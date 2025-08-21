Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Investigadores advierten que el hábito de lectura recreativa cayó un 40%, especialmente entre jóvenes y personas con menor nivel educativo, en un contexto de creciente consumo digital y menor capacidad de concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un nuevo estudio publicado el miércoles, ahora menos estadounidenses leen por placer, cifra que ha disminuido un 40 por ciento en los últimos 20 años.

Solo el 16 por ciento de los estadounidenses de 15 años o más leen por ocio todos los días en 2023, según un estudio de investigadores de la Universidad de Florida y el University College de Londres que se publicó el miércoles en la revista iScience, en comparación con el 28 por ciento de los estadounidenses en 2003.

Los nuevos hallazgos llegan en un momento en que la capacidad de atención de los estadounidenses y las ventas de libros impresos están en declive, y la tecnología de inteligencia artificial apunta a resumir el conocimiento lo más rápido posible.

Si bien hay evidencia de que la tendencia comenzó en la década de 1940, esta disminución más reciente en la lectura por placer es “significativa”, dijo Jill Sonke, codirectora del Laboratorio EpiArts de la Universidad de Florida, en un comunicado de prensa.

El estudio, basado en datos sobre el uso del tiempo de casi 240.000 estadounidenses entre 2003 y 2023 y que excluyó el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19, reveló que el tiempo que los adultos dedicaban a leerles a sus hijos no disminuyó durante ese período. Sin embargo, solo una pequeña proporción de los participantes (el 2%) les leía a sus hijos a diario.

“Como coinvestigadora de este estudio, pero también como madre, abuela y persona, creo que es realmente preocupante lo poco que se lee con los niños y a los niños”, dijo Sonke en una entrevista telefónica, y agregó que la falta de lectura puede dificultar el éxito escolar de los niños.

La nueva investigación, junto con otras encuestas recientes, muestra una brecha cada vez mayor en lo que respecta a la lectura en Estados Unidos, donde las personas con menos educación no tienen tantas probabilidades de leer como las personas con niveles de educación más altos.

Las encuestas de la empresa YouGov, por ejemplo, encontraron que el 46 por ciento de los estadounidenses no leyó ningún libro en 2023 (Crédito: iStock)

Las encuestas de la empresa YouGov, por ejemplo, encontraron que el 46 por ciento de los estadounidenses no leyó ningún libro en 2023. En ese grupo de no lectores, el 56 por ciento carecía de título universitario, mientras que el 27 por ciento se había graduado de la universidad.

En el análisis de la Universidad de Florida y el University College de Londres, los participantes con títulos universitarios en 2023 tenían casi tres veces más probabilidades de leer por placer a diario que aquellos con un título secundario o menos.

El estudio también halló diferencias raciales, económicas y de género en los hábitos de lectura. Las mujeres, los participantes blancos y aquellos con mayores ingresos tenían mayor probabilidad de dedicar tiempo a la lectura diaria, mientras que los hombres, los participantes negros y aquellos con menores ingresos leían menos por placer.

Sonke afirmó que abordar estas disparidades raciales y socioeconómicas también podría contribuir a mejorar la salud, ya que la lectura recreativa se relaciona con la reducción del estrés y la ansiedad, y un mayor bienestar social general. Participar en las artes, incluida la lectura por placer, es una actividad al alcance de la mano para la salud que la gente no asocia tanto como nosotros, afirmó, y añadió que ampliar el acceso a las bibliotecas y a internet podría ser beneficioso.

Si bien el estudio no abordó las razones de la disminución del tiempo dedicado a la lectura, Sonke dijo: “sabemos que la tecnología y los medios digitales compiten por nuestro tiempo”.

Como resultado, la capacidad de atención de los estadounidenses ha disminuido drásticamente, lo que también puede afectar sus hábitos de lectura.

Gloria Mark, profesora emérita de la Universidad de California en Irvine, que estudia las interacciones de los humanos con las computadoras, dijo en una entrevista telefónica que la capacidad de atención de las personas mientras miraban pantallas era en promedio de 2,5 minutos en 2004, y luego cayó a un promedio de 47 segundos en 2016.

Según el estudio, las mujeres, los participantes blancos y aquellos con mayores ingresos tenían mayor probabilidad de dedicar tiempo a la lectura diaria, mientras que los hombres, los participantes negros y aquellos con menores ingresos leían menos por placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mark, quien se encuentra en las primeras etapas de la escritura de un libro sobre cómo la tecnología está cambiando las capacidades cognitivas de las personas, informa que muchos de sus entrevistados le han dicho que “apenas pueden leer un pasaje muy corto antes de dejar el libro“, dijo. Algunos profesores universitarios han comenzado a asignar pasajes en lugar de libros completos, añadió, porque los estudiantes no pueden leer volúmenes completos.

“Vivimos en una cultura donde nos vemos obligados a consumir la mayor cantidad de contenido posible”, dijo Mark, autora de Capacidad de Atención: Una Manera Innovadora de Restaurar el Equilibrio, la Felicidad y la Productividad. Añadió que conoce a personas que consumen contenido de audio o video al doble o triple de la velocidad normal para intentar mantenerse al día.

Sonke, quien lee por placer a diario, reconoció que ni siquiera ella es inmune a sentirse abrumada por el contenido. Está leyendo Middlemarch, la novela de ocho libros de George Eliot que analiza la vida en el siglo XIX.

“Es genial, pero es un trabajo pesado”, dijo Sonke sobre el proyecto de lectura de verano.

A mitad del segundo libro, Sonke le pidió a ChatGPT que resumiera lo que había leído hasta el momento, asegurándose de indicarle al popular chatbot de OpenAI en qué punto de la lectura se encontraba exactamente. ChatGPT le dio varios spoilers del segundo libro. (The Washington Post tiene un acuerdo de contenido con OpenAI).

“Puede ser muy útil tanto para mejorar la lectura como para saltear la lectura”, dijo Sonke, antes de añadir que seguirá leyendo Middlemarch.

Y seguirá usando ChatGPT como ayuda para la comprensión lectora. “Lo volvería a hacer”, afirmó la investigadora en lectura.

Fuente: The Washington Post