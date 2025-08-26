Cultura

El éxito global de Empíreo se expande a la pantalla chica con un proyecto televisivo internacional

La esperada versión de Alas, de la autora Rebecca Yarros, ya rompió récords de ventas con millones de ejemplares en varios idiomas. Ahora, Amazon MGM Studios junto a Outlier Society buscan enaltecer la esencia y diversidad que enamoró a lectores en todo el mundo

Por Celeste Sawczuk

Los tres libros de la
Los tres libros de la saga "Empíreo" de Rebecca Yarros. La autora dijo que en total son cinco

La historia de una joven que debe integrarse en la élite de los jinetes de dragones inspira a millones y marca tendencia en el género juvenil.

La saga Empíreo, obra de Rebecca Yarros, superó cualquier expectativa en el ámbito internacional y entre los lectores de habla hispana.

Con Alas de ónix, la tercera entrega, Yarros rompió récords de ventas y se consolidó como una de las autoras más influyentes del romantasy.

Alas de ónix rompió récords
Alas de ónix rompió récords con 2,7 millones de ejemplares vendidos en su primera semana en Estados Unidos

Ahora, la vida de Violet Sorrengail y los jinetes de dragones de Basgiath se prepara para llegar a la televisión de la mano de Amazon MGM Studios, en una adaptación que busca preservar la esencia de los libros y apuesta por un elenco diverso.

Éxito histórico y fenómeno internacional

El avance comercial de Empíreo resultó difícil de igualar. Alas de sangre, el primer título, irrumpió en 2023 y escaló rápidamente en las listas de ventas, logrando el cuarto puesto en Libro.fm y el liderazgo en Amazon.

Para agosto de 2024, la obra permaneció 65 semanas en el ranking de más vendidos de The New York Times. Su continuación, Alas de hierro, estableció nuevos logros: fue el libro más reservado en un solo día en la cadena británica Waterstones y agotó su edición especial en siete horas.

Alas de sangre, primer libro
Alas de sangre, primer libro de Empíreo, lideró ventas globales y marcó tendencia en el género juvenil de fantasía romántica -(Amazon)

No obstante, el hito definitivo llegó con Alas de ónix: en la primera semana tras su lanzamiento, el 21 de enero de 2025, vendió más de 2,7 millones de ejemplares en Estados Unidos y superó los 132.000 en español, sumando ya 1,5 millones de lectores hispanohablantes.

Las tres entregas dominaron los primeros puestos de The New York Times, y Alas de ónix también lideró en Reino Unido y Alemania.

La saga, compuesta por cinco libros —tres ya publicados—, narra la vida de Violet Sorrengail, una joven de veinte años que, a pesar de desear una existencia tranquila dedicada a los libros, fue forzada por su madre, comandante general, a ingresar en la élite de los jinetes de dragones de Navarre.

La adaptación televisiva de Empíreo
La adaptación televisiva de Empíreo contará con Moira Walley-Beckett como showrunner y Rebecca Yarros como productora ejecutiva

En el Colegio de Guerra de Basgiath, Violet se enfrentó a desafíos extremos que pusieron a prueba su ingenio y fortaleza, en un ambiente donde la supervivencia nunca estuvo garantizada.

Cada entrega expandió el universo de la serie, llevando a la protagonista a descubrir misterios mágicos y buscar aliados en tierras desconocidas.

Yarros, nacida en Washington D. C. en 1981 y graduada en historia europea e inglés por la Universidad de Troy, creó una carrera literaria al fusionar su formación académica con una marcada habilidad para construir mundos complejos y personajes memorables. La entusiasta acogida de sus libros y la activa comunidad de lectores en español demostraron su arraigo en el público hispanohablante.

La comunidad de lectores hispanohablantes
La comunidad de lectores hispanohablantes de Empíreo supera el millón y medio, consolidando el fenómeno internacional

Adaptación televisiva con enfoque inclusivo

El salto a la pantalla de Alas de sangre comenzó antes de que el libro alcanzara el estatus de fenómeno. Amazon MGM Studios, junto a Outlier Society —productora de Michael B. Jordan—, lidera la creación de la serie, con Moira Walley-Beckett como showrunner.

Yarros participó como productora ejecutiva, involucrándose para que la adaptación respetara la visión original.

La autora expresó su admiración por Walley-Beckett en una entrevista con Variety y subrayó el entusiasmo de la showrunner por el material: “Moira es increíble. Es fenomenal. No tengo más que respeto por ella y ver cómo trata el libro con tanto respeto y entusiasmo… Estuve pataleando de emoción todo el tiempo mientras lo leía”, afirmó.

La serie de Empíreo aún
La serie de Empíreo aún no tiene fecha de estreno ni casting confirmado, pero Amazon ya posee el arco narrativo completo de los cinco libros - (Crédito: Wikipedia)

Uno de los pilares para Yarros en esta adaptación consistió en la representación fiel de los personajes, especialmente en cuestiones de diversidad. Insistió en la necesidad de no excluir personas marginadas en el reparto y mantuvo conversaciones directas con Walley-Beckett para garantizar que el casting reflejara este compromiso.

El personaje de Xaden Riorson será interpretado por un actor que respete su origen étnico, una decisión alineada tanto con la visión de la autora como con las demandas de los fans desde el inicio de la serie.

En la actualidad, la serie permanece en fase de desarrollo, sin inicio del casting ni fecha de estreno confirmada.

Yarros afirmó que Amazon cuenta con el arco narrativo completo de los cinco libros, aunque los detalles entre el cuarto y el quinto volumen se mantienen reservados. La autora colaboró estrechamente con los guionistas, proporcionando información sobre los puntos clave de la trama, pero aclaró que la selección del elenco no comenzó.

