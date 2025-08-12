La reducción del IVA para obras de arte en varios países genera polémica en Europa

El sector del arte reclama una armonización fiscal en Europa para evitar la fuga de galerías

Cinco países europeos han bajado el IVA que grava las obras de arte, pero en el resto de países este impuesto presenta distintos tipos y excepciones, y es objeto de reclamaciones del sector.

Tras la directiva 2022/542 para el impuesto aplicable a las obras de arte, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2024, Francia ha bajado del 20% al 5,5%; Alemania, de 19% al 7%; Luxemburgo del 17% al 8%, e Italia, del 2 % al 5%,el último en sumarse a este club tras una larga negociación del Ministerio de Cultura dentro del Gobierno de Giorgia Meloni.

A continuación, algunos ejemplos de la situación en otros países y de las reclamaciones de los profesionales:

En Países Bajos , el IVA para obras de arte vendidas por intermediarios (como una galería) es del 21%. El próximo 1 de enero de 2026 se elevará el tipo aplicable a las obras vendidas directamente por el artista, que hasta ahora se beneficiaban de un IVA reducido del 9%, pero quedarán entonces sujetas al tipo general del 21%. Holanda acoge la feria europea más importante del sector, TEFAF Maastricht.

En Reino Unido, se aplica un tipo reducido de IVA del 5% sobre las importaciones de obras de arte, siempre que cumplan con la definición legal establecida en la ley sobre el IVA del año 1994, que reconoce como tales a esculturas de varios tipos, dibujos, pinturas, cerámicas o fotografías siempre que sean originales.

Cinco países europeos reducen el IVA a las obras de arte tras la directiva 2022/542

En el mercado interno británico, las ventas de obras de arte realizadas por artistas, galerías o comerciantes registrados están sujetas al tipo estándar del 20% cuando el volumen de ventas supera las 90.000 libras anuales (103.563,45 euros), umbral a partir del cual el registro en el sistema de IVA es obligatorio.

Existen, no obstante, algunas exenciones específicas aplicables a instituciones benéficas, museos o galerías públicas que venden obras en determinados contextos no comerciales y que les permiten quedar fuera del ámbito del IVA, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad fiscal británica.

En Bélgica se aplica un tipo reducido del 6% a las obras de arte adquiridas directamente del artista o sus herederos. Para las compradas a una galería, desde este año se aplica un 21% al precio completo de la obra (y no solo al margen de ganancia, como hasta ahora).

Austria aplica desde 2022 un tipo reducido del 13% tanto a la importación como a la entrega de obras de arte. El sector considera que ese tipo supone una desventaja competitiva respecto a otros países del entorno, como Alemania (7%) o Suiza (8,1%).

Francia, Alemania, Luxemburgo e Italia aplican los mayores recortes de IVA en el sector artístico

Durante las negociaciones para formar el nuevo gobierno, que tomó posesión el pasado marzo, se acordó examinar una posible reducción del IVA para el sector artístico y la venta de obras de arte, con el objetivo justo de evitar esa desventaja. El pasado día 15 la patronal del sector reclamó de nuevo esa reducción.

Portugal es uno de los países europeos con el IVA más alto para las obras de arte, que asciende al 23% en el caso de las galerías (desde el pasado mes de marzo). Cuando el autor vende directamente sin intermediarios, las obras están sujetas a un 6%.

Los galeristas portugueses demandan una reducción de la carga fiscal que la iguale a sus vecinos europeos y al resto de bienes culturales como los libros o el cine, sujetos a un 6% en el país ibérico, explicó Vera Cortês, presidenta de la Asociación Lusa de Galeristas.

“Yo creo que la Península Ibérica debería unirse” y tener la misma tributación, explica Cortês, que alerta de que, de no ser así, las galerías acabarán por irse a países como Francia o Italia, comprometiendo el negocio del arte contemporáneo y de todas las familias que dependen de él.

Fuente: EFE

[Fotos: Visuales Infobae]