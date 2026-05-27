Buscan a Agostina Vega, una nena de 14 años que desapareció en Córdoba luego de que la vieran subirse a un auto

Los familiares y allegados de Agostina reclamaron por una búsqueda más rápida

Desde hace 72 horas, una adolescente de 14 años es intensamente buscada en Córdoba. Se trata de Agostina Vega, quien salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La última vez que su familia la vio fue la noche del sábado 23 de mayo, cuando indicaron que la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Sería en este punto donde pudo ser ubicada.

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De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien abonó el viaje. Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes.

Según la información recopilada por El Doce.tv, el hombre que la recibió en Cofico aseguró que la menor habría caminado una cuadra por Juan del Campillo. En ese momento, indicó haberla visto subir a un Volkswagen Gol rojo entre Avellaneda y Urquiza.

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La última vez que vieron a la menor fue el sábado por la noche

Esta versión es investigada por la Fiscalía a cargo del caso y constituye la principal hipótesis sobre el destino inmediato de la adolescente. Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que aún no accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En línea con este reclamo, la familia denunció demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

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Durante la protesta, solicitaron la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y exigieron la activación del protocolo de la Alerta Sofía para casos de desaparición de menores. El objetivo de la movilización fue visibilizar el caso y presionar para que se aceleren las tareas de búsqueda.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.

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La familia de Delicia Mamani exige que el caso sea investigado como trata de personas

La desaparición de Delicia Mamani Mamani mantiene en vilo a su entorno desde hace más de seis meses. La joven, estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residente en el paraje Punta de Agua, en Malagueño, fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado en Córdoba, cuando salió de su casa sin despedirse y sin llevar dinero.

La joven desapareció a finales de noviembre del año pasado y sus redes sociales fueron desactivadas

Este jueves, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa realizaron una concentración frente a los Tribunales Federales de Córdoba, exigiendo la aparición de Delicia y reclamando que la causa sea investigada bajo la carátula de trata de personas en el fuero federal, según indicó Cba24n.

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La movilización se desarrolló entre las 10:30 y las 13:30 en la avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en el barrio Rogelio Martínez. Participaron docentes, allegados y la madre de la joven, María Mamani Mamani, de origen boliviano y hablante de quechua, quien asumió el rol de querellante particular tras enfrentar dificultades en el acceso a la justicia.

La familia de Delicia denunció públicamente que sufrió un trato inadecuado en varias dependencias judiciales, incluyendo largas esperas y negativas para iniciar el expediente. La defensora Natalia Lescano señaló que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y protección integral conforme a las 100 Reglas de Brasilia.

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De la misma manera, la querella expresó preocupación porque el expediente permanece bajo estricto secreto de sumario y no existen imputados formales, lo que limita el acceso de la familia a información sobre el avance del caso.

Familiares y allegados denunciaron que la Justicia tardó diez días en comenzar la búsqueda

En diciembre de 2025, la abogada Lescano presentó ante la Fiscalía de Córdoba una denuncia formal para que se investigara a un hombre del entorno cercano, identificado como el yerno de María Mamani Mamani. Se entregaron pruebas como capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, además de imágenes y videos. La causa, en ese momento, ya articulaba una investigación conjunta entre las justicias de Jujuy y Córdoba.

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En los meses previos a su desaparición, Delicia había manifestado dificultades emocionales y, según sus compañeras de estudio, habría mantenido contacto por redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció personalmente. Este dato generó alarma sobre una posible captación vinculada a redes criminales.

Por este motivo, la defensora Lescano subrayó el riesgo de captación por redes de trata de personas y solicitó la activación de todos los protocolos de investigación en la Unidad Judicial 2 de Córdoba. Asimismo, los docentes de Delicia denunciaron que en los primeros días posteriores a la desaparición, en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial, lo que provocó la pérdida de tiempo clave.

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“La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves, días vitales”, relató una docente. De hecho, la búsqueda se intensificó recién diez días después de la desaparición.

Seis meses después de la desaparición de Delicia Mamani Mamani, su familia y allegados continúan exigiendo respuestas. El teléfono móvil y las redes sociales de la joven no registraron actividad desde el 21 de noviembre, fecha en la que también se dieron de baja sus cuentas.