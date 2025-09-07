Cultura

Murió Gustavo Torner, maestro de la abstracción española

El polifacético artista falleció a los 100 años. También se dedicó al interiorismo, a la decoración arquitectónica, a la escenografía teatral y al diseño de museos y exposiciones

Guardar
Gustavo Torner, figura clave en
Gustavo Torner, figura clave en el arte moderno español, durante una entrevista en 2009 con EFE sobre la exhibición de sus últimas obras en una muestra organizada en Palma de Mallorca. EFE/José Huesca

El artista español Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción, ha muerto el sábado en su domicilio de Cuenca a los 100 años de edad, han informado fuentes próximas al pintor.

Creador, junto al artista Fernando Zóbel, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Torner era uno de los artistas españoles más representativos de la segunda mitad del siglo XX.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas, en museos, instituciones y organismos o al aire libre en lugares tan emblemáticos como la Biblioteca del Congreso de Washington, la Tate Gallery de Londres o en la llamada Plaza de los Cubos de Madrid.

Nacido en 1925, el artista era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Medalla de Oro a las Bellas Artes.

La capilla ardiente ha sido instalada esta noche en el tanatorio Alborada de la capital conquense. El funeral será este domingo en la catedral de Cuenca a las 18:00 horas y será presidido por el obispo de Cuenca, José María Yanguas, informaron fuentes del obispado.

El espacio Torner, en su perfil oficial de Instagram, ha publicado un mensaje en el que afirma que “el artista Gustavo Torner de la Fuente ha fallecido en su domicilio de Cuenca el día 6 de septiembre de 2025”.

Monumento a la Constitución de
Monumento a la Constitución de Gustavo Torner en Cuenca, en el que se colocó en julio una placa por el centenario del nacimiento del artista. EFE/ Álvaro del Olmo

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado en sus redes sociales que es “un día muy triste para Cuenca y el mundo del arte”.

El artista celebró hace dos meses su centenario en su casa de Cuenca rodeado de su familia y amigos más cercanos, mientras fundaciones, museos, galerías y hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando homenajearon al pintor, escultor, grabador, diseñador, museógrafo y asesor artístico.

Nació en Cuenca, el 13 de julio de 1925, y estudió Ingeniería técnica forestal en Madrid, cuando sus profesores descubrieron su habilidad para el dibujo, lo que le llevó a realizar láminas botánicas para la publicación ‘Flora Forestal Española’.

Tras finalizar su carrera en 1947, Torner fue destinado a Teruel, aunque continuó pintando y exponiendo hasta que, en 1962, la Tate Gallery de Londres adquirió una de sus obras y expone en la VI Bienal de Venecia, donde conoció al pintor Fernando Zóbel.

"Laberinto: Homenaje a Borges", de
"Laberinto: Homenaje a Borges", de Gustavo Torner, en Tenerife, España

Ambos hablan de fundar el futuro Museo de Arte Abstracto Español, que se inauguró en 1966 en las Casas Colgadas de Cuenca y que reunió en torno a sí a un grupo de artistas como Gerardo Rueda, Antonio Lorenzo, Rafael Canogar, Manuel Millares o Martín Chirino, integrantes e lo que se conoció como “El Grupo de Cuenca”, aunque el propio Torner aseguraba que “lo de grupo lo han dicho los demás, nosotros éramos un grupo de amigos sin más”.

En los sesenta compaginó la pintura y la escultura. De este período son varias realizaciones monumentales expuestas en Madrid, entre ellas la Plaza-Escultura, una fuente inspirada en el escritor Jorge Luis Borges, en la calle Serrano; ‘La rectitud de las cosas’, en Carabanchel, o ‘Reflexiones’, la famosa cascada de cubos metálicos en la llamada “Plaza de los Cubos” de Madrid.

En Cuenca realizó el monumento a la Constitución y participó en el Plan General de Urbanismo de dicha ciudad.

Polifacético, Torner también se dedicó al interiorismo, a la decoración arquitectónica, a la escenografía teatral y al diseño de museos y exposiciones dejando su impronta en el diseño del Museo Diocesano de la Catedral de Cuenca, del Jardín de Esculturas de la Fundación Juan March, en Madrid; la sucursal de Loewe en Nueva York o las vidrieras para la Capilla Mayor de la Catedral de Cuenca.

El artista conquense Gustavo Torner
El artista conquense Gustavo Torner durante la presentación de su exposición "Torner: naturaleza y razón" en Granada en 2008. EFE/Juan Ferreras

Asesor artístico de la Fundación Juan March durante 30 años, Torner organizó y creó el diseño de exposiciones como ‘Arte’73’, una muestra antológica de arte español contemporáneo con la que la fundación inició oficialmente sus actividades culturales en Madrid en 1975; la exposición ‘Goya: Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates’ (1979) o las que introdujeron al público madrileño a artistas como Francis Bacon, Mark Rothko o Andy Warhol.

Asiduo colaborador del Museo del Prado, en 1982 comenzó a formar parte del equipo de reestructuración de nuevas salas. También realizó escenografías y figurines, como los de la ópera ‘El poeta’, con Plácido Domingo, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Entre sus exposiciones destacó la retrospectiva que le dedicó en 1991 el Museo Reina Sofía de Madrid. Precisamente en dicho centro el artista depositaría en 2003 unas seiscientas de sus obras.

Al año siguiente creó la Fundación Torner y el 7 de diciembre de 2005, tras finalizar las obras de restauración de la iglesia de San Pablo, en el antiguo convento de dominicos de Cuenca, fue inaugurado el Espacio Torner, museo que expone con carácter permanente pinturas y esculturas del artista, muchas de ellas cedidas por el Museo Reina Sofía.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Gustavo Tornerartearte abstracto

Últimas Noticias

Ecuador está de fiesta por el premio al mejor guión en Venecia

El galardón para Ana Cristina Barragán por “Hiedra”, considerado un un hito para la cinematografía, manifiesta la importancia del apoyo estatal en las artes

Ecuador está de fiesta por

El hallazgo de una cruz de yeso reescribe la historia del cristianismo en el golfo Pérsico

El reciente descubrimiento arqueológico en Emiratos Árabes Unidos revela una comunidad cristiana más amplia y compleja, abriendo nuevas perspectivas sobre la coexistencia y el intercambio cultural en la región durante la Antigüedad tardía

El hallazgo de una cruz

La historia del quinto Beatle, el hombre que convirtió a la banda en un fenómeno global

El hombre que apostó por un grupo desconocido y los llevó a la cima mundial. Cambios de imagen, contratos históricos y un final marcado por la tragedia

La historia del quinto Beatle,

“Tarde de perros” sigue viva: todo lo que la gran película con Al Pacino tiene aún para decirnos a 50 años de su estreno

El celebrado film de Sidney Lumet basado en la historia real de un frustrado asalto a un banco se estrenó en septiembre de 1975. El rol de los medios, las consecuencias emocionales de la guerra, las cuestiones de género y la desconfianza popular en la Policía son también temas del presente

“Tarde de perros” sigue viva:

Thomas Meyer, biógrafo de Hannah Arendt: “¿Es posible que cada uno sea un pequeño Eichmann?"

Filósofo y estudioso de la pensadora alemana, escribió un libro donde busca aclarar mitos y subrayar ideas como que, sin reflexión, la acción puede llevarnos contra nuestras convicciones

Thomas Meyer, biógrafo de Hannah
ÚLTIMAS NOTICIAS
Perlitas de las elecciones Buenos

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: la emoción de Axel Kicillof al hablar de la primera votación de su hijo mayor

Detuvieron a tres adolescentes por robar celulares a la salida de un boliche de Palermo

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: Máximo Kirchner votó en La Plata, criticó a Luis “Toto” Caputo y contó que por la tarde visitará a CFK

Qué se vota hoy, 7 de septiembre, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Tras votar en Tolosa, Máximo Kirchner criticó a Luis “Toto” Caputo y contó que por la tarde visitará a CFK

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky pidió a EEUU

Volodimir Zelensky pidió a EEUU imponer nuevas sanciones a Rusia tras la oleada de bombardeos contra Ucrania

Estados Unidos liberará a los surocoreanos detenidos en la redada migratoria en la planta de Hyundai en Georgia

Ecuador está de fiesta por el premio al mejor guión en Venecia

El hallazgo de una cruz de yeso reescribe la historia del cristianismo en el golfo Pérsico

Anutin Charnvirakul asumió como nuevo primer ministro de Tailandia

TELESHOW
Tini Stoessel y Rodrigo De

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

Alfonso González Lesca habla de su papel en Adulto: “No tuve problema en trabajar con mi viejo, nos entendemos bien”