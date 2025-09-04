Subastarán casi un centenar de obras de Lichtenstein, con valor de USD 15 millones (Credit Image: © Mario De Biasi/Mondadori Portfolio via ZUMA Press) (Grosby)

La casa de subastas Sotheby’s de Nueva York anunció este miércoles que venderá casi un centenar de obras del maestro del pop art Roy Lichtenstein el próximo 26 de septiembre, con un valor estimado de unos 15 millones de dólares.

La obra más destacada es Eclipse of the Sun II, una pintura geométrica inspirada en el sistema solar con tintes cubistas y futuristas, que lleva sin exponerse al público más de 30 años y está valorada en al menos 2,5 millones de dólares, según un comunicado.

La subasta, no obstante, parte con precios más asequibles, a partir de los 3.000 dólares, y abarca tanto las pinturas tipo cómic por las que Lichtenstein es más famoso como dibujos, collages, impresiones y esculturas, todas procedentes de la colección personal del artista.

Eclipse of the Sun II

La jefa de ventas contemporáneas de Sothebys, Haleigh Stoddard, dijo que el legado de Liechtenstein subraya “la paradoja” del pop; “que las imágenes nacidas de los medios masivos pueden convertirse en las expresiones más duraderas, reconocibles y personales del siglo XXI”.

Tras el fallecimiento el año pasado de la viuda de Lichtenstein, Dorothy, su familia ha ido sacando a la venta numerosas obras de la colección personal de la pareja, y a principios de este año hubo ya subastas en Nueva York y Londres, que se vendieron en su totalidad.

La casa expondrá esta nueva tanda de obras del 20 al 25 de septiembre en su sede de la Gran Manzana.

Fuente: EFE.

Foto: Cortesía Roy Lichtenstein Foundation Archives.