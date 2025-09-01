Cultura

“27 noches”, la película uruguaya de Daniel Hendler, inaugurará el festival de San Sebastián

El filme, que tiene como protagonista a Marilú Marini, se proyectará el 19 de septiembre en la apertura del ciclo español de cine

Marilú Marini en "27 noches",
Marilú Marini en "27 noches", junto al director Daniel Hendler (Crédito: Joe Ekonen / Netflix)

La película 27 noches, del cineasta uruguayo Daniel Hendler, inaugurará el 19 de septiembre la 73 edición del festival español de cine de San Sebastián, dentro de una gala que presentarán las actrices Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño.

El certamen informó este lunes de los detalles de las galas de apertura y clausura y la que servirá para entregar el Premio Donostia a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence el 26 de septiembre.

En la ceremonia inaugural, se entregará el primer Premio Donostia de esta edición, que corresponde a Esther García, uno de los pilares de la productora El Deseo, firma que ha realizado las películas del español Pedro Almodóvar.

Daniel Hendler, director de "27
Daniel Hendler, director de "27 noches" (Crédito: Santiago Saferstein)

También será presentado en esta gala el jurado oficial del festival, tras lo que se proyectará el filme inaugural (27 noches), que opta a la Concha de Oro.

El propio director, Daniel Hendler, protagoniza la película, que relata la historia de una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza en una clínica psiquiátrica.

Hendler ganó con Norberto apenas tarde (2010) el Premio Cine en Construcción en este mismo festival español; y este año, además de la película inaugural, participa con otra en la sección Horizontes Latinos, Un cabo suelto.

La actriz Marilú Marini, protagonista
La actriz Marilú Marini, protagonista de "27 noches" (Crédito: Vanessa Rábade)

La clausura, el 27 de septiembre, será presentada por la actriz Itsaso Arana, incluirá la entrega de premios y la proyección de Winter of the Crow, dirigida por la polaca Kasia Adamik, que se presenta fuera de concurso.

La cinta se basa en una narración breve de la escritora Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura de 2018.

Fuente: EFE

