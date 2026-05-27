El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó la ejecución de un “ataque cinético letal” contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, acción que resultó en la muerte de un narcotraficante.

La intervención fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan.

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Según el comunicado difundido por SOUTHCOM en redes sociales, el buque atacado era operada por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas habituales del Caribe, conocidas por su uso en actividades de narcotráfico. Tras la ofensiva, el mando militar notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar a dos sobreviviente.

Durante la operación no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. SOUTHCOM señaló que el éxito de la acción se debió a información de inteligencia que permitió identificar y ubicar la lancha, la cual participaba activamente en el tráfico ilícito de drogas para la región.

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En las imágenes, se logra divisar a la narcolancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida por el SOUTHCOM.

El comando mantiene la responsabilidad de las operaciones y la cooperación en materia de seguridad en el Caribe, América Central y Sudamérica.

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El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental (@southcom)

Washington sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con el régimen de Venezuela y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses.

El Comando Sur presente en Caracas

El comandante SOUTHCOM, Francis L. Donovan, arribó el sábado pasado a la capital venezolana para supervisar un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense y mantener encuentros con autoridades venezolanas y miembros del cuerpo diplomático de su país. La embajada de Estados Unidos informó a través de la red social X que la visita constituyó la segunda misión oficial del jefe militar en Venezuela.

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Donovan llegó acompañado por un contingente militar a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey de la Marina, utilizadas en el ejercicio de evacuación. Según el comunicado oficial, el general dialogó con “altos representantes del gobierno interino” y observó en terreno la ejecución de un “ejercicio de respuesta militar” en la sede diplomática. También sostuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y el personal de la sede diplomática.

Varios militares equipados con uniformes de camuflaje y equipo táctico, incluyendo rifles, caminan por una carretera al aire libre bajo un cielo nublado (Associated Press)

En la declaración difundida por el Comando Sur, se subrayó el compromiso de Washington con la aplicación del plan de tres fases de la Casa Blanca, enfocado en la estabilización de Venezuela y en la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

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La primera visita oficial de Donovan al país sudamericano tuvo lugar el 18 de febrero, cuando se reunió con autoridades del gobierno encargado de Delcy Rodríguez para abordar cuestiones de seguridad y la hoja de ruta establecida por el entonces presidente estadounidense Donald Trump para la transición política, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el 3 de enero, en medio de un operativo militar en Caracas.

El simulacro de evacuación incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros, así como la participación de bomberos y ambulancias en la sede diplomática. El ejercicio, previsto ante eventuales emergencias médicas o catástrofes, comenzó a las 10:00 hora local y se extendió hasta después del mediodía. El gobierno venezolano confirmó que autorizó la realización de esta maniobra como parte de los “protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

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(Con información de EFE)