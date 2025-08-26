Cultura

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

Historias donde la cocina es mucho más que mezclar ingredientes o saciar el hambre. Recetas ancestrales, emociones a flor de piel y la lucha por preservar la identidad cultural se entrelazan en relatos inolvidables

Por Alejandra del Carmen Meza ServínyMaría Guadalupe Meza Servin

Guardar
Detalle de “Interior de la
Detalle de “Interior de la cocina con una niña leyendo” (1764) de Jens Juel

“El mole se preparó con la receta que Tita había heredado de Nacha… una receta antiquísima que se pasaba de generación en generación, siempre en manos de la mujer encargada de la cocina”.

Esta cita proviene de la obra romántica, exponente del realismo mágico, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, ejemplo de cómo una novela puede narrar historias, transmitir afectos y preservar identidades a través de la comida.

En este libro, cada capítulo incluye una receta tradicional mexicana. Ingredientes como el chocolate, el chile o el mole no solo sazonan la trama, sino que reflejan la riqueza agrícola y cultural de México. A través de la cocina (y en la cocina) Tita, la protagonista, expresa sus emociones, mostrando cómo la gastronomía puede ser un lenguaje universal y haciendo que el lector pueda saborear sus lágrimas y pasiones.

“Chocolat” de Joanne Harris
“Chocolat” de Joanne Harris

Gastronomía literaria

Pero el de Como agua para chocolate no es el único caso. Porque la comida en la literatura va más allá de simples descripciones culinarias. Es un puente entre culturas, emociones y tradiciones.

Chocolat de Joanne Harris, ambientada en un pequeño pueblo francés, muestra cómo el cacao –gracias a la tienda de bombones que abre una forastera en un pueblo– puede romper prejuicios y unir comunidades.

book img

Cadáver exquisito (Mapa de las lenguas)

Por Agustina Bazterrica

eBook

$8,99 USD

Comprar

Muchas novelas gastronómicas también destacan el uso de ingredientes locales y de temporada, un principio clave de la cocina sostenible. Por ejemplo, Entre pólvora y canela, de Eli Brown, rescata sabores afrocaribeños basados en especias como la canela y la pimienta. Estos ingredientes no solo dan identidad a los platos, sino que promueven el comercio justo y la agricultura local.

Otro ejemplo fascinante donde lo culinario se entremezcla con la narrativa se encuentra en la trilogía de novelas históricas Azteca, de Gary Jennings. En estas recreaciones del México prehispánico, se describe detalladamente cómo los personajes preparan platillos con maíz, frijol y chile, los ingredientes básicos e inseparables de la dieta mesoamericana. A través de la elaboración de tortillas, tamales, salsas y diversos guisos, el lector se sumerge en la vida cotidiana y ritual de esta civilización, donde la comida funge como pilar cultural y social.

La novela Un viaje de diez metros, de Richard C. Morais, ofrece un rico tapiz de enseñanzas culturales y psicológicas. El relato sigue al joven chef indio Hassan Haji y su familia, quienes inauguran un pequeño restaurante en Francia justo enfrente de un establecimiento Michelin. La historia se convierte en una profunda exploración de la asimilación cultural frente a la preservación de la identidad. Más allá de ser una inmersión en el mundo de la alta cocina, la novela aborda las diferentes dimensiones que puede tener la gastronomía en aspectos como el duelo, la resiliencia y la búsqueda de la excelencia.

Rescate de técnicas ancestrales

Las novelas también preservan conocimientos culinarios en riesgo de desaparecer. Como agua para chocolate detalla métodos como la nixtamalización del maíz –para transformar el grano en masa– o el uso del metate como utensilio de cocina. Estos procesos, aunque laboriosos, son más sostenibles que las alternativas industriales.

Delirio, de Laura Restrepo, desarrolla platos tradicionales andinos como el ajiaco –un tipo de sopa– con papas nativas, cuya elaboración depende de la biodiversidad local.

“Azteca”, de Gary Jennings
“Azteca”, de Gary Jennings

Y El último chef chino, de Nicole Mones, se distingue por su profunda exploración de la cocina tradicional como un tesoro cultural y filosófico. A través de la mirada de Maggie McElroy, una periodista estadounidense que viaja a Pekín para cubrir la muerte de un afamado chef, la novela revela la lucha por preservar estas prácticas milenarias frente a las presiones de la modernidad y la globalización.

Literatura en la educación culinaria

La literatura que abarca temas gastronómicos puede ser una herramienta educativa que vincula comida, cultura y sostenibilidad. Escuelas líderes ya la usan para formar chefs, conscientes de su impacto social y ambiental.

Estos textos enriquecen la formación culinaria y combaten la homogenización alimentaria. Además, al revivir recetas olvidadas, promueven la diversidad biocultural.

“El último chef chino”, de Nicole
“El último chef chino”, de Nicole Mones

Por ejemplo, el Culinary Institute of America (CIA) incluye análisis de textos literarios en sus cursos de cultura alimentaria. A través de ellos, los estudiantes exploran cómo las descripciones reflejan contextos históricos y geográficos, además de los cambios en la alimentación, técnicas e ingredientes que se han realizado a lo largo de décadas e, incluso, siglos.

En Italia, la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo (fundada por Slow Food) utiliza obras literarias para discutir el valor simbólico de los alimentos. En Colombia, la Escuela Taller de Bogotá emplea obras de Laura Restrepo para enseñar gastronomía local.

Y en Perú, las escuelas culinarias usan La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, para analizar cómo la comida refleja desigualdades sociales. Esto fomenta una visión más ética de la gastronomía.

“Un viaje de diez metros”,
“Un viaje de diez metros”, de Richard C. Morais

Más allá del recetario

A través de novelas y cuentos donde la alimentación es un pilar en la narrativa, es posible entender historias, respetar temporadas y valorar a quienes cultivan los alimentos. Incluso, reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo alimenticio y el impacto que tienen, como sucede con Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica. Ahí la autora, con una prosa cruda y directa, despoja al acto de comer de cualquier romanticismo, exponiendo la deshumanización inherente a la producción industrializada de alimentos.

La obra de Bazterrica nos obliga a mirar críticamente la indiferencia con la que a menudo tratamos el origen de lo que comemos, y nos confronta con la idea de que el capitalismo y la comercialización excesiva de la vida pueden desdibujar peligrosamente los límites de la moralidad.

"Cadáver exquisito" de Agustina Bazterrica
"Cadáver exquisito" de Agustina Bazterrica

En un mundo donde domina la comida rápida, estos textos son un recordatorio: la buena gastronomía nace de raíces profundas, nos acompaña a lo largo de nuestra vida e impacta en la producción cultural y artística de cada país y región del mundo.

Así, una novela puede convertirse en un recetario, hacernos viajar a través de la comida o convertirse en una nueva influencia para experimentar la vida a través de la alimentación.

Fuente: The Conversation

Temas Relacionados

Literatura gastronómicaCulturaLiteraturaGastronomíaCocinaLibrosBajaLibros

Últimas Noticias

Los mormones festejaron sus 100 años en Argentina con el famoso Coro del Tabernáculo

Con una función de gala en el Palacio Libertad junto a Raúl Lavié y dos presentaciones en el Movistar Arena, con Soledad Pastorutti, el célebre conjunto coral desembarcó en Argentina con motivo del centenario de la iglesia estadounidense

Los mormones festejaron sus 100

Cómo la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner redefine el relato del tenis moderno

En “Changeover”, el periodista deportivo Giri Nathan revela cómo el acceso restringido a las figuras deportivas y la construcción mediática de sus imágenes transforman la manera en que se narra la grandeza y la complejidad de una nueva generación de tenistas

Cómo la rivalidad entre Carlos

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

La presencia del cineasta estadounidense en la Semana Internacional del Cine de Moscú desata críticas en Kiev, donde autoridades consideran su intervención una afrenta a las víctimas del conflicto con Rusia

Woody Allen genera polémica: se

El legado de Nietzsche, patrimonio de la humanidad a 125 años después de su muerte

La obra del filósofo alemán es reconocida por su influencia en la literatura, el arte, el cine y el pensamiento

El legado de Nietzsche, patrimonio

Un cuadro robado por los nazis reapareció en una casa de Argentina

Una colección de arte en Ámsterdam se vendió a precios de saldo entre altos cargos del Tercer Reich. Ahora, una pieza resurgió en una publicación de venta inmobiliaria de las herederas de un miembro de la SS

Un cuadro robado por los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron a un club de

Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la rivalidad entre Carlos

Cómo la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner redefine el relato del tenis moderno

EEUU ordenó el envío de nuevas fuerzas navales frente a las costas de Venezuela para combatir a los cárteles de droga

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

TELESHOW
Quiénes fueron los participantes de

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”