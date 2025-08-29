Cultura

Mariano Tomasovic ganó el Gran Premio Banco Provincia de Literatura con un relato sobre la hiperconexión

El escritor bonaerense radicado en Lisboa fue distinguido por su cuento “Oficinas”, durante una ceremonia en donde también fueron reconocidos Victorio Carpintieri y Pablo Ortiz

El Gran Premio Banco Provincia
El Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2025 premia a Mariano Tomasovic por su cuento “Oficinas”

El Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2025 ya tiene sus ganadores. En una ceremonia de premiación celebrada en el museo de la entidad en el centro de Buenos Aires, se distinguió a Mariano Tomasovic con el primer premio -y un millón de pesos- por su cuento “Oficinas”. El segundo lugar fue para Victorio Carpintieri por “La última vez”, mientras que el tercer galardón recayó en Pablo Ortiz por “El sol sale por el este”. El acto contó con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y de los jurados Sylvia Iparraguirre y César González.

Además, este año el Gran Premio Banco Provincia incorpora una innovación : los tres cuentos ganadores serán difundidos como audiocuentos en la cuenta oficial del banco en Spotify, una propuesta que busca acercar las historias al público a través de la voz y los sonidos, ampliando la experiencia literaria más allá del papel.

El segundo lugar fue para
El segundo lugar fue para Victorio Carpintieri por el cuento “La última vez”

El certamen, que forma parte de las celebraciones por el Bicentenario del banco, recibió 4.921 cuentos, una cifra que refleja el alcance y la convocatoria del concurso. Participaron escritores y escritoras provenientes de 131 municipios bonaerenses —de un total de 135 partidos en la provincia— y de la ciudad de Buenos Aires.

Además de los premios principales, se otorgaron trece menciones de honor a obras que serán incluidas en un libro editado por Ediciones Bonaerense, la editorial de la provincia de Buenos Aires. Como en ediciones anteriores, el volumen contará con ilustraciones realizadas por trabajadores y trabajadoras del banco.

La escritora y jurado Sylvia Iparraguirre analizó el cuento ganador, destacando: “Con precisión narrativa y economía del relato, el autor anuncia desde el comienzo un desajuste en el sistema. Ese quiebre humano conmueve y da sentido a toda la historia. El relato se despliega en un mundo limitado a las pulgadas del monitor, logrando en una anécdota un toque leve de ciencia ficción y un eco de Kafka”.

Pablo Ortiz obtuvo el segundo
Pablo Ortiz obtuvo el segundo premio por su relato “El sol sale por el este”

Y añadió que “por detrás de los bordes de la pantalla asoman chispas de imposible amor, empatía, compasión y solidaridad, sofocados sin vuelta atrás por la amenaza del despido. La claridad de la narración y el modo hábil en que se manejan los tiempos del cuento conmueve al lector y hace que este relato se vuelva inolvidable”.

Desde Portugal por videollamada, Mariano Tomasovic participó de la premiación mediante videollamada y expresó: “Entiendo poco de estas tecnologías que hoy me permiten estar ahí, a tantos kilómetros de distancia. Pero cuando escribí ‘Oficinas’, quería hablar justamente de eso: de la precariedad de los trabajadores hiperconectados”. El autor profundizó en el origen de su relato: “El cuento nace de una sensación de deshumanización e impulso, que en nombre del progreso nos está robando la empatía, la capacidad de compartir, de pensar, de crear. Me parece que la respuesta a este asalto a lo humano sigue pasando por la literatura”.

[Fotos: prensa Banco Provincia]

