de evacuación. Según el comunicado oficial, el general dialogó con “altos representantes del gobierno interino” y observó en terreno la ejecución de un “ejercicio de respuesta militar” en la sede diplomática. También sostuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y el personal de la sede diplomática.

Un grupo de militares en uniformes de camuflaje y equipo táctico, con cascos y gafas de sol, lleva rifles mientras camina al aire libre
Varios militares equipados con uniformes de camuflaje y equipo táctico, incluyendo rifles, caminan por una carretera al aire libre bajo un cielo nublado (Associated Press)

En la declaración difundida por el Comando Sur, se subrayó el compromiso de Washington con la aplicación del plan de tres fases de la Casa Blanca, enfocado en la estabilización de Venezuela y en la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

La primera visita oficial de Donovan al país sudamericano tuvo lugar el 18 de febrero, cuando se reunió con autoridades del gobierno encargado de Delcy Rodríguez para abordar cuestiones de seguridad y la hoja de ruta establecida por el entonces presidente estadounidense Donald Trump para la transición política, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el 3 de enero, en medio de un operativo militar en Caracas.

El simulacro de evacuación incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros, así como la participación de bomberos y ambulancias en la sede diplomática. El ejercicio, previsto ante eventuales emergencias médicas o catástrofes, comenzó a las 10:00 hora local y se extendió hasta después del mediodía. El gobierno venezolano confirmó que autorizó la realización de esta maniobra como parte de los “protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEstados UnidosEEUUSOUTHCOMComando SurnarcotráficoFrancis L. Donovan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró un incremento mensual impulsado principalmente por el encarecimiento de herramientas y materiales básicos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El gobierno señaló a un individuo identificado como Edwin Alejandro C. tras su arribo en un vuelo, asociándolo a una estructura criminal en Ilopango conforme a la ofensiva estatal bajo el régimen de excepción

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

La iniciativa, liderada por el diputado Godofredo Fajardo, obliga al Ministerio de Seguridad a adoptar estrategias salvadoreñas ante el avance del crimen en territorio hondureño

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Abandonaron a un bebé recién nacido en Neuquén y le descubrieron cocaína en sangre

Última hora del caso Plus Ultra y el registro en Ferraz, en directo: la UCO registra la sede central del PSOE

Caucasia ofrece $10 millones por tres presos que escaparon de estación de Policía tras someter a un patrullero

Descubren que un medicamento común para la diabetes está relacionado con la longevidad en las mujeres

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

¿Qué busca el papa León con sus esfuerzos en materia de IA? Mira a quién le da la mano

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

Martin Short llamó a un amigo para que revisara el estado de su hija antes de su suicidio

Rumer Willis comparte cómo reacciona Bruce Willis al ver a su nieta

Jack Osbourne responde a las críticas por el avatar hecho con IA de Ozzy Osbourne

Paris Jackson revela cómo el consumo de sustancias cambió su comportamiento