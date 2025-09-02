Cultura

Arrancó el BorgesPalooza y los lectores fueron los protagonistas

Inició la séptima edición del festival dirigido por Daniel Mecca con una lectura de poemas, cuentos y ensayos en la librería El Alpeh

Guardar
Arrancó el BorgesPalooza y los
Arrancó el BorgesPalooza y los lectores fueron los protagonistas (Crédito: prensa BorgesPalooza)

Se largó la séptima edición del BorgesPalooza. Ayer, en la librería porteña El Aleph, se reunió un nutrido grupo de borgeanos a “borgear fuerte” y a celebrar al gran escritor argentino, ese que se enorgullecía más por lo que había leído que por lo que había escrito. Por eso, fueron los lectores los que inauguraron el evento.

Más de veinte lecturas de textos de Borges, entre sonetos, poemas, fragmentos de cuentos y ensayos —tres minutos por persona, era la consigna—, iniciaron este ciclo de actividades que ya se volvió un clásico. “Es necesario enfatizar una y otra vez: los lectores producen literatura, conocimiento, sentido”, publicó la cuenta del festival.

Daniel Mecca, director del festival
Daniel Mecca, director del festival (Crédito: prensa BorgesPalooza)

“Un aplauso para ellos y ellas -nuestros Pierre Menards de la noche- que lo dieron todo en esta apertura y llenaron el lugar, como así también a todos los lectores que están del otro lado”, se lee en el texto de la apertura. “Damos así por inaugurado oficialmente la séptima edición del BorgesPalooza. Hoy se borgeó fuerte. Mañana también”.

El BorgesPalooza continúa hasta el 7 de septiembre en distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires: son varias actividades presenciales y virtuales, bajo el lema InvasiónBorges, conducidas y pensadas por Daniel Mecca, escritor, docente y director del BorgesPalooza, además de grandes referentes de la literatura argentina.

Inició la séptima edición del
Inició la séptima edición del festival dirigido por Daniel Mecca con una lectura de poemas, cuentos y ensayos en la librería El Alpeh (Crédito: prensa BorgesPalooza)

Nico Artusi, Liliana Heker, Jorge Monteleone, Gonzalo Aguilar, Naty Blanc y Andrea Prondan son los invitados centrales. En sintonía con la visión de Borges sobre el rol central del público en la literatura, el festival pone como protagonista al lector.

En la programación destacan entrevistas en plataformas digitales, recorridos urbanos, debates sobre inteligencia artificial y literatura, y talleres para el público infantil. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Temas Relacionados

BorgesPaloozaDaniel MeccaBorgesJorge Luis BorgesCulturaLiteraturaLibros

Últimas Noticias

Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde: llega a Buenos Aires la revolución visual del cine japonés

Desde “Marcado para matar” hasta “Pistol Opera”, la muestra en el Teatro San Martín ofrece copias restauradas y joyas poco vistas de un director que rompió todas las reglas del género policial y de yakuza

Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde:

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

La 82ª edición de la Mostra se convierte en un escenario donde el cine y las tensiones internacionales se entrelazan: de la conspiranoia de “Bugonia” a la real politik de “El mago del Kremlin”

Aquí y ahora, el Festival

Arte y biotecnología se fusionan en la colaboración de MOSH y Cabinet Oseo

La alianza dará vida a esculturas de micelio en Milán, invitando a reflexionar sobre sostenibilidad, cuerpo humano y la transformación de la conciencia ecológica a través del diseño

Arte y biotecnología se fusionan

Subastan más de 70 obras de arte para combatir la desnutrición infantil en Argentina

Obras de reconocidos artistas y nuevos talentos participan en una exposición que combina acción social y expresión cultural, con la recaudación destinada al desarrollo de infraestructura sanitaria en comunidades vulnerables mendocinas

Subastan más de 70 obras

Leonardo Padura presenta su novela “más triste” sobre Cuba

“Morir en la arena” llega a las librerías con un relato intenso sobre la memoria, la pobreza y la resistencia, inspirado en hechos reales, muestra el drama de quienes buscan sobrevivir en tiempos difíciles

Leonardo Padura presenta su novela
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: buscan a

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

El silencio de Mauricio Macri en medio de la crisis política del Gobierno y a días de las elecciones bonaerenses

¿Para qué sirve colgar CDs viejos en el balcón?

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

El CONICET investiga junto a una empresa privada un cultivo marino que podría generar millones en el Canal de Beagle

INFOBAE AMÉRICA
El dólar paralelo baja en

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

TELESHOW
Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance