Arrancó el BorgesPalooza y los lectores fueron los protagonistas (Crédito: prensa BorgesPalooza)

Se largó la séptima edición del BorgesPalooza. Ayer, en la librería porteña El Aleph, se reunió un nutrido grupo de borgeanos a “borgear fuerte” y a celebrar al gran escritor argentino, ese que se enorgullecía más por lo que había leído que por lo que había escrito. Por eso, fueron los lectores los que inauguraron el evento.

Más de veinte lecturas de textos de Borges, entre sonetos, poemas, fragmentos de cuentos y ensayos —tres minutos por persona, era la consigna—, iniciaron este ciclo de actividades que ya se volvió un clásico. “Es necesario enfatizar una y otra vez: los lectores producen literatura, conocimiento, sentido”, publicó la cuenta del festival.

Daniel Mecca, director del festival (Crédito: prensa BorgesPalooza)

“Un aplauso para ellos y ellas -nuestros Pierre Menards de la noche- que lo dieron todo en esta apertura y llenaron el lugar, como así también a todos los lectores que están del otro lado”, se lee en el texto de la apertura. “Damos así por inaugurado oficialmente la séptima edición del BorgesPalooza. Hoy se borgeó fuerte. Mañana también”.

El BorgesPalooza continúa hasta el 7 de septiembre en distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires: son varias actividades presenciales y virtuales, bajo el lema InvasiónBorges, conducidas y pensadas por Daniel Mecca, escritor, docente y director del BorgesPalooza, además de grandes referentes de la literatura argentina.

Inició la séptima edición del festival dirigido por Daniel Mecca con una lectura de poemas, cuentos y ensayos en la librería El Alpeh (Crédito: prensa BorgesPalooza)

Nico Artusi, Liliana Heker, Jorge Monteleone, Gonzalo Aguilar, Naty Blanc y Andrea Prondan son los invitados centrales. En sintonía con la visión de Borges sobre el rol central del público en la literatura, el festival pone como protagonista al lector.

En la programación destacan entrevistas en plataformas digitales, recorridos urbanos, debates sobre inteligencia artificial y literatura, y talleres para el público infantil. Todas las actividades son libres y gratuitas.